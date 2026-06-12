Rezumatul zilei: Wall Street urcă pe fondul scăderii prețului petrolului 📈 Acțiunile SpaceX înregistrează o creștere de 28%

Indicii bursieri înregistrează creșteri în ultima sesiune de tranzacționare a săptămânii, susținuți de scăderea prețului petrolului, de creșterile înregistrate de acțiunile din sectorul semiconductorilor, de debutul de succes al companiei SpaceX pe piață (acțiunile companiei au crescut cu peste 28% de la listare) și de datele macroeconomice încurajatoare din SUA. Cele mai recente cifre au arătat o încredere a consumatorilor mai puternică decât se aștepta și o scădere surprinzătoare a așteptărilor privind inflația. Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut astăzi cu aproape 0,7%, în timp ce Nasdaq 100 a câștigat 0,2%, acțiunile din sectorul semiconductorilor fiind printre cele mai performante.

Piețele europene au înregistrat, de asemenea, evoluții solide în teritoriu pozitiv. Euro Stoxx 50 a crescut cu peste 2,1%, în timp ce DAX din Germania a câștigat 1,7%. Acțiunile companiilor franceze de bunuri de lux, precum Hermès și Kering, precum și ale unora dintre cele mai mari bănci din Europa, au avansat după ce ultimele date privind inflația au indicat o creștere mai mare a prețurilor. Între timp, în Statele Unite, acțiunile Intel, AMD, SanDisk și Arm înregistrează creșteri puternice, subliniind dominanța continuă a temei infrastructurii AI.

Indicele preliminar al încrederii consumatorilor publicat de Universitatea din Michigan s-a situat la 48,9 puncte, depășind așteptările de 46,0 și îmbunătățindu-se față de valoarea anterioară de 44,8. Încrederea consumatorilor a crescut cu aproximativ 4 puncte ale indicelui în această lună, reprezentând o creștere de 9%. Îmbunătățirea a fost determinată parțial de prețurile mai mici la benzină de la începutul lunii. Creșterile în ceea ce privește încrederea au fost generalizate, acoperind diferite grupe de vârstă, niveluri de educație și afiliere politică. Consumatorii cu venituri mai mici au înregistrat îmbunătățiri deosebit de puternice, deoarece costurile cu combustibilul reprezintă o pondere mai mare din bugetele lor de gospodărie.

Evaluările privind finanțele personale, așteptările financiare și condițiile de afaceri s-au îmbunătățit pe parcursul lunii. În ciuda revenirii, încrederea rămâne slabă, situându-se cu 13% sub nivelurile din ianuarie 2026 și cu 19% mai jos decât în urmă cu un an. Consumatorii continuă să se concentreze asupra costurilor de trai zilnice și rămân preocupați de presiunile inflaționiste. Așteptările privind inflația pe un an au scăzut de la 4,8% în mai la 4,6%, deși rămân ridicate. Așteptările privind inflația pe termen lung au scăzut de la 3,9% la 3,4%, dar rămân în continuare peste intervalul de 2,8%–3,2% observat pe tot parcursul anului 2024.

Petrolul se tranzacționează la aproape 87 USD pe baril și, în urma unei scăderi bruște, s-a apropiat de media mobilă pe 200 de zile pe graficul zilnic, marcând un nivel tehnic important. Metalele prețioase revin, aurul crescând cu 0,5% până la 4.230 USD, iar argintul câștigând peste 1%. Bitcoin se tranzacționează în jurul valorii de 63.500 USD, după ce a pierdut o parte din câștigurile anterioare. Dintre mărfuri, se remarcă cacao, cu creșteri de peste 2%, în timp ce contractele futures pe gazul natural Henry Hub din SUA (NATGAS) au crescut cu aproape 1%. US30, SPCX.US (interval H1, M1) Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

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