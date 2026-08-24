Shein se pregătește pentru oferta publică inițială (IPO) la Hong Kong. Care sunt factorii cheie ai acestei oferte?

- Shein finalizează oferta publică inițială la Hong Kong cu o valoare de până la 27 de miliarde de dolari, cu aproape 70% sub maximul atins în 2022, și se așteaptă să strângă aproximativ 1,77 miliarde.
- Scăderea bruscă din ultimii ani se datorează tarifelor, noilor rate de impozitare din Statele Unite și Europa, creșterii economice mai reduse și presiunii reglementare mai mari.
- Shein finalizează oferta publică inițială la Hong Kong cu o valoare de până la 27 de miliarde de dolari, cu aproape 70% sub maximul atins în 2022, și se așteaptă să strângă aproximativ 1,77 miliarde.
- Scăderea bruscă din ultimii ani se datorează tarifelor, noilor rate de impozitare din Statele Unite și Europa, creșterii economice mai reduse și presiunii reglementare mai mari.
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Shein, gigantul chinez al modei ultrarapide cu sediul în Singapore, își finalizează oferta publică inițială la Hong Kong, cu o valoare țintă de până la 27 de miliarde de dolari la limita superioară a intervalului de preț, departe de cele aproape 100 de miliarde atinse într-o rundă de finanțare privată în 2022. La ce ne putem aștepta de la IPO-ul Shein?
Cifrele ofertei publice inițiale a Shein
Mai exact, Shein oferă 280 de milioane de acțiuni într-un interval de preț cuprins între 47,60 și 49,50 dolari din Hong Kong pe acțiune, ceea ce i-ar permite să atragă până la 13,86 miliarde de dolari din Hong Kong (aproximativ 1,77 miliarde de dolari). Prețul final va fi anunțat pe 31 august, iar debutul pe bursă este programat pentru 1 septembrie. Având în vedere amploarea sa, operațiunea devine cea mai mare plasare de acțiuni din Hong Kong de până acum în 2026, depășind-o pe cea a Momenta Global, și a treia cea mai mare din Asia în acest an, situându-se doar în urma celor ale CXMT și China Resources New Energy.
Printre investitorii ancoră se numără fonduri și acționari deja prezenți în capitalul social, precum Boyu, Tiger Global, General Atlantic, Tencent, Greenwoods și Taikang Life, pe lângă administratorul de active al UBS, care intră pentru prima dată în capitalul social al firmei. În total, aceștia au subscris titluri de valoare în valoare de aproximativ 383 de milioane de dolari. Compania va aloca aproximativ 80% din venituri pentru consolidarea tehnologiei sale și a prezenței globale a mărcii, deși va trebui, de asemenea, să plătească până la 3,5 miliarde de dolari în numerar investitorilor din rundele private anterioare, ca parte a acordurilor de conversie a acțiunilor sale preferențiale.
O evaluare foarte departe de maximul din 2022
Scăderea evaluării Shein în cadrul ofertei publice inițiale (IPO) este remarcabilă, având în vedere că firma a ajuns să fie evaluată la 98,2 miliarde de dolari în 2022. Un an mai târziu, în 2023, această evaluare a scăzut la 64 de miliarde, rămânând la acest nivel în aprilie 2024. Acum, însă, compania se mulțumește cu un interval cuprins între 26 și 27 de miliarde, cu aproximativ 70% sub maximul istoric. Chiar și în timpul procesului de plasament, cifra țintă a fost redusă progresiv: Shein a început să sondeze investitorii cu intervale de 40-50 de miliarde, după ce inițial fusese vorba de 30-40 de miliarde, pentru a ajunge în final la 250-28 de miliarde, valoare stabilită în cele din urmă ca nivel de piață. La prețul maxim, acțiunile ar fi cotate la aproximativ 0,7 ori vânzările estimate, cu mult sub valoarea de 4 ori a Inditex (Zara) și ușor peste valoarea de 0,4 ori a Zalando.
De ce a scăzut drastic valoarea Shein în ultimii ani?
Această ajustare puternică a valorii companiei chineze este condiționată de eliminarea scutirii din SUA care permitea intrarea fără taxe a coletelor de sub 800 de dolari provenite din China, ceea ce a făcut ca costurile Shein să crească vertiginos, cu tarife cuprinse între 10% și 87,5% pentru produsele de origine chineză, și a provocat o scădere de 14,3% a veniturilor sale în Statele Unite în primul trimestru al anului 2026.
În același timp, Uniunea Europeană a impus noi taxe în iulie 2026, cu o taxă de 3 euro pe importurile de valoare redusă, ceea ce a determinat compania Shein și rivalul său, Temu, să-și suspende o mare parte din campaniile publicitare pe o piață care contribuie cu aproximativ o treime la veniturile firmei.
În acest context, Shein a înregistrat pierderi trimestriale de 99 de milioane de dolari în primul trimestru al anului 2026, comparativ cu un profit net de 395 de milioane înregistrat cu un an înainte, situație agravată de o cheltuială contabilă de 328 de milioane legată de acțiunile sale preferențiale convertibile. Veniturile companiei Shein au crescut cu 8% în 2025, ajungând la 41,8 miliarde de dolari, cu mult sub nivelul de 20,7% înregistrat în anul precedent, iar compania se așteaptă ca creșterea din prima jumătate a anului 2026 să rămână în linie cu modestul nivel de 1,1% din primul trimestru.
Shein rămâne implicat în litigii, așa că a constituit provizioane de aproximativ 80 de milioane de dolari pentru litigii și se confruntă cu o anchetă din partea Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) din SUA, o altă anchetă în temeiul Legii UE privind serviciile digitale, precum și cu procese privind confidențialitatea datelor în Franța și Irlanda. Achiziția sa a mărcii americane Everlane pentru 80 de milioane este, de asemenea, în curs de examinare de către comitetul pentru investiții străine CFIUS.
Piața nu mai apreciază Shein ca o platformă tehnologică disruptivă cu creștere accelerată, ci ca un retailer global de îmbrăcăminte matur, care se confruntă cu o încetinire structurală și cu o presiune susținută asupra marjelor sale.
Un drum lung până la oferta publică inițială (IPO) de la Hong Kong
IPO-ul Shein reprezintă punctul culminant al unui proces de trei ani în care firma a încercat mai întâi să se listeze la New York, apoi la Londra, fără succes în ambele cazuri. În cazul britanic, prospectul a fost blocat de Beijing din cauza dezvăluirilor privind riscurile legate de lanțul său de aprovizionare din China. Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China (CSRC) a acordat în cele din urmă aprobarea pentru listarea la Hong Kong pe 10 iulie 2026, după ce fondatorul Sky Xu a reapărut public în februarie, promițând să „rămână ancorat în Guangdong” și a anunțat o investiție de peste 10 miliarde de yuani (aproximativ 1,4 miliarde de dolari) într-un sistem inteligent de lanț de aprovizionare în provincia chineză respectivă.
Acțiunile plasate în cadrul ofertei publice inițiale (IPO) vor avea doar o zecime din drepturile de vot ale celor deținute de cofondatori (Sky Xu, Maggie Gu, Molly Miao și Tony Ren), care păstrează 90% din puterea de vot a companiei.
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