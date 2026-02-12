Sinteza piețelor: Stagnare în Marea Britanie, tarifele afectează giganții, iar criptomonedele se stabilizează

Macroeconomie și valute Marea Britanie la răscruce: Creșterea PIB-ului în trimestrul IV de doar 0,1% față de trimestrul anterior , combinată cu o scădere a PIB-ului pe cap de locuitor, confirmă o încetinire reală a economiei. Acest lucru sporește presiunea asupra Băncii Angliei (BoE) de a lua în considerare reduceri mai agresive ale ratei dobânzii.

Rezistența lirei sterline față de vulnerabilitate: În ciuda datelor slabe, GBP a crescut astăzi cu 0,1% față de dolarul american (fiind devansată doar de CHF și NZD în grupul G10). Cu toate acestea, deficitul comercial ridicat expune lira sterlină la o slăbire suplimentară în cazul în care avantajul randamentului Marii Britanii față de USD și EUR se reduce.

Forintul sub presiune: EUR/HUF a crescut cu 0,4% . Moneda maghiară se confruntă cu dificultăți din cauza scăderii inflației (ceea ce crește probabilitatea reducerii ratelor dobânzilor) și a disputei în curs între Ungaria și UE, care amenință eliberarea unor fonduri cruciale ale Uniunii. Mărfuri și metale prețioase Petrolul influențat de geopolitică: WTI a scăzut sub 65 USD pe baril , deși tensiunile rămân ridicate. Prim-ministrul israelian ar fi exercitat presiuni asupra lui Donald Trump pentru a desființa programul de rachete balistice al Iranului, în timp ce Trump pare să favorizeze un acord nuclear rapid în locul unei escaladări suplimentare.

Retragere în cazul metalelor: După o puternică creștere în sesiunea anterioară, asistăm la o corecție moderată. Aurul se tranzacționează sub 5.100 USD , argintul rămâne peste 83 USD, iar platina se menține ușor deasupra barierei de 2.100 USD.

Creșterea ofertei de argint: Se înregistrează o creștere semnificativă a vânzărilor de argint către depozitele de fier vechi din SUA. Acest lucru ar putea stimula volumul reciclării și ar putea contribui la reducerea deficitului global de aprovizionare. Sezonul raportărilor financiare și știri corporative Unilever (-3%): Deși vânzările subiacente au crescut cu 4,2% față de anul precedent, depășind estimările, veniturile totale ( 12,6 miliarde de euro ) au fost sub estimări, ceea ce a dus la o scădere de 3% în prima oră de tranzacționare.

Mercedes-Benz (-2%): Producătorul auto a raportat o scădere uimitoare de 57% a profiturilor anuale , în mare parte din cauza costurilor legate de tarife, estimate la 1,2 miliarde de dolari. Profitul operațional pentru 2025 s-a ridicat la 5,8 miliarde de euro, sub estimările de 6,6 miliarde de euro.

Scăderea sectorului tehnologic: * Cisco a scăzut cu 7% în tranzacțiile după închiderea sesiunii, în urma rezultatelor trimestriale dezamăgitoare. Robinhood a pierdut ieri aproape 9% , deoarece veniturile legate de criptomonede nu au îndeplinit așteptările. Lista de urmărire: Atenția se îndreaptă către Applied Materials și Arista Networks , ambele raportând după închiderea pieței de astăzi.

Criptomonede și politici Bitcoin se stabilizează: După vânzarea masivă de ieri, BTC se menține stabil peste 67.000 de dolari . Ethereum (ETH) își revine după recentul declin sub nivelul psihologic de 2.000 de dolari.

Disputa Powell: Scott Bessent a indicat că, în urma consultărilor juridice, ancheta privind statutul lui Jerome Powell va fi probabil gestionată de Comisia bancară a Senatului, mai degrabă decât de Departamentul de Justiție.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."