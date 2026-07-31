Situational Awareness: primul colaps financiar major din domeniul inteligenței artificiale

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Prăbușirea Situational Awareness, fondul speculativ înființat de fostul inginer OpenAI Leopold Aschenbrenner, a devenit unul dintre cele mai importante episoade de stres financiar de la începutul boom-ului inteligenței artificiale. După ce a pierdut aproximativ 67% în luna iulie, fondul a fost nevoit să vândă o mare parte din portofoliul său de acțiuni către Citadel pentru a acoperi așa-numitele marje ale băncilor care i-au finanțat investițiile. Dincolo de cazul specific, acest episod lasă una dintre principalele lecții ale anului pentru piețe: atunci când o corecție coincide cu un nivel ridicat al datoriei, scăderile nu mai răspund doar la fundamentele economice și încep să se alimenteze din vânzări forțate.

Datoria a transformat o corecție de piață într-un colaps de 67% în cazul Situational Awareness

Cazul Situational Awareness este un bun exemplu al modului în care funcționează efectul de levier financiar. În loc să investească doar capitalul aportat de clienții săi, fondul a recurs la finanțare suplimentară pentru a-și mări dimensiunea pozițiilor, operând cu un efect de levier de patru până la cinci ori mai mare decât capitalul său, conform diverselor informații publicate în Statele Unite.

Această strategie a permis fondului să obțină o rentabilitate extraordinară în timp ce piața recompensa companiile legate de inteligența artificială. Situational Awareness a gestionat aproape 24 de miliarde de dolari și a acumulat o reevaluare de peste 400% în prima jumătate a anului, devenind unul dintre fondurile speculative cu cea mai rapidă creștere de pe Wall Street.

Cu toate acestea, când piața a început să pună la îndoială valorile ridicate ale sectorului, iar companii precum SK Hynix, Sandisk, Bloom Energy sau Nebius au inițiat o corecție puternică, efectul efectului de levier s-a întors împotriva lor. Pierderile au forțat băncile să solicite noi garanții prin cereri de marjă. Având în vedere lipsa de lichiditate, fondul a fost nevoit să vândă active într-un ritm accelerat pentru a-și rambursa datoria, amplificând și mai mult scăderile.

Atunci când un investitor este puternic îndatorat, vânzările nu mai țin cont de valoarea companiilor și sunt determinate de nevoia urgentă de a obține lichidități.

Ce este un margin call și de ce poate acesta să ducă la falimentul unui fond de investiții?

Margin call-urile sunt unul dintre principalele riscuri ale investițiilor realizate cu ajutorul împrumuturilor. Atunci când un investitor cumpără active cu bani împrumutați, banca impune ca valoarea portofoliului să se mențină la un anumit nivel pentru a garanta împrumutul. Dacă prețul acelor active scade sub pragul respectiv, instituția financiară solicită investitorului să furnizeze mai mulți bani lichizi sau noi garanții.

Problema apare atunci când investitorul nu dispune de această lichiditate. În acest caz, este obligat să-și vândă o parte din poziții pentru a-și reduce datoria, indiferent dacă consideră că acele investiții mai au potențial sau nu. Aceste vânzări forțate au loc, de obicei, într-un interval de timp foarte scurt și pot intensifica și mai mult scăderile de pe piață.

Atunci când acest proces afectează simultan mai mulți investitori mari, poate genera un efect de domino: primele vânzări determină o scădere și mai accentuată a prețurilor, ceea ce provoacă noi apeluri în marjă și forțează și mai multe vânzări. Din acest motiv, corecțiile de pe piața bursieră sunt, de obicei, mult mai violente atunci când există un nivel ridicat de levier în sistemul financiar.

Citadel a profitat de vânzările forțate pentru a cumpăra un portofoliu evaluat la 16 miliarde de dolari

Cea mai vizibilă consecință a acestei crize a fost vânzarea majorității portofoliului de acțiuni al fondului către Citadel, fondul speculativ fondat de Ken Griffin și unul dintre cei mai mari administratori de fonduri alternative din lume, cu aproximativ 71 de miliarde de dolari în administrare.

Citadel a achiziționat practic toate pozițiile publice finanțate prin îndatorare, într-o operațiune evaluată la aproximativ 16 miliarde de dolari, devenind unul dintre cele mai mari transferuri de portofoliu efectuate în regim de urgență pe Wall Street. Situational Awareness a păstrat doar o mică parte din pozițiile sale nefinanțate prin îndatorare și din investițiile private, inclusiv participația sa în Anthropic, după ce a anulat în ultimul moment o tranzacție de vânzare a aproximativ 3,5 miliarde de dolari din acea participație către un consorțiu condus de Greenoaks și Sequoia Capital.

Dincolo de impactul asupra unui singur fond, acest episod reflectă modul în care piețele financiare tind să amplifice atât creșterile, cât și scăderile atunci când creditul intră în joc. Inteligența artificială continuă să fie o tendință structurală susținută de investiții de miliarde de dolari, dar datoria excesivă utilizată de unii investitori s-a dovedit a fi adevăratul factor declanșator al primului accident financiar major al ciclului.

În opinia noastră, povestea Situational Awareness nu este cea a unui eșec al inteligenței artificiale, ci a modului în care efectul de levier poate transforma o corecție puternică a pieței într-o criză de lichiditate. Aceasta este principala lecție lăsată de Wall Street după unul dintre cele mai marcante episoade ale anului.