Sinteza piețelor: Bursele europene sunt în creștere 🚀 Băncile, sectorul apărării și tehnologia în centrul atenției 💡

Indicii europeni au deschis marți cu o tendință clar pozitivă. Indicele italian ITA40 conduce clasamentul cu o creștere de aproape 2%, indicele paneuropean Euro Stoxx 50 a crescut cu aproximativ 1,5%, iar DAX a înregistrat o creștere de 1,3%. Principalul factor care stă la baza creșterilor îl reprezintă rezultatele trimestriale solide ale băncilor europene, în special profitul record al UniCredit, în timp ce sentimentul este temperat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu; luni, SUA și Iranul au schimbat focuri în Golful Persic, la care s-au alăturat și Emiratele Arabe Unite. Tensiunile din Golful Persic rămân un factor macroeconomic cheie. Președintele Trump a estimat că actualul conflict ar putea dura încă două-trei săptămâni, deși partea iraniană semnalează că negocierile „fac progrese”. În acest context, țițeiul Brent corectează creșterea de aproape 6% de luni și scade cu aproximativ 1,5%, retrăgându-se de la aproximativ 113 dolari pe baril. Dolarul (USDIDX) rămâne practic neschimbat, la aproximativ 98,3, practic neutru la începutul săptămânii. Volatilitatea observată în prezent pe piețele principale. Sursă: xStation La nivel sectorial, sectorul financiar se află în frunte, impulsionat de rezultatele băncilor — UniCredit (UCG.IT) a înregistrat o creștere de peste 3%, iar harta de căldură SX5E indică câștiguri în finanțe, tehnologie și industrie. În același timp, sectorul sănătății înregistrează tranzacții defensive (Sanofi SAN.FR –4,4%), în timp ce companiile din sectorul energetic și al utilităților adoptă o atitudine prudentă în fața incertitudinii geopolitice. Volatilitatea observată în rândul celor mai importante și mai mari companii de pe piața bursieră europeană, defalcată pe sectoare. Sursă: Departamentul de Cercetare al XTB HQ 🏢 Informații despre companii: UniCredit a raportat profituri trimestriale record — profitul net în primul trimestru al anului 2026 a crescut cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 3,22 miliarde de euro, depășind toate estimările analiștilor (consens: 2,68 miliarde de euro). Banca și-a majorat prognoza privind profitul net pe întregul an la „cel puțin 11 miliarde de euro” și și-a confirmat obiectivele pentru 2028. Rezultatele au fost susținute de o creștere puternică a veniturilor din comisioane (+4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut) și de o creștere spectaculoasă a veniturilor din tranzacționare (+154% față de estimări). Între timp, CEO-ul Andrea Orcel a formalizat oferta de achiziție a Commerzbank — UniCredit oferă 0,485 din propriile acțiuni pentru fiecare acțiune Commerzbank, ceea ce înseamnă un preț de aproximativ 32 de euro pe acțiune, cu aproape 7% sub valoarea de piață. Rezultatele băncilor. Sursă: Bloomberg Financial LP HSBC a dezamăgit cu rezultatele sale — profitul înainte de impozitare din primul trimestru s-a ridicat la 9,38 miliarde de dolari, sub estimarea de 9,59 miliarde de dolari, iar prețul acțiunilor sale la Londra a scăzut cu aproape 5,6%. Banca a efectuat o depreciere neașteptată legată de o fraudă pe piața din Marea Britanie și și-a majorat provizioanele cu 300 de milioane de dolari din cauza deteriorării perspectivelor macroeconomice globale cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu. Costurile operaționale au crescut cu 7,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind consensul, ceea ce analiștii de la JPMorgan și Bloomberg Intelligence menționează ca fiind principala surpriză negativă.

Rheinmetall și-a prezentat rezultatele preliminare pentru primul trimestru, care nu au îndeplinit așteptările privind vânzările — veniturile s-au situat la aproximativ 1,94 miliarde de euro, comparativ cu estimarea pieței de 2,3 miliarde de euro, în timp ce profitul operațional s-a ridicat la 224 de milioane de euro, față de o estimare de 240 de milioane de euro. Compania atribuie acest deficit amânării livrărilor pentru trimestrul al doilea și își menține prognoza pentru întregul an de creștere a vânzărilor cu 40–45%, cu o marjă operațională de aproximativ 19%, ceea ce analiștii de la Morgan Stanley și JPMorgan (ambii cu o evaluare „supraponderată”) consideră o justificare suficientă — prețul acțiunilor crește cu peste 2% la deschidere. Ferrari urmează să-și raporteze rezultatele după închiderea pieței — piața se așteaptă la venituri de aproximativ 1,82 miliarde de euro și un profit net de aproximativ 403 milioane de euro, cu o marjă EBITDA de aproximativ 39,3%. Întrebările cheie se referă la cererea din Orientul Mijlociu, care este limitată de conflict, și la impactul anunțului lui Trump privind aplicarea unei taxe vamale de 25% asupra autovehiculelor din UE — deși analiștii de la Barclays subliniază că Ferrari ar putea să transfere costul taxelor vamale către clienți într-o mare măsură, în baza acordurilor sale contractuale.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."