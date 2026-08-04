SpaceX se pregătește pentru primul raport financiar de la listarea pe Wall Street

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Entuziasmul legat de listarea SpaceX a atins cote foarte înalte, însă la mai puțin de două luni după ce a fost protagonista celei mai mari oferte publice inițiale din istorie, SpaceX se pregătește pentru un text important: pe 4 august 2026, va prezenta primele sale rezultate trimestriale ca societate cotată la bursă, corespunzătoare celui de-al doilea trimestru fiscal al anului. Mai mult, popularitatea sa s-a observat și printre investitorii români, care sunt mari fani tehnologie. Astfel, această tracțiune a făcut ca SpaceX să fie acțiunea preferată a românilor în luna iulie. La ce ne putem aștepta de la rezultatele SpaceX?

De la euforia debutului la căderea bursieră: iată cum a evoluat SpaceX pe piața de valori

Compania lui Elon Musk a debutat pe Nasdaq pe 12 iunie 2026, plasând acțiunile la 135 de dolari și evaluând grupul la aproximativ 1,75 trilioane de dolari. Cererea a fost atât de intensă încât subscriitorii au exercitat opțiunea de supraalocare, ridicând suma strânsă la 86 de miliarde de dolari în total, cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie. În prima zi de tranzacționare, acțiunile crescut puternic cu 19%, depășind 176 de dolari, iar capitalizarea sa a depășit pentru scurt timp giganți precum Amazon și Microsoft, făcându-l pe Musk prima persoană care a atins statutul de trilionar.

Totuși, bucuria nu a durat mult. De atunci, valoarea a înregistrat scăderi succesive și a ajuns să coboare sub propriul preț de lansare în mai multe sesiuni. La închiderea sesiunii de pe 3 august, acțiunile SpaceX s-au situat la 114,61 USD, ceea ce presupune o scădere de aproximativ 49% de la maximul istoric intraday atins pe data de 16 iunie la 225,29 USD. La aceste niveluri, capitalizarea de piață se situează în jurul valorii de 1,51 trilioane de dolari, o scădere semnificativă față de maximele înregistrate după IPO.

O lună și jumătate marcată de șocuri

Starship continuă să provoace probleme. Pe 16 iulie, cel de-al treisprezecelea zbor de testare al rachetei Starship a fost întrerupt cu câteva secunde înainte de decolare din cauza unei defecțiuni la aprinderea mai multor motoare Raptor dintre cele 33, ceea ce a provocat o scădere suplimentară a acțiunilor sub prețul de lansare. Este a nu știu câta piedică a unui program care, încă din luna mai, a suferit eșecul rachete purtătoare Super Heavy la aterizarea controlată în Golful Mexic. Starship este elementul care susține o mare parte din povestea creșterii pe termen lung (Starlink V3, mega constelații, colonizarea planetei Marte), astfel încât fiecare eșec afectează direct încrederea investitorilor.

Broșura de IPO a stabilit un program neobișnuit de eliberare a acțiunilor pentru persoanele cu acces la informații privilegiate: o primă tranșă de 20% din acțiunile blocate este eliberată imediat după publicarea rezultatelor celui de-al doilea trimestru, urmând ca eliberările ulterioare să fie legate de praguri de preț și de rapoartele trimestriale următoare. Musk, cu aproximativ 6,4 miliarde de acțiuni (82% din drepturile de vot), reprezintă excepția: el nu va putea vinde niciun titlu decât după 366 de zile de la IPO, fără nicio clauză de eliberare anticipată. Chiar și așa, piața urmărește cu mare atenție orice semn de vânzare instituțională după raportul din 4 august.

Cum au fost rezultatele SpaceX pentru primul trimestru?

Deși SpaceX a raportat deja cifre către investitorii privați înainte de listare, primul trimestru al anului 2026 (care este, în prezent, ultimul raport trimestrial disponibil) oferă indicii despre direcția afacerii. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 4,694 milioane de dolari, o creștere de 15,4% față de 4,067 milioane de dolari în aceeași perioadă a anului 2025. Cu toate acestea, rezultatul operațional a fost negativ (-1,943 milioane de dolari), iar profitul net a înregistrat pierderi de (4.276 milioane de dolari), afectat de cheltuieli de cercetare și dezvoltare de 3.514 milioane de dolari și, mai ales, de cheltuieli de capital de (8.919 milioane de dolari), alocate în mare parte programului Starship și infrastructurii legate de extinderea Starlink și de proiectele informatice din spațiu. Fluxul de numerar operațional a fost pozitiv, la 1.047 milioane de dolari, iar compania a încheiat trimestrul cu 15.852 milioane de dolari în numerar, o rezervă substanțială pentru finanțarea investițiilor planificate.

