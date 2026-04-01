Sinteza piețelor: Acțiunile europene se alătură mișcării ascendente🚀 Euro Stoxx +3%

Geopolitică: Piețele iau în calcul posibilitatea încetării războiului Ședința de tranzacționare de miercuri marchează cea mai bună zi pentru piețele europene din ultimul an — catalizatorul fiind discursul lui Trump de marți, în care a declarat că SUA s-ar putea retrage din Iran în doar două-trei săptămâni și că nici măcar nu este necesar un acord diplomatic formal pentru a pune capăt operațiunilor militare; piețele au interpretat imediat acest lucru ca un semnal al trecerii la o narațiune de tip „misiune îndeplinită”

La aceasta se adaugă o declarație a președintelui iranian Pezeshkian, care și-a exprimat disponibilitatea de a pune capăt conflictului — dar numai în schimbul unor garanții formale de securitate. Acest lucru a fost suficient pentru ca piețele bursiere asiatice să înregistreze cele mai puternice creșteri într-o singură zi din ultimii peste trei ani (MSCI Asia Pacific +4,9%, Kospi +8,5%, Nikkei +5%).

Cu toate acestea, investitorii precauți subliniază că Israelul încă nu vorbește despre un armistițiu, Wall Street Journal raportează despre posibila intrare a Emiratelor Arabe Unite în conflict, iar Iranul nu a arătat până acum o voință reală de a negocia – motiv pentru care unii strategi, inclusiv cei de la Mizuho, recomandă scepticism în ceea ce privește amploarea raliului

Punctul culminant al serii va fi discursul lui Trump de la ora 4:00 a.m. (joi), în care se așteaptă ca președintele SUA să abordeze subiectul Iranului și, potențial, al alianței NATO, pe care Trump a descris-o recent ca fiind „slabă”. Mai mult, The Telegraph a raportat astăzi că Trump ia chiar în considerare retragerea din alianță. Dolarul se depreciază, în timp ce aurul și obligațiunile câștigă teren EURUSD a crescut cu 0,40% până la 1,1599, atingând niveluri maxime ale aproape ultimelor trei luni; GBPUSD a crescut cu 0,63% până la 1,3304; zlotul se apreciază semnificativ – USDPLN a scăzut cu 0,42% până la 3,6907, în timp ce EURPLN oscilează în jurul valorii de 4,2808

Aurul își continuă tendința ascendentă (+1,40%, 4.731 $/oz) – de data aceasta nu ca barometru al fricii, ci ca instrument de acoperire împotriva inflației care ar putea fi determinată de o potențială redresare economică și de incertitudinea continuă din lanțurile de aprovizionare; titlurile de stat pe 10 ani se redresează, randamentele scăzând cu 3,4 puncte de bază, la 4,277% Prețurile petrolului sunt în scădere – piața anticipează sfârșitul războiului WTI a scăzut pentru scurt timp sub pragul simbolic de 100 de dolari pe baril și se tranzacționează în prezent la 99,87 dolari (-1,59%); Brent a scăzut cu 0,35%, la 102,89 dolari

Cu toate acestea, piața rămâne oarecum prudentă – prețurile nu scad liber, deoarece prima de risc geopolitic rămâne în vigoare până când Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă oficial și trupele vor începe să se întoarcă acasă Indicii bursieri europeni – creșteri aproape generalizate Stoxx 600 câștigă peste 2% – cea mai puternică creștere zilnică din ultimul an; DE40 crește cu 0,84% la 23.399 de puncte, iar ITA40 câștigă 1,60% la 44.949

Cele mai performante companii pe sectoare sunt băncile (UCG +6,0%, BNP +4,92%, BBVA +4,4%, HSBC +4,0%) și companiile din sectorul apărării (Rolls-Royce +7%, Rheinmetall +6,8%, Safran +3,6%) — paradoxal, prețurile din sectorul apărării sunt în creștere deoarece piețele presupun că disputa cu SUA este un semnal pentru investiții europene suplimentare în apărare și pentru orientarea continentului către autosuficiență.

