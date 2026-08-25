Sinteza piețelor: Revenire prudentă în Europa după scăderea prețurilor petrolului

Indicii europeni au deschis ședința de marți în creștere, susținuți de o scădere semnificativă a prețurilor petrolului și de câștiguri moderate ale acțiunilor din sectorul tehnologic. Germania conduce astăzi creșterile la nivel european, ajutată și de date macroeconomice pozitive, contractele futures pe DAX înregistrând o creștere de aproximativ 0,7%. Tendința pozitivă din Europa este consolidată de contractele futures din SUA. Indicele US100 a crescut cu aproximativ 0,7% înainte de debutul sesiunii.

Principalul factor care a influențat piața a fost o nouă scădere de 2,5% a prețului țițeiului Brent. Această marfă se situează acum în jurul valorii de 88 USD pe baril, comparativ cu 95 USD în urmă cu doar o săptămână. Scăderea prețurilor petrolului a atenuat îngrijorările legate de o nouă accelerare a inflației și a adus o ușurare pieței obligațiunilor.

Prețurile petrolului scad, la rândul lor, ca urmare a unei reduceri parțiale a primei geopolitice. Noile măsuri luate de administrația americană față de Iran nu au dus (încă) la o înăsprire semnificativă a restricțiilor sau la aplicarea sancțiunilor secundare așteptate. În același timp, informațiile privind o posibilă revenire a diplomaților americani la posturile din Orientul Mijlociu au fost interpretate ca un semnal că Washingtonul nu se așteaptă la o reluare rapidă sau la o escaladare a conflictului. Știri despre companii La nivel sectorial, industria și segmentul turismului și de petrecere a timpului liber au înregistrat cele mai bune performanțe, cel din urmă înregistrând o creștere de aproximativ 1,5%. Acest din urmă grup a beneficiat direct de prețurile mai mici ale combustibililor. Liderul în acest domeniu este Kion Group, cu o creștere de aproximativ 5%.

Pe piața mai largă, producătorii de semiconductori revin înainte de publicarea rezultatelor financiare ale Nvidia. ASML (ASML.NL) și Infineon au înregistrat o creștere de aproximativ 2%.

Melrose Industries (MRO.UK): O actualizare privind Garden Grove a redus incertitudinea legată de impactul incidentului din mai asupra producției și a obligațiilor companiei. Acțiunile au înregistrat o creștere de până la 10%.

Siemens Energy (ENR.DE): Grupul german a înregistrat o creștere după apariția unui raport conform căruia CVC și EQT ar putea fi interesate de o participație majoritară în divizia de turbine cu abur. Se pare că Siemens Energy a angajat Goldman Sachs, iar structura avută în vedere presupune vânzarea a aproximativ 60% din unitate.

Volkswagen (VOW1.DE): Peste 10.000 de angajați s-au adunat la Wolfsburg înaintea prezentării unui plan de restructurare. Potrivit comitetului de întreprindere, până la 140.000 de locuri de muncă ar putea fi în pericol în total, deși Volkswagen nu a confirmat această cifră. Conducerea indică costurile ridicate, capacitatea de producție excedentară, tarifele impuse de SUA și concurența din partea producătorilor chinezi ca fiind principalele presiuni asupra companiei. Acțiunile au înregistrat o scădere de aproximativ 1%.

Marks & Spencer (MKS.UK): Compania își extinde colaborarea logistică cu Zalando la 22 de piețe europene. Soluția are ca scop accelerarea livrărilor și a retururilor, precum și reducerea costurilor logistice cu până la jumătate. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 2%.

Vistry Group (VTY.UK): Dezvoltatorul imobiliar britanic a primit o finanțare de 350 de milioane de lire sterline în cadrul unui program de locuințe sociale. Fondurile sunt destinate sprijinirii construcției a peste 3.000 de locuințe. Acțiunile au înregistrat o creștere de peste 15%. Date macroeconomice Creșterea economică din Germania a depășit așteptările. Creșterea PIB-ului german în trimestrul al doilea al anului 2026 (ajustată sezonier) a atins 0,3%. Fără ajustarea sezonieră, creșterea a fost de 1% față de 0,9% cât se aștepta (anterior 0,8%).

Institutul IFO a publicat indicele climatului de afaceri, care a crescut semnificativ peste așteptări, ajungând la 88,8, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Subindicele așteptărilor a crescut la 89,1 de la 86,8, iar subindicele evaluării actuale a crescut la 88,5 de la 86,5. Forex Volatilitatea pieței valutare este limitată în așteptarea discursului de la Jackson Hole. NZD și AUD se remarcă prin evoluția lor, apreciindu-se cu aproximativ 0,1% până la 0,2% față de dolarul american. Yenul a scăzut din nou cu aproximativ 0,1%, în timp ce lira sterlină, francul elvețian și euro au rămas neschimbate. Criptomonede Piața criptomonedelor recuperează o parte din pierderile înregistrate ieri în cazul tokenurilor mai mici. Monedele mai mari, precum Bitcoin și Ethereum, înregistrează creșteri modeste, limitate la 0,5%. Bitcoin se menține peste 78.000 USD. Solana a crescut cu peste 1%, ajungând la 98 USD. Ethereum este ușor în scădere, ajungând la 2.477 USD.



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