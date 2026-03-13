Sinteza piețelor: Ședință europeană calmă, sector industrial slab, inflație în scădere

Finalul săptămânii pe piețele europene aduce o serie considerabilă de date macroeconomice, care conturează o imagine mixtă a economiei regiunii la începutul anului. Ședința de astăzi de pe piețele europene se desfășoară într-o atmosferă neobișnuit de calmă, investitorii adoptând o atitudine prudentă înainte de weekend. Printre datele cheie se numără PIB-ul și producția industrială din Marea Britanie, cifrele privind inflația din mai multe economii europene și producția industrială pentru întreaga Zonă Euro. Majoritatea indicilor europeni importanți se situează în apropierea nivelurilor de închidere de ieri. Indicele german DAX și FTSE 100 din Marea Britanie se apropie de punctele lor de referință, în timp ce indicele CAC40 din Franța a scăzut cu peste 0,1%. La celălalt capăt, indicele spaniol IBEX câștigă peste 0,3%. Marea Britanie: Economia a stagnat practic în ianuarie. PIB-ul a rămas neschimbat de la o lună la alta, la 0,0%, față de previziunile de 0,2%, deși creșterea de la un an la altul s-a situat la 0,8%. Producția industrială a scăzut cu 0,1% față de luna precedentă, evidențiind fragilitatea continuă a sectorului, în ciuda unei ușoare reveniri în sectorul manufacturier. O surpriză pozitivă a venit din partea balanței comerciale, deficitul reducându-se la 14,45 miliarde GBP.

Suedia : Șomajul a crescut la 8,8% în februarie, de la 8,6% anterior. Datele sugerează o slăbire a pieței muncii și o continuă încetinire a activității economice.

România: Inflația la nivelul consumatorilor a scăzut la 9,3% față de aceeași perioadă a anului trecut în februarie, de la 9,6% anterior, rămânând una dintre cele mai ridicate din regiune. Producția industrială a scăzut cu 3,3% față de luna precedentă în ianuarie, cu mult sub așteptări, semnalând o încetinire notabilă în sector.

Ungaria : Producția industrială a crescut cu 1,5% față de luna precedentă în ianuarie, dar rămâne în scădere cu 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o revenire pe termen scurt după slăbiciunea anterioară din sectorul manufacturier.

Franța: Datele finale au confirmat o creștere moderată a inflației în februarie. CPI s-a situat la 0,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar HICP la 1,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, reflectând presiuni foarte moderate asupra prețurilor în a doua cea mai mare economie din Zona Euro.

Slovacia: Inflația a scăzut la 3,7% față de aceeași perioadă a anului trecut în februarie, de la 4,0% anterior, confirmând diminuarea treptată a presiunilor asupra prețurilor.

Spania : Cifrele finale au confirmat o inflație stabilă la 2,3% față de aceeași perioadă a anului trecut conform CPi și la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut conform HICP, aproape de ținta Băncii Centrale Europene.

Polonia: Inflația CPI în februarie s-a situat la 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, în linie cu estimările anterioare, confirmând o dinamică a prețurilor apropiată de ținta băncii centrale.

Italia: Producția industrială a scăzut cu 0,6% față de luna precedentă în ianuarie, cu mult sub așteptările pieței privind o revenire, subliniind slăbiciunea continuă a sectorului manufacturier.

Zona Euro: Producția industrială a scăzut cu 1,5% față de luna precedentă și cu 1,2% față de aceeași perioadă a anului trecut în ianuarie, semnificativ sub așteptările pieței. Datele evidențiază o încetinire clară a activității industriale în întreaga regiune la începutul anului. Datele publicate astăzi indică o slăbiciune continuă a sectorului industrial european, alături de o activitate economică generală moderată, cu presiuni inflaționiste care se atenuează treptat în mai multe economii. Acest context ar putea susține un scenariu de relaxare monetară suplimentară în Europa în următoarele trimestre, mai ales dacă activitatea industrială mai slabă începe să afecteze economia în ansamblu. De asemenea, multe vor depinde de evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu. O dezescaladare a conflictului ar putea duce la scăderea prețurilor petrolului, potențial sub 100 USD pe baril, reducând și mai mult presiunile inflaționiste și îmbunătățind perspectivele economiei europene.