Ce așteaptă piața de la noul raport financiar al SpaceX?

Consensul analiștilor anticipează o creștere semnificativă a veniturilor față de trimestrul anterior, până la 6.872 milioane de dolari (ceea ce ar însemna o creștere estimată de la un trimestru la altul de 46,4%), cu un EBITDA de 2.108 milioane de dolari și un profit diluat pe acțiune pozitiv de 0,12 dolari. Este surprinzător faptul că această valoare pozitivă a BPA coexistă cu o estimare a pierderii nete de (2.115 milioane de dolari), conform defalcării elementelor din consens, ceea ce sugerează că piața așteaptă încă ajustări contabile relevante (posibil legate de compensări pe acțiuni sau elemente neoperaționale), în timp ce activitatea curentă se îmbunătățește. Fluxul liber de numerar ar rămâne semnificativ negativ, în jur de (10,73 miliarde de dolari), ceea ce reflectă faptul că ritmul investițiilor în Starship și în flota de sateliți Starlink V3 nu se va încetini pe termen scurt.

Consensul pieței indică o pierdere pe acțiune de 0,22 dolari, la venituri de aproape 6,9 miliarde de dolari pentru trimestru, cifre care vor fi condiționate de evoluția veniturilor Starlink, de rata de înregistrare a abonaților (10,3 milioane la sfârșitul primului trimestru) și de orice noutate privind parcursul către rentabilitate.

Pe ce se va concentra piața?

Pentru data de 4 august, există mai multe aspecte care vor marca reacția pieței dincolo de cifrele pure privind veniturile și profitul:

Ghidul privind Starlink și ARPU-ul său. Venitul mediu pe utilizator al Starlink este de aproximativ 66 de dolari și prezintă o tendință descendentă; o scădere susținută sub 60 de dolari ar forța piața să revizuiască modelul de afaceri, întrucât Starlink concentrează cea mai mare parte a veniturilor grupului.

Calendarul zborurilor Starship. După anularea zborului 13, orice declarație privind o fereastră de lansare reușită sau o nouă amânare poate influența valoarea acțiunilor la fel de mult ca și cifrele financiare în sine, întrucât o mare parte din evaluarea pe termen lung depinde de atingerea de către rachetă a ritmului de lansare săptămânal.

Semne privind vânzările efectuate de persoanele cu acces la informații privilegiate. Odată cu eliberarea primelor 20% din acțiunile blocate, la două zile după publicarea rezultatelor, piața va monitoriza dacă managerii sau primii investitori profită de această fereastră pentru a-și materializa câștigurile de capital, ceea ce ar adăuga o presiune suplimentară de vânzare asupra unei valori care este deja cotată sub prețul inițial.

Actualizarea cheltuielilor de capital și parcursul către pragul de rentabilitate. Cu cheltuieli de capital de aproximativ 9 miliarde de dolari pe trimestru, investitorii se așteaptă la mai multă claritate cu privire la momentul în care activitatea combinată (lansări, Starlink, calcul spațial) va putea genera flux liber de numerar pozitiv în mod susținut.

Prețul acțiunilor SpaceX

SpaceX ajunge la prima sa evaluare publică, marcată de un contrast clar între ambiția poveștii sale de creștere (Starlink, Starship, posibila monetizare a centrelor de date din orbită) și o realitate operațională care încă combină venituri în creștere cu pierderi nete semnificative și o investiție de capital foarte intensă. Piața, care a plătit peste 225 de dolari pe acțiune în săptămânile de după debut, o evaluează acum la niveluri apropiate de 114 dolari, reflectând atât corecția naturală după o ofertă de preluare supraîncălzită, cât și incertitudinea generată de problemele tehnice ale Starship și teama de noi vânzări din partea persoanelor cu informații privilegiate. Raportul din 4 august va fi prima ocazie reală pentru companie de a demonstra, cu cifre auditate și în fața pieței publice, dacă rata de creștere a veniturilor sale poate compensa rata de consum de lichidități pe care o impun angajamentul său față de Marte și următoarea generație de Starlink.