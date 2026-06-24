Sinteza piețelor: Panică în rândul acțiunilor din sectorul apărării🚨Rheinmetall se prăbușește cu 13%

Aspecte esențiale Germania ar putea renunța la planul de a construi șase fregate F126 și, în schimb, să achiziționeze opt nave mai mici de tip Meko A-200, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la amploarea viitoarelor contracte din domeniul apărării.

Rheinmetall a fost cea mai afectată, acțiunile sale scăzând cu până la 14%, întrucât se aștepta ca această companie să devină principalul contractant al programului, cu o valoare potențială de până la 12,8 miliarde de euro.

Presiunea de vânzare s-a extins la nivelul întregului sector european al apărării, pe măsură ce investitorii se întreabă din ce în ce mai mult în ce măsură cheltuielile militare anunțate se vor transforma, în cele din urmă, în venituri pentru contractanții din domeniul apărării.

Acțiunile europene au deschis sesiunea de miercuri cu prudență, atât indicele STOXX 50, cât și STOXX 600 tranzacționându-se aproape la același nivel, în urma vânzărilor masive anterioare determinate de sectorul tehnologic. Investitorii rămân concentrați asupra evoluțiilor negocierilor dintre SUA și Iran și asupra raportului privind rezultatele financiare al Micron, care va fi publicat mai târziu astăzi și care ar putea oferi o imagine nouă asupra perspectivelor sectorului semiconductorilor. În același timp, acțiunile din sectorul european al apărării au fost supuse unei presiuni semnificative după apariția unor informații conform cărora Germania ar putea renunța la planurile de a construi șase fregate F126, ceea ce ar fi reprezentat cel mai mare program de achiziții navale al țării de la al Doilea Război Mondial până în prezent. Potrivit Financial Times, Berlinul ia în considerare renunțarea la programul F126, în valoare de mai multe miliarde de euro, și înlocuirea acestuia cu achiziția a opt fregate Meko A-200 mai mici. Rheinmetall s-a numărat printre acțiunile cele mai afectate, întrucât se preconiza ca această companie să devină principalul contractant al programului F126, cu o valoare potențială de până la 12,8 miliarde de euro.

Compania urma să preia contractul de la constructorul naval olandez Damen Naval după ani de întârzieri, deși aprobarea finală din partea comisiei bugetare a Germaniei nu fusese încă acordată.

Presiunea de vânzare s-a extins la nivelul întregului sector european al apărării, Hensoldt înregistrând o scădere de 2,9%, Renk de 4,0%, Saab de 2,6%, Leonardo de 3,5%, iar BAE Systems de 1,6%.

Scăderea reflectă slăbirea încrederii în acțiunile din sectorul apărării în 2026, pe măsură ce investitorii se întreabă din ce în ce mai mult în ce măsură cheltuielile militare anunțate se vor traduce, în cele din urmă, în venituri pentru contractori.

O restructurare a programului F126 ar reprezenta, de asemenea, un pas înapoi pentru ambițiile Germaniei în domeniul apărării, având în vedere angajamentul Berlinului de a construi „cea mai puternică armată convențională din Europa” până în 2039. Sursa: xStation5 Rheinmetall își pierde „prima de certitudine contractuală” Rheinmetall s-a aflat sub o presiune intensă în urma unor informații conform cărora Germania ar putea anula achiziția a șase fregate antisubmarine F126 și redirecționa comanda către TKMS. Acțiunile companiei au înregistrat o scădere de aproape 17% la minimul intrazilnic, marcând cea mai mare scădere într-o singură zi din aprilie 2025. Pentru investitori, problema depășește simpla pierdere potențială a unui contract important. Piața începe să pună la îndoială ipoteza conform căreia angajamentele Germaniei privind cheltuielile de apărare se vor traduce automat într-o creștere a veniturilor pentru cei mai mari contractori din domeniul apărării. În același timp, investitorii iau din ce în ce mai mult în calcul posibilitatea unei dezescaladări treptate a conflictelor atât din Orientul Mijlociu, cât și din Ucraina, ceea ce reduce entuziasmul față de creșterea anterioară a sectorului de apărare. Potrivit analiștilor de la Morgan Stanley, anularea programului ar putea duce la deprecieri de aproximativ 2 miliarde de euro pentru Rheinmetall. Acest lucru este deosebit de semnificativ, deoarece, potrivit unor informații, conducerea era încrezătoare că acest contract va fi obținut înainte de vacanța parlamentară de vară. Între timp, acțiunile TKMS au crescut cu până la 12%, ceea ce sugerează că investitorii nu iau neapărat în calcul o reducere generală a cheltuielilor germane pentru apărare, ci mai degrabă o reorientare a companiilor care ar putea beneficia de contractele viitoare. O sursă suplimentară de presiune provine din oferta publică inițială (IPO) planificată a KNDS la Frankfurt și Paris. Se preconizează că acționarii actuali – statul francez și Wegmann & Co – vor oferi o participație de 20% la companie. Pentru investitori, acest lucru creează o altă oportunitate de expunere la sectorul european al apărării și ar putea reduce concentrarea fluxurilor de capital exclusiv asupra Rheinmetall. Sursa: xStation5

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