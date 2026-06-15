NVIDIA caută o nouă cale de acces pe piața chineză. Procesoarele Vera ar putea deschide o cale alternativă de creștere

Așa cum am menționat în articolul nostru recent de la sfârșitul săptămânii trecute, NVIDIA a construit din ce în ce mai mult o cale alternativă pentru a-și menține expunerea pe piața chineză, după ce restricțiile la export i-au blocat efectiv accesul la cele mai avansate sisteme GPU. La momentul respectiv, am subliniat că, în loc de o „întoarcere în China” convențională prin intermediul produselor sale existente, compania ar putea încerca o intrare pe un canal secundar, valorificând segmente care sunt supuse unor constrângeri de reglementare mai puține, dar care joacă în continuare un rol critic în dezvoltarea infrastructurii de AI. Acest scenariu capătă acum contururi mai concrete pe măsură ce NVIDIA își intensifică eforturile în jurul procesoarelor sale Vera, pe care compania le promovează activ către anumiți clienți chinezi. Conform celor mai recente rapoarte de piață, NVIDIA a început deja să preia comenzi, livrările inițiale putând începe încă din luna august. Este important de menționat că acest demers nu se limitează la discuții preliminare, existând și rapoarte privind implementări pilot inițiale, inclusiv configurații de servere utilizate pentru evaluarea performanței în mediile de centre de date. Arhitectura Vera reprezintă o schimbare notabilă față de gama de produse cea mai cunoscută a NVIDIA. Este un procesor bazat pe arhitectura ARM, conceput pentru următoarea generație de sarcini asociate cu așa-numita AI agentică, adică sisteme capabile să execute sarcini mai complexe, în mai mulți pași, într-un mod parțial autonom. În practică, acest lucru marchează intrarea NVIDIA într-un segment dominat în mod tradițional de Intel și AMD, operând în același timp într-un spațiu care este supus unor restricții de export semnificativ mai puțin stricte în comparație cu acceleratoarele GPU avansate. Conform analizelor și informațiilor de piață disponibile, se așteaptă ca Vera să ofere o creștere semnificativă a performanței în anumite sarcini legate de AI, comparativ cu soluțiile concurente în scenarii specifice de calcul. Acest lucru devine un argument cheie de vânzare în discuțiile cu operatorii de centre de date chinezi, care rămân sub presiune pentru a dezvolta tehnologii interne, în timp ce caută în continuare cele mai eficiente și scalabile soluții de infrastructură disponibile la nivel global. În același timp, se preconizează că o parte a strategiei de implementare inițială se va desfășura în afara Chinei, ceea ce îi va permite companiei NVIDIA să reducă riscurile de natură reglementară și să integreze treptat platforma în ecosistemul său mai larg de clienți. Abia în etapele ulterioare ar putea urma o lansare mai directă pe piața chineză, în funcție de evoluția relațiilor comerciale dintre SUA și China și de interpretarea controalelor existente asupra exporturilor. Din perspectiva pieței, această evoluție poate fi privită ca o continuare firească a tendinței anterioare, în care NVIDIA nu recâștigă atât de mult accesul în China prin intermediul afacerii sale tradiționale cu GPU-uri, cât mai degrabă își redefinește modul în care participă la piață în ansamblu. În loc să se confrunte direct cu cele mai restrictive bariere de reglementare, compania își îndreaptă atenția către procesoare și infrastructura de servere, construind un canal de expansiune mai flexibil și indirect. Totuși, această strategie nu este lipsită de provocări. Principalul obstacol rămâne puterea crescândă a concurenților chinezi de pe piața internă și dezvoltarea accelerată a alternativelor locale de hardware, care ar putea limita adoptarea pe termen lung. Ca urmare, faza inițială a implementărilor Vera va rămâne probabil selectivă și experimentală, iar dacă această inițiativă va deschide în cele din urmă un nou capitol de creștere va depinde de capacitatea sa de a-și menține avantajul tehnologic într-un mediu din ce în ce mai complex și sensibil din punct de vedere geopolitic. Sursa: xStation5

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