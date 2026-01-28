Starbucks câștigă după raportarea rezultatelor financiare din trimestrul IV, pe fondul redresării pieței din SUA📈

Starbucks (SBUX.US) semnalează o revigorare a activității sale din SUA, chiar dacă marjele rămân sub presiune. Acțiunile sunt în creștere după publicarea rezultatelor financiare, iar reacția pieței este optimistă, întrucât compania a reușit în sfârșit să rupă seria negativă de încetinire a creșterii pe cea mai importantă piață a sa — Statele Unite. Acesta este primul trimestru după mult timp în care cifrele nu doar „arată mai bine pe hârtie”, ci sugerează cu adevărat că strategia de redresare a CEO-ului Brian Niccol se aplică mai repede decât se așteptau unii investitori. Totuși, trebuie subliniat un lucru: Starbucks înregistrează o revenire a vânzărilor, dar plătește pentru aceasta prin profitabilitate mai slabă. Cu alte cuvinte, compania începe să recâștige clienți, dar fundamentele sale operaționale necesită în continuare investiții. De la începutul anului, acțiunile au crescut cu aproape 15% și au câștigat peste 3,5% după publicarea raportului. Acest comunicat conține ceea ce lipsea Starbucks: o inversare a tendinței din SUA și o creștere determinată de tranzacții. În același timp, marjele sunt sub presiune, costurile de producție ale cafelei rămân ridicate, iar tehnologia, logistica și punerea în aplicare a planului de redresare necesită cheltuieli. Rezultatele Starbucks pentru Q4 2025 Vânzări comparabile la nivel global (anual): +4% față de așteptările de aproximativ +2,25%

Vânzări comparabile în America de Nord: +4%

Prima creștere a vânzărilor în SUA în doi ani ; creștere determinată de tranzacții pentru prima dată în opt trimestre

SUA: bon mediu +1% , determinat de băuturile espresso, băuturile pe bază de ceai și popularitatea crescândă a adaosurilor cu spumă rece

Marjele s-au redus cu 290 de puncte de bază (2,9 pp) în trimestru

Conducerea a subliniat impactul tarifelor, presiunea costurilor și investițiile operaționale

Se preconizează că vânzările globale comparabile vor crește cu peste 3% în acest an (piața se aștepta la aproximativ +2,94% )

Se preconizează un EPS ajustat de 2,15-2,40 USD (punctul mediu sub consensul de aproximativ 2,35 USD )

Compania se așteaptă ca presiunea tarifelor să înceapă să se reducă în a doua jumătate a anului

Vânzări în China: +7% YoY în Q4 (față de +2% YoY în trimestrul anterior) Concluzia cea mai „relevantă pentru piață” este simplă: Starbucks crește din nou în SUA, exact acolo unde avea cea mai mare nevoie de o schimbare radicală. Natura îmbunătățirii este, de asemenea, importantă — nu este vorba doar de o evoluție determinată de prețuri, ci de un semn că, clienții se întorc în magazine. Creșterea coșului de cumpărături poate fi „stimulată” prin creșteri de prețuri, dar creșterea tranzacțiilor indică, de obicei, că produsul și experiența în magazin funcționează. Brian Niccol remodelează compania din interior. În practică, planul se bazează pe câteva schimbări foarte tangibile: Simplificarea meniului: mai puțină muncă pentru barmani, executarea mai rapidă a comenzilor și mai puține greșeli în orele de vârf. Revenirea la calitate și la atmosfera de „cafenea”: produse proaspăt coapte, o atenție sporită acordată atmosferei din magazin și o mai mare personalizare a produselor. Timp de servire mai scurt: obiectivul este de a ajunge sub patru minute , deși compania recunoaște că uneori încă nu reușește să îl atingă. Starbucks are, de asemenea, un avantaj cheie greu de replicat: poate vinde „suplimente” într-un mod care face clienții să simtă că îmbunătățesc calitatea, în loc să plătească pur și simplu un cost suplimentar. În SUA, creșterea cu +1% a valorii medii a bonului a fost susținută în principal de băuturile pe bază de espresso, băuturile pe bază de ceai și popularitatea spumei reci. Una dintre inițiativele menite să readucă clienții este lansarea de noi băuturi cu proteine. Aceasta poate fi o mișcare mai importantă decât pare la prima vedere, deoarece piața băuturilor continuă să se îndrepte către oferte mai „funcționale”: produse orientate către sănătate, soluții pentru consumatori activi și băuturi care nu sunt doar un desert. Cu toate acestea, Starbucks își îmbunătățește vânzările în timp ce se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește profitabilitatea, deoarece marjele au scăzut. Ce se află în spatele acestui fenomen? Costuri mai mari ale materiilor prime și ale importurilor (inclusiv efectele tarifelor), costuri care sunt acum incluse în rata de execuție și investiții pentru îmbunătățirea operațiunilor. Întrebările pe care Wall Street le va continua să le pună se reduc la câteva puncte esențiale: Creșterea din SUA va persista în următoarele trimestre?

Băuturile cu proteine vor deveni o parte permanentă a ofertei de bază?

Marjele vor începe să se redreseze în a doua jumătate a anului, așa cum se așteaptă conducerea?

Ce detalii concrete vor rezulta din prima Zi a Investitorilor organizată de Niccol? Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."