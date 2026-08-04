Acțiunile McDonald's în ușoară creștere, în ciuda raportului mixt privind rezultatele financiare din al doilea trimestru

Acțiunile McDonald's (MCD.US) au înregistrat o creștere de aproximativ 2% după ce compania și-a publicat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru al anului 2026. Încă o dată, gigantul din industria fast-food și-a demonstrat capacitatea de a înregistra o creștere a profitului, în ciuda unui context dificil pentru consumatori, câștigul pe acțiune ajustat (EPS) depășind așteptările pieței de pe Wall Street, chiar dacă veniturile și vânzările comparabile s-au situat ușor sub estimările consensuale. Investitorii sunt acum concentrați asupra capacității McDonald's de a-și menține marjele de profit de top din industrie, accelerând în același timp creșterea vânzărilor la nivel global în a doua jumătate a anului.
Concluzii
- Câștigul pe acțiune ajustat (EPS) s-a situat la 3,38 dolari, depășind estimarea de consens de 3,32 dolari, în timp ce câștigul pe acțiune raportat a totalizat 3,32 dolari, în creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut.
- Veniturile au crescut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 7,10 miliarde de dolari, dar s-au situat ușor sub așteptările de pe Wall Street, de 7,13 miliarde de dolari.
- Profitul net a crescut cu 5% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 2,36 miliarde de dolari, în mare parte în linie cu estimările analiștilor.
- Profitul operațional a crescut cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 3,3 miliarde de dolari, ușor sub estimarea de 3,39 miliarde de dolari.
- Vânzările comparabile la nivel global au crescut cu 1,3%, ratând la limită așteptările de 1,39%.
- Vânzările comparabile din SUA au crescut cu 0,8%, sub previziunile de puțin peste 1%.
- Vânzările comparabile din segmentul International Developed Licensed (IDL) au crescut cu 1,9%, în timp ce segmentul International Operated Markets (IOM) a înregistrat o creștere de 1,5%, ambele rezultate situându-se ușor sub estimările de consens.
- Vânzările globale la nivel de rețea au crescut cu 5% față de aceeași perioadă a anului trecut (4% la curs valutar constant), evidențiind expansiunea continuă a rețelei și cererea rezilientă, în ciuda creșterii modeste a vânzărilor în aceleași unități.
- Cheltuielile SG&A au crescut cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 817 milioane de dolari, în timp ce rata efectivă de impozitare a scăzut la 19,5% de la 21,3% înregistrată cu un an în urmă.
- McDonald's și-a reafirmat previziunile pentru exercițiul financiar 2026, menținând cheltuieli de capital de 3,7–3,9 miliarde de dolari, o marjă operațională în intervalul 40% mijlociu ridicat, o rată efectivă de impozitare de 21%–23%, o creștere a cheltuielilor cu dobânzile de 4%–6% și o conversie a fluxului liber de numerar în intervalul 80% scăzut mediu.
- Compania a anunțat, de asemenea, o schimbare la nivelul conducerii, numindu-l pe Skye Anderson în funcția de președinte al McDonald's SUA, în locul lui Joe Erlinger.
Acțiunile McDonald's (Interval D1)
Acțiunile McDonald's rămân cu peste 25% sub maximul istoric de aproximativ 340 de dolari, o corecție semnificativă pentru o companie de această dimensiune și calitate. Este important de menționat că cea mai mare parte a scăderii s-a produs în timp ce investitorii și-au redirecționat agresiv capitalul către acțiuni din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor cu creștere rapidă. Dacă dinamica din sectorul inteligenței artificiale se va modera, în timp ce economia globală rămâne rezilientă, McDonald's ar putea beneficia de o preferință reînnoită a investitorilor pentru afaceri defensive de înaltă calitate, cu fluxuri de numerar stabile. Pe de altă parte, compania continuă să se confrunte cu o încetinire a creșterii organice și cu saturarea pieței în multe dintre zonele sale geografice principale. Probabil că faza sa de expansiune cea mai rapidă a trecut deja, deși acest lucru nu implică un potențial de creștere limitat față de nivelurile actuale de evaluare. McDonald's se bucură în continuare de avantaje competitive substanțiale, de un brand global iconic și de o popularitate în creștere pe multe piețe internaționale. Din perspectivă tehnică, 260 USD reprezintă un nivel cheie de suport, în timp ce zona 295–300 USD, care coincide cu media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie), este cea mai apropiată zonă majoră de rezistență.
