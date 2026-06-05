Sinteza piețelor: SAP rezistă valului de vânzări din sectorul tehnologic, SpaceX nu a fost admisă în indicele S&P 500 (05.06.2026)

Piețe și indici Starea de spirit a pieței de astăzi este marcată de evoluții sectoriale divergente și de o prudență crescândă în așteptarea celui mai recent raport privind locurile de muncă din SUA (NFP). Publicarea acestor date este așteptată cu mare interes, deoarece va da tonul primei reuniuni a Rezervei Federale privind rata dobânzii sub conducerea noului președinte, Kevin Warsh.

Contextul macroeconomic actual complică deciziile viitoare de politică monetară, pe fondul creșterii inflației, al slăbirii bazei de consumatori și al decalajului tot mai mare dintre sectoarele manufacturier și al serviciilor. Având în vedere aceste dificultăți, chiar și o valoare NFP pozitivă, conform așteptărilor, ar putea determina aprecierea dolarului american.

Rotația sectorială continuă, sectorul tehnologic făcând un pas înapoi după cea mai recentă creștere ( ASML : -3,1%) și lăsând loc pentru alte titluri care nu au beneficiat de ultima val de optimism legat de AI.

Contractele futures pentru indicele spaniol IBEX 35 ( SPA35 : +1%) conduc astăzi creșterile, datorită concentrării puternice a indicelui în sectorul financiar ( Banco Santander : +1,2%), al bunurilor de consum ( Inditex : +3,5%) și chiar al energiei ( Repsol : +0,4%, Enagas : +1,3%), care sunt în creștere în ciuda unei ușoare presiuni asupra contractelor futures pe petrolul brut.

Contractele futures pe indicele francez CAC40 (FRA40: +0,4%) urmează acest exemplu, cu o reprezentare puternică a sectorului bunurilor de consum discreționare / de lux ( LVMH : +2,39%; Hermès : +2,02%).

Contractele futures pe indicele german DAX (DE40: +0,3%) completează topul celor trei, cu acțiuni din sectorul bunurilor de consum precum Zalando (+5,4%) și Adidas (+2%) compensând din nou vânzările masive înregistrate de vedeta sesiunilor recente, Infineon (-6,48%). În mod surprinzător, SAP contrastează puternic cu vânzările masive din sectorul tehnologic, extinzând câștigurile de ieri cu încă +2,10%.

S&P Global a refuzat să-și modifice cerințele de includere în indice, blocând efectiv intrarea rapidă a IPO-ului masiv de 75 de miliarde de dolari al SpaceX în S&P500. În ciuda faptului că vizează o evaluare de 1,75 trilioane de dolari, SpaceX nu îndeplinește regulile stricte de profitabilitate ale S&P, înregistrând o pierdere de 4,94 miliarde de dolari în 2025. În timp ce S&P își menține standardul refuzând excepții bazate exclusiv pe capitalizarea de piață, concurenți precum Nasdaq și FTSE Russell și-au relaxat deja regulile pentru a acomoda astfel de listări cu capitalizare mega.

FOREX: Dolarul american ( USDIDX ) scade înainte de NFP, pierzând aproximativ 0,35% față de maximul de o lună, atins în timpul sesiunii de miercuri. Lira sterlină este cea mai puternică monedă majoră astăzi, avansând cu 0,4% față de dolar ( GBPUSD ) și yenul japonez ( GBPJPY ). EURUSD a crescut cu 0,2% la 1,163.

MATERII PRIME: contractele futures pe petrol și-au recuperat ușoarele pierderi din tranzacționarea anterioară, încercând în prezent să treacă în teritoriul pozitiv ( OIL : -0,05%, OIL.WTI: +0,3%) . NATGAS și-a extins pierderile de ieri cu încă 1,2%. Metalele prețioase sunt, de asemenea, sub presiune, AURUL scăzând cu 0,3% la 4460 USD/uncie, iar ARGINTUL pierzând 1,6% la 72,70 USD/uncie.

CRIPTO: Lichiditatea părăsește activele digitale, majoritatea token-urilor majore și minore tranzacționându-se cu pierderi semnificative. Bitcoin a scăzut cu 1,1% la 62 600 USD, Ethereum a pierdut 4,6% ajungând la 1680 USD. Solana (-1,7%), Dogecoin (-3,1%) și Chainlink (-4%) înregistrează, de asemenea, pierderi. Evoluția de astăzi a componentelor indicelui Stoxx 50. Sursă: XTB Research, pe baza datelor furnizate de Bloomberg Economie și geopolitică În ciuda unui armistițiu mediat de SUA, atacurile israeliene din Liban au provocat moartea a patru persoane, contrastând cu afirmațiile președintelui Trump privind progresele înregistrate în negocierile cu Hezbollah și Netanyahu. Între timp, au apărut semnale contradictorii cu privire la negocierile dintre SUA și Iran; Trump a sugerat posibilitatea unui acord și a unei întâlniri cu liderul suprem al Iranului, în timp ce Iranul a negat existența unor progrese semnificative. În plus, tensiunile persistă în Strâmtoarea Hormuz, Iranul intenționând să perceapă „taxe de serviciu” pentru transportul maritim în scopul asigurării securității, o măsură la care SUA se opun ferm, cerând tranzit fără taxe.

Mass-media a raportat, de asemenea, o presupusă acceptare a Iranului, transmisă Pakistanului, de a transfera o parte din uraniul său către o țară terță convenită de ambele părți implicate în conflict.

Cifrele revizuite ale Eurostat indică o contracție a PIB-ului Zonei Euro cu 0,2% față de trimestrul anterior, în timp ce PIB-ul UE a scăzut cu 0,1%. În același timp, ocuparea forței de muncă în Zona Euro a crescut ușor cu 0,1%, în timp ce ocuparea forței de muncă în UE a rămas neschimbată, la 0,0%. Aceste estimări actualizate utilizează seturi de date mai ample decât rapoartele preliminare inițiale și includ aderarea Bulgariei la Zona Euro în 2026.

Președintele rus Vladimir Putin a respins ferm liderii europeni ca mediatori în conflictul din Ucraina, acuzându-i de lipsă de neutralitate. În schimb, el a cerut respectarea unui compromis de pace care ar fi fost aranjat cu Donald Trump în Alaska. Între timp, președintele ucrainean Zelenskyy a propus negocieri directe, în timp ce Putin a amenințat cu noi atacuri cu rachete hipersonice împotriva Ucrainei. Graficul zilnic al SPA35 prezintă o structură puternic ascendentă. Prețul se tranzacționează la 18.479, cu mult peste mediile mobile exponențiale (EMA) pe 10, 30 și 100 de perioade, indicând un impuls ascendent solid. După ce au depășit nivelul retragerii Fibonacci de 100,0% la 18.391, cumpărătorii testează rezistența de câteva luni din apropierea nivelului de 18.569. Creșterea RSI confirmă presiunea de cumpărare, lăsând totuși spațiu înainte de a intra în zona de supra-cumpărare. Sursă: xStation5

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