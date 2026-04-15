Sinteza piețelor: Sectorul de lux sub presiune, AI determină divergențe pe piețe

Acțiunile europene se numără în continuare printre cele mai slab performante, în urma conflictului din Iran și a șocului energetic asociat. Cu toate acestea, există tot mai multe semne că presiunea de vânzare din regiune s-ar putea apropia de un punct de epuizare pe termen scurt. Cu toate acestea, indiferent dacă conflictul se va încheia cu un armistițiu acum sau într-o etapă ulterioară, consecințele sale vor lăsa probabil o amprentă durabilă asupra economiei europene. Prețurile mai ridicate la energie pot afecta așteptările privind creșterea profiturilor corporative, menținând în același timp inflația la un nivel ridicat, ceea ce determină băncile centrale să mențină o politică monetară mai prudentă. Ca urmare, previziunile privind creșterea economică globală continuă să se deterioreze. Evoluția de astăzi a principalilor indici europeni reflectă acest context mixt. FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu aproximativ 0,1%, CAC 40 din Franța a scăzut cu 0,6%, DAX din Germania se tranzacționează în mare parte la același nivel față de închiderea de ieri, în timp ce IBEX 35 din Spania pierde, de asemenea, aproximativ 0,6%. Rezultatele financiare ale companiilor de astăzi evidențiază o divergență clară între sectoare. Anumite segmente ale pieței — în special bunurile de lux — se confruntă cu o presiune semnificativă și cu revizuiri în jos ale așteptărilor, în timp ce tehnologia și semiconductorii continuă să beneficieze de tendința puternică generată de inteligența artificială. Ca urmare, condițiile de piață rămân extrem de selective, rotația sectorială continuând să joace un rol cheie în modelarea sentimentului investitorilor. Kering: compania și sectorul de lux în ansamblu se află sub o presiune semnificativă în urma rezultatelor slabe din primul trimestru, ceea ce a declanșat o vânzare masivă la nivelul întregii industrii (inclusiv LVMH și Hermès). Principala preocupare rămâne slăbirea cererii pentru brandurile premium, în special Gucci, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea redresării sectorului.

Hermès : deși este considerată unul dintre cei mai puternici jucători din sectorul luxului, acțiunea înregistrează, de asemenea, o scădere notabilă, pe măsură ce investitorii reacționează la rezultatele dezamăgitoare și la o reevaluare la nivel de sector. Piața tratează din ce în ce mai mult chiar și numele de top ca parte a unei corecții mai ample a sentimentului în ceea ce privește bunurile de lux.

ASML: rezultatele susțin povestea unui boom continuu în segmentul semiconductorilor, impulsionat de inteligența artificială, în contrast cu slăbiciunea din alte sectoare. Compania semnalează o cerere puternică și susținută pentru infrastructura de cipuri, consolidând puterea relativă a sectorului tehnologic față de piața mai largă. De asemenea, am primit date macroeconomice privind inflația în Franța și producția industrială în Zona Euro, ambele indicând semne de stabilizare relativă. În Franța, inflația din martie a fost ușor peste așteptări pe bază lunară, în timp ce rata anuală a HICP a crescut la 2,0% față de prognoza de 1,9%. În ciuda acestui fapt, inflația rămâne în general stabilă și aproape de ținta Băncii Centrale Europene, ceea ce — având în vedere îngrijorările anterioare privind presiunile asupra prețurilor determinate de energie — reduce probabilitatea unei poziții de politică monetară mai restrictive.

În Zona Euro , producția industrială a surprins în sens pozitiv, crescând cu 0,4% lunar față de 0,2% cât se aștepta, în timp ce scăderea anuală s-a atenuat la -0,6% comparativ cu -1,4% cât se prognoza. Acest lucru sugerează că activitatea din sectorul manufacturier rămâne slabă, dar nu se mai deteriorează în ritmul anticipat anterior, indicând mai degrabă o stabilizare la niveluri scăzute decât o adâncire suplimentară a slăbiciunii. Într-un sens mai larg, acest lucru susține opinia conform căreia Europa este o piață defensivă, dar nu una care intră într-o nouă fază de deteriorare recesiune. Pe piața mărfurilor, țițeiul Brent se menține peste 95 USD pe baril, reflectând riscul geopolitic persistent și tensiunile continue din partea ofertei. Prețurile ridicate ale petrolului continuă să acționeze ca un factor inflaționist semnificativ, putând influența așteptările privind politica monetară și dinamica creșterii globale. În ceea ce privește metalele prețioase, observăm o oarecare realizare de profituri după câștigurile recente, ceea ce indică o răcire pe termen scurt a cererii de active refugiu.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."