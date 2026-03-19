Se inversează tendința ascendentă a aurului din cauza petrolului❓ Cele mai abrupte scăderi din 2024 🚨📉

Prețurile aurului continuă să se prăbușească astăzi, înregistrând o scădere de peste 2,5%, ajungând la aproximativ 4.700 de dolari pe uncie, cele mai scăzute niveluri observate de la începutul lunii februarie 2026. Această mișcare nu este doar o corecție cosmetică, ci o cădere în toată regula, după o perioadă de creștere de câteva luni pe piața aurului, amplificată și mai mult de întărirea semnificativă a dolarului american în urma deciziilor și declarațiilor recente ale Fed, care au ridicat așteptările privind menținerea unor rate ale dobânzii mai mari pentru o perioadă mai lungă. Un alt factor semnificativ care contribuie la presiunea vizibilă de scădere este situația din Iran, care determină creșterea prețurilor globale la combustibili și sporește și mai mult așteptările privind o politică mai conservatoare din partea băncii centrale a SUA.

Graficul de mai sus prezintă o defalcare pe state a prețurilor actuale de vânzare cu amănuntul la combustibili. Prețurile sunt cele mai ridicate în vestul Statelor Unite, în principal din cauza ratelor de impozitare locale relativ ridicate. Sursa: gasprices.aaa

Interesant este că prețul benzinei standard în ianuarie se situa încă în jurul valorii de 2,90 dolari pe galon. Conform datelor din 12 martie, rata de creștere este acum chiar mai mare. Sursa: gasprices.aaa

Scăderea actuală a prețurilor aurului poate fi interpretată în mare măsură ca o repoziționare bruscă în urma unei piețe de creștere prelungite, care a durat peste un an, ceea ce a împins prețurile aurului la noi maxime istorice și a atras capital speculativ masiv. După o astfel de creștere puternică, este firesc ca o parte a pieței să decidă să-și realizeze profiturile, mai ales pe măsură ce riscul unor „rate mai mari pentru o perioadă mai lungă” crește și mediul de lichiditate se schimbă, așa cum a fost evident și în recentele corecții bruște ale prețurilor aurului din martie 2026. Această ruptură față de tendința ascendentă anterioară, aproape unilaterală, înseamnă că, pe termen scurt, psihologia „orientării către siguranță” domină, iar mișcarea descendentă este determinată atât de stop-loss-uri, cât și de închiderea pozițiilor cu efect de levier.

Un factor separat, dar crucial, este revenirea dolarului – aurul este cotat la nivel global în USD, astfel încât o monedă americană mai puternică exercită automat o presiune descendentă asupra prețurilor aurului. Din punct de vedere istoric, relația aur–USD este clar negativă: când indicele dolarului crește, cererea de aur din afara zonei dolarului slăbește, iar prețurile aurului tind să se retragă, un model observat frecvent în perioadele de tendințe ascendente puternice ale DXY. Cercetările privind corelația pe termen lung arată că o creștere a valorii dolarului este legată statistic de o scădere a prețurilor aurului, confirmând faptul că actuala scădere nu este doar o corecție „internă” a pieței aurului, ci și o reacție la schimbarea condițiilor de pe piața valutară.

Sentimentul optimist față de dolarul american a crescut brusc în ultima perioadă. Acest lucru se reflectă clar pe piața opțiunilor, unde prima plătită pentru opțiunile call în raport cu opțiunile put a crescut la cele mai înalte niveluri din septembrie 2022. Sursa: Bloomberg Financial LP

Cât timp ar putea dura scăderea?

În teorie, scăderea prețurilor aurului ar putea continua atâta timp cât dolarul își menține puterea relativă față de principalele monede, susținut de așteptările privind creșterea ratelor reale ale dobânzii și de politica restrictivă a Fed. Un dolar puternic reduce atractivitatea aurului ca activ de refugiu pentru investitorii non-americani, crește prețul acestuia în monedele locale și determină unii participanți la piață să-și redirecționeze capitalul către active generatoare de venit, ceea ce limitează și mai mult potențialul cererii pentru acest metal.

Doar o slăbire mai pronunțată a dolarului — fie din cauza unei schimbări în retorica Fed, fie din cauza unor noi factori de risc globali — ar putea crea condițiile necesare pentru a opri această vânzare masivă și a restabili rolul aurului ca principal activ de refugiu.

Prețurile aurului au scăzut sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile pentru prima dată de la începutul lunii februarie 2026 și se apropie de zona EMA pe 100 de zile, care, pe de altă parte, nu a mai fost testată de jos din decembrie 2024. Tendința ascendentă se confruntă cu o încercare, având în vedere amploarea scăderilor, dar nu este deloc exclus ca, în cazul unei detensionări bruște a situației din Orientul Mijlociu, cumpărătorii să poată apăra tendințele ascendente observate până acum. Sursa: xStation