Sursă: xStation5
În ultimii cinci ani, McDonald's și-a crescut constant atât veniturile, cât și profitul net, deși creșterea a rămas moderată și considerabil mai stabilă decât cea a majorității marilor companii din domeniul tehnologiei. Una dintre caracteristicile definitorii ale afacerii este capacitatea sa de a menține o rentabilitate excepțional de ridicată, în ciuda unei creșteri relativ modeste a veniturilor, ceea ce reflectă puterea mărcii sale și scalabilitatea modelului său de afaceri bazat pe franciză.
ROIC-ul companiei se menține la un nivel foarte ridicat, indicând faptul că fiecare dolar suplimentar de capital investit continuă să genereze randamente peste medie pentru acționari.
În același timp, marjele fluxului liber de numerar s-au menținut constant puternice, oferind o capacitate amplă de a finanța dividendele, răscumpărările de acțiuni și investițiile în curs, fără a exercita o presiune excesivă asupra bilanțului. Merită menționat, totuși, că creșterea veniturilor a încetinit în ultimele trimestre, o caracteristică comună a mărcilor globale mature, cu o penetrare deja ridicată pe piață. Acest lucru sugerează că crearea de valoare în viitor va depinde din ce în ce mai mult de eficiența operațională, de inițiativele de vânzări digitale și de expansiunea internațională, mai degrabă decât de o creștere rapidă a numărului de unități. Din perspectivă fundamentală, McDonald's rămâne un exemplu clasic de compounder, o companie capabilă să creeze valoare pe termen lung pentru acționari prin calitatea excepțională a afacerii, generarea durabilă de numerar și alocarea disciplinată a capitalului, în ciuda unei creșteri relativ modeste a veniturilor.
Evaluarea McDonald's sugerează, de asemenea, că piața continuă să considere compania ca fiind o afacere de calitate superioară. Acțiunile se tranzacționează în prezent la un raport P/E TTM de aproximativ 22,4x, în timp ce raportul P/E anticipat scade la aproximativ 21,1x, ceea ce implică faptul că investitorii se așteaptă la o creștere suplimentară a profiturilor în următoarele 12 luni. Deși aceasta nu este o evaluare scăzută în termeni absoluți, ea rămâne justificată de marjele operaționale excepționale ale companiei, de fluxurile de numerar extrem de previzibile și de modelul de afaceri rezilient. Afacerile de înaltă calitate, precum McDonald's, beneficiază de obicei de o primă de evaluare față de piața de acțiuni în ansamblu, deoarece investitorii sunt dispuși să plătească mai mult pentru avantaje competitive durabile și pentru crearea consistentă de valoare pe termen lung.
Sursă: XTB Research
McDonald's a menținut de mulți ani unul dintre cele mai ridicate niveluri de rentabilitate operațională din industria globală a restaurantelor, în mare parte datorită modelului său de afaceri bazat pe franciză. Graficul arată că atât EBITDA, cât și EBIT rămân aproape de maximele istorice, în ciuda creșterii mai lente a veniturilor din ultimele trimestre. Marja EBIT se situează în prezent la aproximativ 45%, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din fiecare dolar din venituri rămâne după acoperirea cheltuielilor operaționale. O astfel de rentabilitate reflectă o putere excepțională de stabilire a prețurilor, o valoare puternică a mărcii și o eficiență operațională remarcabilă, chiar și într-un context caracterizat de creșterea costurilor forței de muncă și a materiilor prime alimentare. În același timp, creșterea EBIT a rămas recent în urma creșterii veniturilor, ceea ce sugerează că compania a intrat într-o etapă mai matură a ciclului său de viață corporativ, în care menținerea marjelor a devenit o prioritate mai importantă decât expansiunea agresivă. Pentru investitori, concluzia principală este că McDonald's continuă să genereze fluxuri de numerar operaționale extrem de stabile și o rentabilitate de vârf în industrie, în ciuda unei creșteri modeste a vânzărilor. Aceste caracteristici fac din companie un exemplu clasic de afacere de înaltă calitate, a cărei valoare intrinsecă este determinată mai mult de predictibilitatea și durabilitatea profiturilor sale decât de o expansiune rapidă a veniturilor.
Sursă: XTB Research
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