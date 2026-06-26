Sinteza piețelor: Scăderile se extind pe piețele europene

Producătorii de cipuri și de tehnologie avansată înregistrează scăderi pe piețele bursiere din Frankfurt, Paris și Amsterdam. Liderii sectoriali europeni, precum ASML și Infineon, urmează exemplul giganților americani. Sentimentul negativ afectează, de asemenea, companiile din sectoarele auto și al industriei grele. Figura 1: Harta sectorială pentru Euro Stoxx 50 (26.06.2026) Sursa: XTB Research, 26.05.2026 Odată cu atenuarea conflictului dintre SUA și Iran, entuziasmul speculativ în jurul companiilor din ecosistemul AI, în sensul larg al termenului, începe să se estompeze. Este din ce în ce mai dificil să se răspundă așteptărilor extrem de ridicate ale investitorilor, iar cheltuielile de miliarde de dolari pentru infrastructură și centre de date sunt analizate cu o atenție sporită. În plus, al doilea trimestru, care a fost unul excepțional de reușit pentru sectorul tehnologic, se apropie de sfârșit. Datorită reechilibrării, în special în cadrul fondurilor instituționale și echilibrate, ultimele zile ale lunii iunie ar putea fi dificile pentru companiile care au înregistrat cele mai bune performanțe în ultimele luni. Administratorii de fonduri sunt adesea obligați să restabilească structura adecvată a portofoliului (de exemplu, 60% acțiuni, 40% obligațiuni), ceea ce explică parțial creșterile de preț înregistrate recent la obligațiunile de stat ale celor mai mari economii ale lumii. Companii În timp ce încă ieri, în urma publicării unor rezultate mult mai bune decât se aștepta de către Micron, scriam despre consolidarea semnificativă a Infineon Technologies și ASML, astăzi ambele companii se numără printre cei mai mari pierzători, înregistrând scăderi de 3,4% și, respectiv, 1,3%. Figura 2: Câștigători și pierzători în Euro Stoxx 50 (26.06.2026) Sursa: XTB Research, 26.06.2026 Și giganții germani pierd teren – Siemens (-4%) și BMW (-1,8%), acesta din urmă înregistrând o scădere de peste 20% pe o perioadă de o lună. Scăderea rapidă a prețului acțiunilor producătorului auto bavarez se datorează în mare parte prăbușirii vânzărilor din China (în scădere cu până la 18% față de aceeași perioadă a anului trecut). Consumatorii chinezi migrează în masă către mărci locale de vehicule electrice, precum BYD, Xiaomi și Li Auto. Indici Nu doar indicele paneuropean Euro Stoxx 50 este în scădere (-0,8%). Indicele german DAX(-1,2%), CAC40 din Franța (-0,8%), indicele italian FTSE MIB (-1,3%) și WIG20 din Polonia (-1,6%) se află, de asemenea, în teritoriul negativ. Figura 3: Dashboard Euro Stoxx 50 (26.06.2026) Sursă: XTB Research, 26.06.2026 Contractele futures indică, de asemenea, că piața bursieră din SUA ar trebui să se deschidă în teritoriu negativ. Mărfuri energetice Potrivit declarațiilor secretarului american al Energiei, Chris Wright, în ultimele zile au trecut prin Strâmtoarea Hormuz, în medie, aproximativ 72 de nave, transportând aproape 20 de milioane de barili de țiței pe zi. Kpler, o companie specializată în analize privind piața globală a mărfurilor și a transportului maritim, raportează, de asemenea, că 70 de nave au traversat strâmtoarea pe 24 iunie. Această cifră reprezintă încă aproximativ jumătate din volumul înregistrat înainte de izbucnirea războiului, însă tendința este clar ascendentă, ceea ce ar putea explica scăderile ulterioare ale prețurilor. În prezent, plătim puțin peste 73 de dolari pentru un baril de țiței Brent.

Prețul unui baril de WTI este de aproximativ 70 de dolari. Figura 4: OIl [D1] (30.10 - 26.06)

Sursa: xStation, 26.05.2026

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