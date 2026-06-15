Deschiderea sesiunii din SUA: Euforie pe Wall Street după anunțarea acordului dintre SUA și Iran

Wall Street a început săptămâna cu creșteri semnificative în urma veștii privind încheierea unui acord între Statele Unite și Iran. Deși semnarea oficială este programată pentru 19 iunie, iar acordul în sine prevede doar o încetare a focului pe o perioadă de 60 de zile, în paralel cu continuarea negocierilor, investitorii au reacționat pozitiv la reducerea evidentă a tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Cu doar câteva zile în urmă, piețele luau în calcul scenarii de escaladare suplimentară, potențiale întreruperi ale aprovizionării cu petrol și presiuni inflaționiste în creștere. Situația de astăzi pare complet diferită. Investitorii au început să ia în calcul o reducere a riscului geopolitic, ceea ce a stimulat imediat apetitul pentru risc și a readus capitalul în acțiunile americane.
Sectorul tehnologic este principalul beneficiar al acestei schimbări de sentiment. Companiile din domeniul inteligenței artificiale, al semiconductorilor și al infrastructurii centrelor de date conduc clasamentul câștigurilor. Pentru piață, acesta este un semnal clasic de „apetit pentru risc”, în care investitorii își reduc pozițiile defensive și se reorientează către active cu creștere rapidă.
Reacția pieței petrolului este, de asemenea, crucială. Perspectiva menținerii deschiderii Strâmtorii Hormuz și a reducerii riscului de întrerupere a aprovizionării a declanșat o scădere bruscă a prețurilor petrolului brut. Pentru Wall Street, însă, nu este vorba doar de petrolul în sine. Prețurile mai mici la energie înseamnă o presiune redusă asupra costurilor pentru companii, așteptări mai stabile privind inflația și condiții potențial mai favorabile pentru economia SUA în a doua jumătate a anului.
Acesta este, probabil, cel mai important element pentru investitori în prezent. După luni de îngrijorări legate de inflație, prețurile energiei și impactul conflictelor geopolitice asupra creșterii globale, piața a primit un argument puternic în favoarea unei perspective macroeconomice mai optimiste. Ca urmare, nu doar marile companii din sectorul tehnologic sunt în creștere, ci și piața mai largă reprezentată de S&P 500 și Nasdaq.
Merită menționat faptul că actuala creștere este determinată în primul rând de sentimentul pieței. Investitorii nu reacționează încă la efectele economice concrete ale acordului, ci mai degrabă la o schimbare a așteptărilor. Piața preconizează un mediu geopolitic mai stabil, o volatilitate mai redusă a energiei și un risc redus de noi șocuri inflaționiste.
Cu toate acestea, nu toate riscurile au dispărut. Ambele părți se confruntă în continuare cu negocieri dificile privind programul nuclear al Iranului, sancțiunile viitoare și garanțiile de securitate pe termen lung. Orice eșec al discuțiilor ar putea inversa rapid o parte din optimismul actual și ar putea crește din nou aversiunea față de risc.
Deocamdată, Wall Street transmite un mesaj clar. Investitorii consideră acordul dintre Washington și Teheran ca un factor care reduce una dintre principalele surse de incertitudine la nivel mondial. Scăderea prețurilor petrolului, creșterea acțiunilor din sectorul tehnologic și un aflux general către acțiuni indică faptul că piața vede această evoluție ca fiind pozitivă atât pentru economie, cât și pentru profiturile viitoare ale companiilor din Statele Unite.
Sursa: XTB Research
Contractele futures pe indicele S&P 500 înregistrează o creștere puternică, investitorii reacționând pozitiv la confirmarea acordului dintre SUA și Iran. Piața interpretează acest lucru ca pe o reducere semnificativă a riscului geopolitic, ceea ce stimulează apetitul pentru risc și atrage capitalul înapoi către acțiunile americane. Un sprijin suplimentar vine din partea scăderii prețurilor petrolului, care ar putea atenua presiunile inflaționiste și îmbunătăți perspectivele economice ale SUA. Ca urmare, Wall Street se pregătește pentru o deschidere puternică, majoritatea contractelor futures fiind tranzacționate în teritoriul pozitiv. Sursă: xStation5
Știri despre companii
Acțiunile SpaceX (SPCX.US) au crescut astăzi cu peste 6%, prelungind o creștere impresionantă după un debut record pe Nasdaq, în timpul căruia acțiunile au urcat cu 19% în prima zi de tranzacționare. Investitorii se concentrează pe potențialul pe termen lung al companiei în domeniul serviciilor spațiale, comunicațiilor prin satelit și infrastructurii legate de AI. Un impuls suplimentar vine din prognoza ambițioasă a lui Elon Musk de a atinge venituri anuale de 1 trilion de dolari până în 2030.
Acțiunile din sectorul semiconductorilor sunt, de asemenea, în creștere puternică în urma progresului înregistrat în negocierile dintre SUA și Iran. Printre lideri se numără ARM (ARM.US), Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US) și Intel (INTC.US), care beneficiază atât de îmbunătățirea sentimentului pieței, cât și de entuziasmul continuu în jurul inteligenței artificiale. Reducerea tensiunilor geopolitice și scăderea prețurilor petrolului diminuează îngrijorările legate de inflație, încurajând investitorii să-și mărească expunerea la titlurile din sectorul tehnologic cu creștere rapidă.
Creșteri puternice sunt înregistrate și de KLA (KLAC.US), Applied Materials (AMAT.US) și Lam Research (LRCX.US), companii care furnizează echipamente esențiale pentru producția avansată de semiconductori. Investitorii le consideră beneficiari indirecți ai boom-ului AI, deoarece cererea crescândă de cipuri IA generează investiții de miliarde de dolari în noi fabrici și capacități de producție.
⚪Argintul +4,5% după deprecierea petrolului
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Contractele futures pe cacao înregistrează o creștere de 6% pe fondul riscului legat de El Niño 📈
Acțiunile SpaceX cresc cu 6% în premarket 📈
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