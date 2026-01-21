Sinteza pieței: Wall Street și Europa pierd teren; piețele îl așteaptă pe Trump la Davos🛣️

Harta volatilității pe piața valutară în prezent. Sursa: xStation Sesiunea europeană este relativ slabă, semnele timpurii ale unei reveniri fiind rapid șterse. La ora 15:40, indicele DAX din Germania a scăzut cu 0,88%, indicele CAC40 din Franța a scăzut cu 0,20%, iar indicele FTSE100 din Marea Britanie a crescut cu 0,10%.

Slăbiciunea afectează și piețele din Polonia, unde indicele cheie WIG20 a scăzut cu 1,20%, devenind liderul pierderilor de pe Vechiul Continent.

Acțiunile Danone au scăzut cu 5% după ce formula pentru sugari Dumex Dulac 1 a fost retrasă de pe piața din Singapore din cauza prezenței toxinei cereulide în uleiul ARA. Aceasta este cea mai mare scădere într-o singură zi din ultimii șase ani, agravată de îngrijorările legate de reputația companiei în segmentul nutriției.

Barry Callebaut înregistrează o creștere după numirea lui Hein Schumacher (fostul CEO al Unilever) în funcția de director al companiei – cel mai mare furnizor de cacao din lume. Se așteaptă ca noul lider să ajute compania să iasă din criza de pe piața cacao.

Burberry înregistrează o creștere de 5,3% datorită rezultatelor de vânzări mai bune decât se aștepta în perioada cheie a sărbătorilor. Acest lucru demonstrează reziliența retailerului de lux, în ciuda presiunii asupra sectorului.

Principalul subiect al tranzacționării de astăzi este discursul președintelui SUA, Donald Trump, la conferința din stațiunea elvețiană Davos .

Bitcoin rămâne în consolidare după o corecție de peste 30% în al patrulea trimestru, aversiunea față de risc și corelația cu piața bursieră limitând potențialul său de creștere. Atenția în acest sens s-a îndreptat către Davos, unde reglementările privind criptomonedele din SUA (CLARITY Act) fac obiectul unei dezbateri intense.

Inflația din Marea Britanie a accelerat pentru prima dată în cinci luni, ajungând la 3,4% în decembrie față de 3,2% în noiembrie, ușor peste previziunile economiștilor (3,3%). Creșterea prețurilor a fost determinată în principal de majorarea accizei la tutun și de creșterea tarifelor aeriene.

Monedele de la Antipozi înregistrează în prezent cele mai bune performanțe pe piața valutară. În același timp, lira sterlină și dolarul american înregistrează scăderi.

NATGAS a crescut astăzi cu 22% pe fondul valului de frig care continuă în SUA. Datele meteorologice actualizate de ieri confirmă tendința de răcire care a fost deja indicată luni.

Petrolul își revine și el, WTI înregistrând o creștere de 1,5%. În acest sens, investitorii vor fi atenți la datele API, care vor fi publicate în această seară și vor oferi indicii cu privire la evoluția stocurilor de petrol din SUA în ultima săptămână.

Aurul continuă să înregistreze performanțe bune. Contractul GOLD a crescut astăzi cu 2,2% pe fondul reînnoirii preocupărilor geopolitice.

Bitcoin se consolidează, rămânând sub 89.000 de lire sterline.

