Bursele sub asediu: De ce ignoră acțiunile criza petrolului?

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu continuă, există o senzație tot mai puternică că acțiunile sunt prea calme și nu reflectă în prețuri toate riscurile geopolitice și economice ale conflictului. Deși petrolul Brent a înregistrat o creștere de peste 17% în ultimele 5 sesiuni de tranzacționare, iar randamentul obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani a crescut cu 12 puncte de bază, indicele Eurostoxx 50 a scăzut cu 0,7% în dolari americani, iar FTSE 100 a scăzut cu puțin peste 1%, chiar dacă lanțurile de aprovizionare globale au fost perturbate ca niciodată până acum.

Piețele bursiere americane încep să înregistreze performanțe inferioare

Acțiunile europene înregistrează, de asemenea, performanțe superioare celor americane în a doua săptămână a acestui conflict, o inversare de tendință față de săptămâna trecută, când acțiunile americane erau percepute ca un refugiu în comparație cu acțiunile europene. În plus, titlurile de stat americane înregistrează, de asemenea, performanțe inferioare obligațiunilor europene, chiar și randamentelor britanice Gilt, aflate în dificultate.

În acest moment, merită să ne punem două întrebări: 1, de ce acțiunile nu s-au aliniat obligațiunilor și nu au suferit corecții mai ample în timpul acestei crize? și 2, de ce acțiunile americane încep să fie supuse unei presiuni mai mari?

Printre principalii factori care au afectat acțiunile în ultima săptămână se numără volatilitatea crescută, preferința pentru vânzarea acțiunilor de creștere și o creștere considerabilă a interesului pentru vânzarea în lipsă. Deoarece indicii bursieri americani au o expunere mare la sectorul tehnologic, preferința pentru vânzarea acțiunilor de creștere va afecta mai mult indicii americani decât cei europeni.

Este interesant de remarcat că revizuirea estimărilor privind profiturile are doar un impact moderat asupra acțiunilor în acest moment. Deși creșterea bruscă a prețurilor petrolului și energiei ar putea afecta economia globală, este prea devreme pentru a evalua care va fi efectul. De exemplu, dacă criza se va rezolva în următoarele două-trei săptămâni, atunci creșterea inflației ar putea fi temporară, iar reducerile ratei dobânzii de către marile bănci centrale mondiale ar putea avea loc în continuare, deși în a doua jumătate a anului.

Revizuirea în jos a câștigurilor reprezintă un risc major pentru acțiuni

Deocamdată, analiștii nu revizuiesc în jos câștigurile viitoare din cauza acestei crize. În ianuarie și februarie, analiștii au revizuit în jos estimările privind câștigurile pe acțiune pentru primul trimestru cu 1,5% pentru S&P 500. Aceasta este prima revizuire în jos a previziunilor trimestriale din ultimele 9 luni, potrivit FactSet, însă a fost mai mică decât media pe 5 și 10 ani a revizuirilor în jos ale creșterii EPS pentru primul trimestru pentru acțiunile americane.

Este interesant faptul că revizuirea în jos a avut loc înainte de izbucnirea acestei crize și de creșterea prețului petrolului. Analiștii ar putea aștepta sezonul de câștiguri din primul trimestru pentru a vedea cum evaluează companiile propriile perspective în contextul crizei aprovizionării cu petrol și cum acest lucru influențează previziunile lor privind câștigurile viitoare. Acest lucru crește șansa de volatilitate în jurul sezonului de câștiguri din primul trimestru, iar dacă previziunile privind câștigurile sunt revizuite în jos, acest lucru ar putea fi un factor cheie al scăderii prețurilor acțiunilor. În ultimul an, revizuirile pozitive ale câștigurilor au fost un factor cheie al prețurilor acțiunilor, astfel încât, dacă această tendință se inversează și avem o serie de revizuiri în jos ale câștigurilor, atunci vânzarea masivă de pe piața bursieră ar putea accelera.

Există încă speranțe pe piața de capital că creșterea prețului petrolului va fi temporară, dar pe măsură ce conflictul se prelungește sau dacă se intensifică, investitorii în acțiuni nu vor putea ignora riscurile.

Tehnologia acționează ca o ancoră pentru acțiunile americane în comparație cu omologii europeni

Unul dintre motivele pentru care acțiunile americane au înregistrat performanțe slabe în această săptămână ar putea fi sectorul tehnologic. Săptămâna trecută, sectorul software din S&P 500 se afla în recuperare și a fost unul dintre sectoarele cu cele mai bune performanțe. În această săptămână, cele mai performante 6 sectoare din principalul indice american sunt bazate pe mărfuri, inclusiv produse chimice, îngrășăminte și agricultură, comerț cu amănuntul de produse alimentare și petrol și gaze. Acest lucru sugerează că conflictul din Orientul Mijlociu începe să determine direcția indicelui S&P 500.

Sectorul tehnologic reprezintă puțin sub 30% din indicele S&P 500, astfel încât, dacă este supus presiunii, acesta acționează ca o frână pentru întregul indice. Astfel, scăderea de 2,8% a Magnificent 7 în această săptămână este un semn că acțiunile americane vor avea de suferit dacă sectorul tehnologic se alătură vânzărilor masive.

Speranțele privind reducerea ratei dobânzii de către Fed s-au spulberat

Sectorul tehnologic este supus presiunii din cauza creșterii randamentelor titlurilor de stat americane în ultimele zile. Piața futures a ratelor dobânzilor preconizează acum mai puțin de o reducere a ratei dobânzii de către Fed în acest an, pe fondul creșterii persistente a prețurilor petrolului. A existat o reacție întârziată în recalibrarea așteptărilor privind reducerea ratei dobânzii în SUA, iar acum acțiunile și titlurile de stat încearcă să recupereze terenul pierdut și sunt supuse unei presiuni intense de scădere în această săptămână.

Riscuri geopolitice specifice SUA

De asemenea, dacă SUA a început un război pe termen lung, cererea pentru activele din SUA ar putea fi erodată, iar rapoartele anterioare conform cărora dronele iraniene ar putea lovi California ar putea duce, de asemenea, la o deteriorare a sentimentului față de acțiunile americane.

Aprilie ar putea fi o lună riscantă pentru acțiuni

Aversiunea față de risc este regina momentului. Acțiunile globale nu au fost afectate de criză în aceeași măsură ca obligațiunile suverane majore, însă ar putea exista un impact întârziat asupra acțiunilor, pe măsură ce analiștii evaluează impactul creșterii pe termen lung a prețului petrolului asupra veniturilor viitoare ale companiilor. În eventualitatea în care criza persistă în aprilie și după, atunci daunele ar putea afecta așteptările privind veniturile și ar putea provoca o vânzare masivă de acțiuni. Deocamdată, este probabil ca acțiunile să oscileze în funcție de fluxul de știri.