Samsung revine cu 8% după ce a testat minimele din 2022. Cea mai bună sesiune din 2021 📈

Acțiunile producătorului de cipuri pentru smartphone-uri și chipuri de memorie Samsung (SMSN.UK) au crescut astăzi cu 8% și au înregistrat cea mai bună sesiune din 2021. Compania a înregistrat prima sa sesiune de intrări de investiții străine din 29 octombrie. Unii investitori atribuie creșterea rezultatelor așteptate de Nvidia (NVDA.US) săptămâna viitoare (20 noiembrie, după sesiunea din SUA); înainte de publicarea acestora, observăm în general un sentiment mai bun în rândul majorității companiilor, legat de piața semiconductorilor și a piețelor conexe. Compania se bazează mai mult decât celălalt concurent coreean al său, SK Hynix, pe furnizorii chinezi, iar tarifele de 60% propuse de SUA pentru produsele chinezești ar putea crește dramatic costurile sale. Acțiunile Samsung au pierdut în ultimele cinci zile la rând, iar compania se tranzacționează în scădere cu aproximativ 30% în acest an, testând minimele din septembrie/octombrie 2022, pe fondul unui val de îngrijorări legate de o potențială nouă politică tarifară protecționistă a SUA defavorabilă companiei și a unei perspective mixte pentru piața cipurilor de memorie HBM, un val din care a pierdut recent și Micron Technology (MU.US). Potrivit datelor Bloomberg, acțiunile se tranzacționează cu un discount de două cifre față de variația prognozată de analiști pe 1 an a valorii contabile.

Politicile protecționiste propuse de Trump nu sunt singurul motiv de îngrijorare. Rezultatele companiei pentru ultimul trimestru au depășit ușor previziunile privind vânzările și profitul operațional, însă profitul unității sale de semiconductori a scăzut cu până la 40% de la un trimestru la altul, ceea ce piața a atribuit concurenței dure cu TSMC din Taiwan (TSM.US).

Profitul din segmentul semiconductorilor în al treilea trimestru a fost de 3.840 de miliarde de woni, jumătate din cel al SK Hynix. De asemenea, compania a avertizat pe 31 octombrie că cererea pentru smartphone-uri și PC-uri rămâne scăzută și a emis o previziune dezamăgitoare privind profitul operațional pentru al patrulea trimestru, de 9.180 miliarde de woni, față de previziunile de peste 11.500 miliarde de woni ale analiștilor de la LSEG. Samsung este al doilea mare furnizor mondial de smartphone-uri. Se așteaptă ca, în a doua jumătate a anului 2025, compania să lanseze HBM4 de înaltă performanță, cipuri de memorie de a șasea generație care vizează inteligența artificială. Acțiunile Samsung (SMSN.UK) Interval D1 Acțiunile Samsung au reacționat la un nivel de suport cheie stabilit de retragerea Fibonacci de 71,6% a valului ascendent din 2016, de reacțiile anterioare puternice ale prețurilor din 2020 și 2022 și de un potențial neckline într-o formațiune head-and-shoulders (RGR). O scădere sub 900 USD ar putea deschide calea pentru ștergerea întregului impuls ascendent de 8 ani și testarea zonei din jurul valorii de 500 USD pe acțiune.

