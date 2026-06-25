Sinteza piețelor: Piețele se redresează pe fondul rezultatelor solide ale Micron (25.06.2026)

În urma valului de vânzări de marți, determinat de sectorul semiconductorilor, viitorul pieței bull conduse de companiile din domeniul AI a fost pus sub semnul întrebării. Publicarea rezultatelor trimestriale ale Micron, programată pentru miercuri seara, a căpătat astfel o importanță deosebită. Raportul gigantului tehnologic a depășit așteptările deja ridicate. Profitul pe acțiune ajustat (EPS) a ajuns la 25,11 dolari. Acest rezultat nu numai că este mai bun decât așteptările (20,20 dolari), dar este și mai mult decât dublul celui înregistrat de companie cu doar trei luni în urmă.

Creșterea veniturilor s-a dovedit aproape la fel de impresionantă. Aceasta s-a ridicat la 23,9 miliarde de dolari în trimestrul al doilea și la 41,5 miliarde de dolari în trimestrul al treilea. Aceste date sunt semnificative nu numai pentru acțiunile companiei (care au crescut cu aproape 19% în tranzacționarea presesiune), ci și pentru piața în ansamblu, întrucât continuă să susțină ideea rentabilității investițiilor masive în sectorul AI. Figura 1: Harta de intensitate pentru Euro Stoxx 50 (25.06.2026) Sursa: XTB Research, 25.06.2026 Companii Prin urmare, nu este surprinzător faptul că, dintre toate companiile din Euro Stoxx 50, Infineon Technologies (+5,6%) și ASML Holding (+4,6%) înregistrează cele mai mari creșteri; aceste companii sunt active în producția de semiconductori avansați, respectiv de echipamente de fotolitografie. Figura 2: Câștigători și pierzători în Euro Stoxx 50 (25.06.2026) Sursa: XTB Research, 25.06.2026 Ambele companii reprezintă piloni ai sectorului tehnologic european, jucând roluri distincte, dar complementare în cadrul acestuia: ASML Holding furnizează echipamentele care permit producătorilor de cipuri să aplice modele de o precizie inimaginabilă pe plăcile de siliciu. Compania deține monopolul în domeniul sistemelor de litografie EUV, fără de care producția de procesoare moderne pentru smartphone-uri sau sisteme de inteligență artificială ar fi imposibilă.

Infineon Technologies se concentrează pe proiectarea și producția propriu-zisă a semiconductorilor. Este lider în segmentul electronicii de putere, al microcontrolerelor și al senzorilor, care sunt responsabili de „inteligența” vehiculelor electrice moderne și a sistemelor de automatizare industrială. Indici Datorită unei îmbunătățiri semnificative a sentimentului pieței, bazată pe o creștere solidă în sectorul tehnologiilor avansate, cei mai importanți indici bursieri europeni înregistrează câștiguri semnificative. Indicele paneuropean Euro Stoxx 50 menționat anterior se apreciază cu 0,8%, crescând câștigul său total în 2026 la 18,5%. Figura 3: Tablou de bord pentru Euro Stoxx 50 (25.06.2026) Sursa: XTB Research, 25.06.2026 Indicele german DAX (+1%), indicele francez CAC 40 (+0,7%), indicele britanic FTSE 100 (+0,9%) și indicele polonez WIG20 (+1,4%) înregistrează, de asemenea, creșteri. Contractele futures indică, de asemenea, că piața bursieră americană ar trebui să se deschidă pe plus. Geopolitică În ultimele zile, problemele geopolitice au trecut în plan secund. Se lucrează la semnarea unui acord final, pentru care ambele părți au termen până pe 21 august. Totuși, din experiența anterioară, știm că termenele stabilite de președintele Trump tind să fie flexibile – prin urmare, nu ne-am atașa prea mult de această dată. Informațiile de natură revoluționară au în continuare un potențial semnificativ de a declanșa o volatilitate ridicată pe piețe. Cu toate acestea, pragul pentru ca o informație să fie considerată „revoluționară” este stabilit la un nivel mult mai ridicat decât în primele săptămâni ale conflictului. Piața așteaptă acțiuni concrete și urmărește cu atenție dacă traficul în Strâmtoarea Hormuz va fi într-adevăr restabilit la un nivel apropiat de normal. Mărfuri În absența unor știri negative, principalele mărfuri energetice continuă să scadă. Petrolul Brent scade la 73 de dolari pe baril.

Vom cumpăra un baril de petrol WTI la un preț sub 70 de dolari. Figura 4: PETROL [D1] (29.10 - 25.06) Sursa: xStation, 25.05.2026 Date macroeconomice Am avut parte de publicarea datelor cheie privind inflația PCE din Statele Unite. Nu au existat surprize majore, iar estimările privind majorările ratei dobânzii de către Fed au fost revizuite în jos doar modest. Atât indicatorul global, cât și cel de bază s-au situat în linie cu așteptările anuale: PCE global: 4,1%.

PCE de bază: 3,4%. Figura 5: Inflația PCE în Statele Unite (2006 - 2026) Sursa: XTB Research, 25.06.2026 O ușoară surpriză s-a înregistrat doar la nivel lunar – și aceasta în marja indicatorului global, care în prezent are o importanță mai redusă. PCE global: 0,4% (consens: 0,5%).

PCE de bază: 0,3%. Atenția s-a îndreptat, prin urmare, către alte date publicate în același timp. Deosebit de interesantă pare a fi revizuirea creșterii PIB-ului pentru primul trimestru, de la 1,6% pe bază anualizată la 2,1%.

O surpriză plăcută o reprezintă, de asemenea, creșterea peste așteptări a veniturilor și a cheltuielilor de consum din luna mai (ambele în creștere cu 0,7% pe bază lunară). Figura 6: PIB-ul și creșterea PIB-ului în Statele Unite (2000 - 2026) Sursa: XTB Research, 25.06.2026 Valute Așteptările ridicate pe care investitorii le-au avut cu privire la publicarea raportului de astăzi privind inflația din SUA nu s-au concretizat. Datele nu s-au dovedit a fi un punct de cotitură, iar problema majorării ratelor dobânzilor în Statele Unite rămâne deschisă. Perechea EURUSD, după o scădere de 2,5% în ultima săptămână, rămâne stabilă astăzi, oscilând în jurul valorii de 1,135. Figura 7: EURUSD [H1] (02.06 - 25.06)

Sursa: xStation, 25.06.2026

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