Sinteza piețelor: Acțiunile europene scad în așteptarea deciziei Fed și a rezultatelor financiare ale marilor companii tehnologice 📉

Indicii europeni se tranzacționează în scădere, DAX înregistrând o scădere de peste 0,2%. Investitorii analizează sezonul de raportare a rezultatelor financiare și așteaptă decizia de astăzi a Rezervei Federale privind rata dobânzii, precum și rezultatele marilor companii tehnologice americane, care vor fi publicate după închiderea sesiunii. Contractele futures pe indicii americani sunt, de asemenea, ușor în scădere. Sezonul raportărilor financiare din Europa a început inegal, investitorii căutând semnale cu privire la modul în care prețurile mai mari la energie, ca urmare a conflictului cu Iranul, ar putea afecta inflația și marjele corporative. Europa rămâne mai sensibilă la creșterea prețurilor la petrol și gaze decât SUA, datorită aprovizionării interne mai reduse cu energie. Piața se așteaptă ca presiunea inflaționistă mai puternică din Europa să crească probabilitatea unui răspuns mai prudent din partea băncilor centrale în zilele următoare.
Indicele Stoxx 600 a fost, în general, stabil la începutul tranzacționării, reflectând o atitudine prudentă a pieței înaintea deciziilor cheie ale băncilor centrale. Acțiunile UBS sunt în creștere după rezultatele din primul trimestru, susținute de o activitate puternică în domeniul bancar de investiții, ceea ce consolidează așteptările privind distribuirea de dividende către acționari. Deutsche Bank a înregistrat o scădere ca urmare a preocupărilor legate de expunerea sa la sectorul imobiliar comercial, reamintind investitorilor de riscurile din sectorul bancar.
Adidas înregistrează o creștere puternică după rezultate trimestriale mai bune decât se aștepta și confirmarea previziunilor pentru întregul an, susținute de cererea pentru produse de fotbal, alergare și antrenament. Investitorii evaluează riscul unui conflict prelungit între SUA și Iran în raport cu decizia Emiratelor Arabe Unite de a ieși din OPEC+, ceea ce ar putea crește treptat oferta de petrol, deși este puțin probabil să rezolve rapid tensiunile legate de aprovizionare. Cele mai slabe sectoare în sesiunea europeană de astăzi includ bunurile de lux, comerțul cu amănuntul, industria și utilitățile.
DE40 (interval zilnic)
Analizând contractele futures pe indicele german DAX (DE40), prețurile au scăzut sub pragul de 4.100 de puncte, testând din nou media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200, linia roșie).
Petrolul, inflația și băncile centrale
Prețurile petrolului rămân ridicate, întrucât piața continuă să ia în calcul riscul unui blocaj prelungit care implică Iranul și potențiale întreruperi ale aprovizionării din regiunea Golfului Persic. Riscul inflației rămâne un factor-cheie pentru piețele obligațiunilor, deoarece prețurile mai mari la energie pot menține presiunea asupra randamentelor și pot complica eforturile băncilor centrale de relaxare a politicii monetare. Se așteaptă ca Fed să mențină ratele dobânzilor neschimbate, deși piața continuă să discute posibilitatea unor majorări viitoare în cazul în care inflația determinată de prețurile energiei se dovedește persistentă.
Valute și obligațiuni
Dolarul american se apreciază pe fondul prețurilor ridicate la petrol, în timp ce euro rămâne mai slab față de dolar. Piața valutară consideră nivelul de 1,17 al perechii EUR/USD ca un punct de referință cheie pentru sentimentul legat de evoluțiile din Orientul Mijlociu. Randamentele obligațiunilor din Zona Euro au crescut ușor înaintea reuniunii Băncii Centrale Europene, iar datele macroeconomice viitoare ar putea influența și mai mult prețurile de pe piața datoriilor.
Mărfuri
Piața petrolului rămâne concentrată pe negocierile de pace, evoluțiile din Strâmtoarea Hormuz și datele privind stocurile din SUA, care ar putea indica cât de repede scad stocurile. Aurul înregistrează o ușoară scădere, deși incertitudinea geopolitică continuă să susțină cererea de investiții și achizițiile băncilor centrale. Goldman Sachs și-a menținut perspectiva pozitivă asupra aurului, indicând potențialul ca prețurile să ajungă la 5.400 USD pe uncie până la sfârșitul anului.
Repere corporative cheie
AstraZeneca raportează o creștere a veniturilor și a profiturilor, determinată de vânzările puternice de tratamente pentru oncologie și boli rare. Kone a convenit să achiziționeze TK Elevator pentru aproximativ 24 de miliarde de dolari, o tranzacție care ar putea crea cel mai mare producător de ascensoare din lume din punct de vedere al vânzărilor. GlaxoSmithKline (GSK) și-a îmbunătățit rezultatele datorită vânzărilor puternice de medicamente de specialitate și a anunțat un dividend mai mare pentru 2026. TotalEnergies crește randamentul pentru acționari, susținut de câștiguri mai mari legate de conflictul din Orientul Mijlociu.
Santander, Lloyds și Deutsche Bank au raportat rezultate îmbunătățite, deși investitorii rămân concentrați pe calitatea creditului și riscurile macroeconomice din sectorul bancar.
Deutsche Bank (DBK.DE), interval zilnic
Graficul zilei: OIL (29.04.2026)
Calendarul economic: Decizia Fed, rapoarte financiare de la Microsoft, Amazon, Meta și Alphabet
