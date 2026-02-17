Sinteza piețelor: Indicii europeni înregistrează creșteri în ciuda slăbiciunii de pe Wall Street 🚩Indicatorul german ZEW sub așteptări

Sentimentul pe piețele europene este în mare parte optimist, cei trei indici principali — FTSE, DAX și CAC40 — înregistrând creșteri modeste; acțiunile din sectorul materiilor prime au o performanță deosebit de bună. În același timp, contractele futures pe indicii americani indică o deschidere în scădere pe Wall Street, US500 și US100 înregistrând scăderi de aproximativ 0,1% până la 0,3%. Indicele ZEW al sentimentului economic din Germania a fost cu mult sub previziuni, în timp ce indicatorul pentru Zona Euro a înregistrat o ușoară scădere față de luna precedentă. Anterior, inflația CPI din Germania a indicat o creștere de 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut și o scădere de 0,1% față de luna precedentă, în conformitate cu așteptările. Datele privind piața muncii din Marea Britanie au fost slabe: rata șomajului a crescut de la 5,1% la 5,2%, iar variația ocupării forței de muncă a înregistrat o scădere de 11.000 de locuri de muncă (deși se aștepta o scădere de până la 20.000). Zona euro – Indicele ZEW al așteptărilor: actual 39,4 (Anterior: 40,8)

Germania – Indicele ZEW al condițiilor actuale: actual -65,9 (Prognoză: -65,9, Anterior: -72,7)

Germania – Indicele ZEW al sentimentului economic: actual 58,3 (Prognoză: 65,2, Anterior: 59,6) Argintul a scăzut cu peste 2%, în timp ce aurul a înregistrat o scădere de 1%, ajungând la 4.930 USD pe uncie. Sentimentul pe piața criptomonedelor rămâne foarte slab; Ethereum se tranzacționează sub 2.000 USD, iar Bitcoin se consolidează în jurul valorii de 68.000 USD. Cel mai recent sondaj al Bank of America Fund Manager Survey (februarie 2026) sugerează că investitorii globali rămân „decisiv optimisti”, dar o creștere suplimentară a prețurilor activelor în primul trimestru devine din ce în ce mai dificilă. Sondajul acoperă aproximativ 200-400 de administratori de fonduri instituționale (fonduri speculative, fonduri de pensii și fonduri mutuale) care gestionează sute de miliarde de dolari. Ponderarea excesivă a mărfurilor la cel mai înalt nivel din mai 2022

Ponderarea excesivă a acțiunilor la cel mai înalt nivel din decembrie 2024

Cel mai optimist nivel al profiturilor corporative din august 2021, însă un procent record de investitori afirmă că firmele „investesc excesiv”

Spargerea bulei AI este citată ca fiind principalul risc extrem

Long gold este tranzacția cea mai aglomerată

Record de poziții short pe dolarul american — cea mai pesimistă poziție din 2012. Investitorii sunt în mod evident negativi față de dolarul american din cauza discursului privind de-dolarizarea (care nu este pe deplin susținut de date) și așteptărilor moderate față de Fed. În 2026, dolarul ar putea să-și revină, de exemplu dacă piața muncii din SUA se îmbunătățește sau dacă alte bănci centrale importante adoptă o poziție mai moderată ca răspuns la slăbirea datelor macroeconomice Sursa: xStation5

