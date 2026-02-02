Sinteza pieței: Europa se redresează, vânzări ale insiderilor, date PMI puternice în UE

Piața europeană, după ezitările inițiale de la începutul sesiunii, a înregistrat o creștere decisivă. Aproape toți indicii majori de pe Vechiul Continent înregistrează creșteri. Cele mai bune performanțe sunt înregistrate de IBEX (+1%), SMI (+1%) și DAX (+0,8%). CAC 40 (+0,5%) și FTSE 100 (+0,7%) înregistrează, de asemenea, creșteri. Indicele EURO STOXX înregistrează o creștere de 0,6%.

Investitorii au primit o serie de date macroeconomice solide din Europa. Markit a publicat valorile PMI din ianuarie pentru sectorul manufacturier din țările europene: Polonia: actual 48,8 (previziune: 49; anterior: 48,5) Elveția: actual 48,8 (previziune: 47,9; anterior: 45,8) Franța: actual 51,2 (previziune: 51; anterior: 50,7) Germania: actual 49,1 (previziuni: 48,7; anterior: 45,8)

Elveția a publicat, de asemenea, date privind vânzările cu amănuntul. Excluzând efectele sezoniere, vânzările din decembrie au crescut cu 2,9%, comparativ cu previziunile de 2%.

În Marea Britanie, indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier a înregistrat o valoare de 51,8, față de previziunile de 51,6. Prețurile locuințelor au crescut cu 0,3% în ianuarie.

Companiile miniere și acțiunile legate de metale prețioase sunt sub presiune în urma vânzărilor masive de vineri de pe piața metalelor prețioase. Fresnillo a scăzut cu 3%, KGHM a pierdut 7%, iar Rio Tinto a scăzut cu peste 1%.

Keir Starmer a declarat intenția Marii Britanii de a se alătura unui fond comun destinat dezvoltării industriei de apărare.

Scăderi majore sunt vizibile în rândul producătorilor de jocuri video. După lansarea noului model Gemini 3, care, potrivit rapoartelor, este capabil să dezvolte independent jocuri video, acțiunile Ubisoft au scăzut cu 3%.

Analiștii Deutsche Bank avertizează că structurile de alocare a activelor în rândul investitorilor instituționali se schimbă, indicând o deteriorare a sentimentului de risc. Vânzările din interior au atins cele mai ridicate niveluri din 2021.

Aurul și argintul încearcă să se stabilizeze după pierderile recente. Prețul argintului revine la peste 80 de dolari pe uncie, în timp ce aurul se tranzacționează la peste 4.700 de dolari.

Mărfurile energetice înregistrează scăderi semnificative. După ce atacul anticipat asupra Iranului nu s-a materializat în weekend, piața a eliminat o parte din prima de risc geopolitic. Prețurile petrolului au scăzut cu aproximativ 5%, țițeiul WTI fiind tranzacționat la aproximativ 62 USD pe baril. Gazul natural este, de asemenea, în scădere, deoarece noile prognoze meteorologice, semnificativ mai blânde (mai calde), exercită o presiune descendentă asupra prețurilor.

Mișcări notabile sunt vizibile pe piața valutară: Francul elvețian a scăzut cu 0,7% față de dolarul american și cu 0,4% față de euro. Dolarul canadian se depreciază cu 0,3% față de dolarul american. Euro a scăzut cu 0,2% atât față de dolarul american, cât și față de yenul japonez.

Piața criptomonedelor recuperează o parte din pierderile recente. Ethereum a revenit peste 2.300 USD, în timp ce Bitcoin se menține la nivelul de 77.000 USD.

