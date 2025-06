Senatul adoptă cu majoritate de voturi Legea GENIUS privind monedele stabile 📣🟢

Senatul SUA a adoptat ieri Legea privind orientarea ╚Öi stabilirea inov─ârii na╚Ťionale pentru monedele stabile din SUA (GENIUS) cu 68 de voturi pentru ╚Öi 30 ├«mpotriv─â, aprob├ónd oficial primul cadru legal la nivel na╚Ťional pentru monedele stabile ancorate la dolarul american. Ce include proiectul de lege Legea prevede acoperirea integral─â a stablecoin-urilor cu numerar sau bonuri de trezorerie (T-bills) ├«n raport de 1:1, atest─âri lunare ╚Öi controale AML (anti sp─âlare de bani) ÔÇö toate sub supravegherea Departamentului Trezoreriei. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat legislatorilor c─â noile reglement─âri ar putea permite pie╚Ťei stablecoin-urilor s─â dep─â╚Öeasc─â 2 trilioane de dolari ├«n c├ó╚Ťiva ani, comparativ cu aproximativ 250 de miliarde de dolari ├«n prezent. Anul trecut, monedele stabile au gestionat 28 de trilioane de dolari ├«n tranzac╚Ťii on-chain ÔÇö mai mult dec├ót Visa ╚Öi Mastercard la un loc. Adoptarea pe scar─â mai larg─â va fi probabil sus╚Ťinut─â de b─âncile americane ╚Öi de marii retaileri. Bank of America a declarat c─â va ÔÇ×lua ├«n considerareÔÇŁ emiterea propriului token odat─â ce legea va intra ├«n vigoare, ├«n timp ce Walmart ╚Öi Amazon analizeaz─â crearea de monede stabile de marc─â pentru a reduce comisioanele de tranzac╚Ťie. Sprijin pentru dolar ╚Öi obliga╚Ťiunile de trezorerie Deoarece legea impune o acoperire de 1:1 cu USD sau obliga╚Ťiuni de trezorerie, modific─ârile vor exercita presiune asupra sistemelor tradi╚Ťionale de plat─â, canaliz├ónd ├«n acela╚Öi timp noua cerere c─âtre obliga╚Ťiunile guvernamentale americane pe termen scurt care vor garanta token-urile. Aceasta reprezint─â o abordare fundamental diferit─â pentru b─âncile tradi╚Ťionale, care ├«n prezent sunt obligate s─â de╚Ťin─â doar rezerve frac╚Ťionare din depozitele clien╚Ťilor ├«n numerar. Va beneficia Ethereum de adoptarea acestei legi? ├Äntruc├ót aproximativ jum─âtate din toate monedele stabile func╚Ťioneaz─â ├«n prezent pe re╚Ťeaua Ethereum, platforma ar putea ├«nregistra o cre╚Ötere brusc─â a activit─â╚Ťii de transfer, ceea ce, la r├óndul s─âu, ar stimula cererea ╚Öi ar accelera rata de ardere a tokenurilor Ethereum. Urm─âtorii pa╚Öi legislativi Senatul ╚Öi-a finalizat lucr─ârile la proiectul de lege (la 17 iunie), iar soarta acestuia depinde acum de programul Camerei Reprezentan╚Ťilor. Dac─â Camera adopt─â versiunea Senatului, proiectul de lege ar putea ajunge la Casa Alb─â ├«ntre 29 ╚Öi 31 iulie 2025 ÔÇö ultimele zile legislative ├«nainte de vacan╚Ťa de var─â ÔÇö, acord├ónd Trezoreriei 120 de zile pentru a elabora normele de punere ├«n aplicare p├ón─â la sf├ór╚Öitul lunii noiembrie. Cu toate acestea, dac─â Camera insist─â asupra propriei versiuni (sau include proiectul de lege ├«ntr-un pachet mai amplu privind criptomonedele), va fi necesar─â o comisie de conciliere, ceea ce va am├óna adoptarea final─â p├ón─â la ├«nceputul sau mijlocul lunii septembrie 2025, dup─â reunirea Congresului. Chiar ╚Öi ├«n acest caz, semn─âtura pre╚Öedintelui ar fi a╚Öteptat─â cel t├órziu la 19 septembrie, ├«n termenul legal de 18 luni pentru punerea ├«n aplicare.