După sesiunea de marți de pe Wall Street, unde S&P 500 a câștigat 2,9%, iar Nasdaq 100 a crescut cu până la 3,4% — una dintre cele mai puternice creșteri zilnice din mai 2025. – Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează din nou în creștere moderată astăzi: contractele futures US500 +0,75% (6.616), US100 +0,96% (24.135) Indicatorul PMI european pentru sectorul manufacturier – o surpriză plăcută Datele PMI din martie pentru industria europeană au adus, în general, surprize pozitive: Zona Euro la 51,6 puncte (prognoză: 51,4), Germania la 52,2 puncte (prognoză: 51,7) – acest lucru semnalează că cea mai mare economie a Europei iese efectiv dintr-o perioadă de luni de slăbiciune industrială, determinată în parte de perturbările din lanțurile de aprovizionare globale

Elveția se remarcă prin performanțe excepționale, cu un indice de 53,3 puncte, comparativ cu o prognoză consensuală de doar 47,0 puncte – una dintre cele mai mari abateri pozitive față de prognoze din istoria acestui indicator; Spania, însă, este o dezamăgire (48,7 față de o prognoză de 50,4), la fel ca Polonia (48,7 – peste prognoze, dar încă în zona de contracție sub 50 de puncte)

Merită menționat faptul că o parte din îmbunătățirea datelor PMI este un efect statistic cauzat de perturbările lanțului de aprovizionare — prețurile mai mari și dificultățile logistice umflă artificial indicele; Reuters subliniază pe bună dreptate că „perturbările lanțului de aprovizionare au umflat cifrele de creștere”, astfel încât datele ar trebui interpretate cu o oarecare prudență Companii – Ce să urmărim astăzi Sectorul chimic este unul dintre cei mai mari beneficiari ai conflictului și are o performanță excepțională în acest trimestru — indicele Stoxx 600 Chemicals a câștigat ~6% de la începutul anului (față de -1,5% pentru piața mai largă); BASF a majorat prețurile detergenților cu 30%, Lanxess a anunțat o creștere de 40% a prețurilor pentru produsele pe bază de sulf; Morgan Stanley observă că companiile chimice europene ar putea recâștiga cota de piață pierdută de-a lungul anilor în favoarea Asiei

Nike a aruncat sectorul îmbrăcămintei sportive într-o spirală descendentă după închiderea pieței de ieri – compania a prognozat o scădere de 2–4% a veniturilor pentru trimestrul curent (față de o creștere așteptată de 2%), iar acțiunile sale au scăzut cu 9,1% în tranzacțiile după închiderea pieței; Citi avertizează asupra unui efect de undă negativ pentru Adidas, Puma și JD Sports – JD Sports este deosebit de vulnerabilă din cauza expunerii sale ridicate la produsele Nike în Europa

LVMH a încheiat cel mai slab trimestru din istoria sa – acțiunile au scăzut cu 28% în Q1 2026, mai rău decât în timpul crizei financiare din 2008, a pandemiei de COVID-19 și a bulei dot-com; Averea lui Bernard Arnault s-a redus cu 55,4 miliarde de dolari; compania se tranzacționează în prezent la un raport preț/câștig viitor de sub 20

Citi ridică astăzi ratingul a trei acțiuni din sectorul apărării la „Cumpără”: Babcock, Leonardo și TKMS, invocând evaluări atractive în urma recentei corecții; între timp, JPMorgan ridică ratingul Unibail-Rodamco-Westfield la „Supraponderare” și al Engie la „Supraponderare”; Ferrari primește un rating „Cumpără” de la Jefferies, cu un preț țintă de 350 de euro

Equinor a fost inclusă pe lista de „vânzare” a SEB Equities – analiștii indică un „riscul semnificativ de scădere” la valorile actuale, deoarece consideră că perioada de superprofituri generate de conflictul actual este temporară; aceasta este o perspectivă contrariană interesantă pe fondul entuziasmului general

Orlen a semnat un acord preliminar pentru achiziționarea Polyolefins de la Grupa Azoty – o mișcare semnificativă de consolidare în sectorul petrochimic polonez pe fondul perturbărilor lanțului global de aprovizionare

OpenAI a fost evaluată la 852 de miliarde de dolari în urma unei runde de finanțare de 122 de miliarde de dolari – una dintre cele mai mari runde de investiții private din istoria tehnologiei; pentru companiile europene de IA, acest lucru semnalează că apetitul pentru investiții în inteligența artificială rămâne puternic, în ciuda turbulențelor geopolitice

