Sinteza piețelor: Optimismul revine pe Wall Street (13.05.2026)

Petrolul brut rămâne stabil în așteptarea viitorului summit SUA-China. Petrolul Brent se menține la un nivel ridicat, de aproximativ 107 dolari pe baril, după creșteri semnificative înregistrate în primele două sesiuni ale acestei săptămâni.

Contractele futures pe indicii bursieri americani își recuperează pierderile după publicarea datelor privind inflația mai ridicată din SUA. US500 este în prezent în creștere cu 0,3%, în timp ce US100 câștigă până la 0,8%. După scăderile de ieri, au reapărut discursurile din mass-media privind așa-numita strategie de „cumpărare la preț redus”. O revenire similară a fost observată și pe piața sud-coreeană.

Nvidia crește cu până la 2,5% în tranzacțiile din presesiune , susținută de rapoarte conform cărora Jensen Huang l-ar putea însoți pe Donald Trump în vizita sa în China, deschizând potențial calea către noi acorduri legate de cipuri.

Atenția globală rămâne ferm concentrată asupra Beijingului. Reamintim că mâine începe vizita de două zile a președintelui SUA, Donald Trump, în China. Se așteaptă ca printre subiectele cheie să se numere Iranul și Golful Persic, deși observatorii nu anticipează progrese majore.

Franța: Datele din aprilie publicate astăzi au arătat semnale mixte. Inflația CPI s-a situat la 2,2% YoY., iar HICP la 2,5%, ambele în linie cu așteptările. Cu toate acestea, rata șomajului a crescut la 8,1%, indicând o oarecare slăbire a pieței muncii.

Zona euro: Cele mai recente date confirmă o încetinire a activității economice. PIB-ul din primul trimestru s-a situat la 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce producția industrială a scăzut cu 2,1%, situându-se cu mult sub așteptări și evidențiind slăbiciunea continuă a sectorului manufacturier.

GBPUSD a scăzut cu aproape 0,2%, testând zona de 1,35 pe fondul incertitudinii politice din Regatul Unit.

Aurul rămâne stabil peste 4.700 USD, argintul își continuă tendința ascendentă, în timp ce cuprul a depășit pragul de 14.000 USD. Acțiuni și știri corporative: Deutsche Telekom (DTE.DE) a înregistrat un început de an puternic, raportând o creștere de 6,5% a profitului net ajustat și fluxuri de numerar stabile. Rezultatele au fost suficient de solide pentru ca managementul să-și majoreze previziunile pentru întreg anul 2026 privind profitul operațional și fluxul de numerar disponibil. Allianz (ALV.DE) a generat venituri de 53 de miliarde de euro, în timp ce PIMCO și AllianzGI au atras 21 de miliarde de euro în intrări noi de capital. Siemens (SIE.DE) a raportat rezultate mixte: veniturile și profitul net au dezamăgit ușor, dar comenzile noi au înregistrat o creștere puternică, ajungând la 24,1 miliarde de euro, depășind semnificativ așteptările. În ciuda unei anumite presiuni asupra marjelor industriale, compania și-a menținut perspectivele de creștere și a anunțat un program amplu de răscumpărare de acțiuni de până la 6 miliarde de euro. Volatilitatea este vizibilă astăzi în principalele sectoare ale economiei. În special, se observă o nouă revenire puternică în sectorul tehnologic. Sursă: XTB Dispersia pe sectoare evidențiază creșteri puternice în cazul ASML și Infineon, în timp ce acțiunile din sectorul bunurilor de larg consum înregistrează performanțe slabe. Sursă: XTB Printre cele mai urmărite companii de astăzi se numără Siemens și Deutsche Telekom, ambele înregistrând creșteri pe fondul unor rezultate financiare solide. În același timp, Rheinmetall își continuă declinul din ultima perioadă. Sursă: XTB

