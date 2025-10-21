Statele Unite copiază China? Guvernul achiziționează acțiuni în Intel, MP Materials și alte companii.

În ultimele luni, Statele Unite au investit în mai multe companii considerate printre cele mai strategice și importante din țară, asigurându-se că acestea pot fabrica proprii semiconductori, pot extrage propriile pământuri rare și pot produce propriul oțel fără a depinde de alții.

Administrația Trump a transformat programele de subvenții și împrumuturi în inițiative în cadrul cărora, ca parte a pachetului de ajutor, guvernul achiziționează o participație la capitalul social. În trecut, SUA a făcut ceva similar în cadrul salvărilor financiare, dar atunci când guvernul a achiziționat participații la capitalul social, a precizat întotdeauna că obiectivul său era să dețină aceste acțiuni pentru o perioadă cât mai scurtă posibil.

O schimbare politică

Politica lui Trump reprezintă o schimbare majoră față de poziția regiunii din ultimii ani, deoarece va începe să influențeze profiturile și procesul decizional al companiilor, ridicând semne de întrebare cu privire la încrederea pieței în țară, un element cheie al încrederii investitorilor globali. Criticii susțin că SUA imită acum sistemele financiare pe care le-a criticat mult timp, cum ar fi China, unde 71% dintre cele mai mari 500 de companii ale țării sunt deținute de stat, sau Japonia, unde banca centrală este cel mai mare acționar al tuturor firmelor listate la bursă. Cu toate acestea, există diferențe. În China, o mare parte din investiții și sprijinul acordat companiilor se realizează la nivel provincial, deși guvernul central oferă, de asemenea, subvenții și programe de cercetare și dezvoltare. Fiecare provincie susține companii diferite, în special în sectoare precum vehiculele electrice. Această strategie a favorizat o competitivitate ridicată, prin distribuirea investițiilor între mai multe firme, în loc de doar câteva.

Susținătorii acestor politici susțin că aceasta este o modalitate de a proteja viitorul țării, asigurându-se că industriile cheie, precum semiconductorii, energia și oțelul, rămân sub controlul SUA — un factor important într-o lume în care China domină materialele cheie, precum pământurile rare.

Cu toate acestea, există și riscuri. Unul dintre acestea este controlul crescând al statului asupra sectorului privat, care ar putea deturna resursele către companii favorizate politic, dar ineficiente, slăbind concurența și inovarea pe termen lung. Mai mult, devenind acționar, guvernul se expune la decizii corporative care ar putea crea conflicte politice sau presiuni pentru intervenția în management. La nivel global, această schimbare ar putea eroda încrederea investitorilor internaționali în modelul de piață liberă al SUA, același model care, de zeci de ani, a fost punctul de referință al capitalismului global.

În ce companii a investit guvernul SUA?

Companiile în care guvernul SUA a investit în ultimele luni aparțin diverselor sectoare, inclusiv tehnologiei și mineritului.

Intel (10%)

Ultimii ani nu au fost cei mai buni pentru Intel. În 2007, compania a decis să nu producă cipuri pentru iPhone, ceea ce a fost în mod evident o greșeală strategică majoră. La mijlocul anilor 2000, a ales, de asemenea, să nu investească în litografia EUV, tehnologia avansată pe care TSMC o utilizează acum pentru a produce cele mai sofisticate cipuri din lume. În ultimii doi ani, Intel a încercat să recupereze terenul pierdut, dar în întreaga industrie persistă îndoieli cu privire la șansele sale reale de succes.

Investiția guvernului SUA în Intel face parte dintr-un program ambițios de restabilire a capacității naționale de a produce semiconductori avansați. Administrația Trump a negociat în august o investiție de capital de 8,9 miliarde de dolari în Intel, reprezentând o participație de 10% la momentul respectiv.

Investiția este finanțată prin subvenții acordate anterior Intel în temeiul Legii CHIPS, cu scopul de a extinde și moderniza fabricile sale din Arizona, Ohio, New Mexico și Oregon. Aceste facilități vor produce cipuri de ultimă generație pentru sectoare strategice precum apărarea, inteligența artificială și industria auto.

Obiectivul este de a garanta suveranitatea tehnologică a SUA și de a reduce dependența de Asia, în special de Taiwan, pentru o componentă critică a economiei moderne. Prin această investiție, Washingtonul încearcă să asigure lanțuri de aprovizionare stabile și să mențină leadershipul în materie de inovare față de China.

MP Materials (15%)

MP Materials se află în centrul eforturilor Americii de a-și reconstrui lanțul de aprovizionare intern cu pământuri rare, esențiale pentru motoarele electrice, turbinele eoliene și sistemele de apărare. În iulie 2025, Departamentul Apărării a acceptat să investească 400 de milioane de dolari în acțiuni preferențiale convertibile ale MP Materials, împreună cu garanții suplimentare. Prețul inițial de conversie a fost stabilit la 30,03 dolari pe acțiune, oferind guvernului o participație potențială de 15% odată convertită.

Investiția a fost realizată printr-o combinație de subvenții, împrumuturi și achiziții strategice pentru extinderea minei Mountain Pass din California – singura mină de metale rare de mare amploare din America de Nord – și construirea unei fabrici de prelucrare a magneților în Texas. Motivația este geostrategică: reducerea dependenței de China, care controlează peste 80% din rafinarea globală a metalelor rare.

Litiu (10%)

Proiectul Thacker Pass, operat de Lithium Americas în Nevada, a primit un sprijin puternic din partea guvernului SUA, ca parte a politicii sale de tranziție energetică. Departamentul Energiei (DOE) a restructurat împrumutul proiectului și a inclus garanții care acordă guvernului o participație de 5% în Lithium Americas și o altă participație economică de 5% în joint venture-ul cu General Motors, la un preț nominal de exercitare.

Nu este vorba de o achiziție directă de acțiuni în numerar, dar oferă proprietate economică atunci când garanțiile sunt exercitate ca parte a pachetului de garanții de împrumut.

Motivația principală a guvernului este de a asigura aprovizionarea internă cu litiu, un mineral esențial pentru bateriile vehiculelor electrice și stocarea energiei. Washingtonul își propune să reducă dependența de furnizorii străini, în special de China și America de Sud, și să construiască un lanț valoric național, de la extracție până la fabricarea celulelor de baterii.

Trilogy Metals (10%)

Trilogy Metals a devenit un punct central al politicii SUA în domeniul mineralelor esențiale. Acum câteva săptămâni, compania a primit o investiție de 17,8 milioane de dolari de la guvern pentru a avansa proiectul Ambler Access, un district minier cheie pentru cupru, zinc și cobalt în Alaska. Tranzacția a fost structurată ca acțiuni ordinare plus warrante, cu obiectivul ca guvernul să atingă o participație de 10% (și un supliment de 7,5% prin warrante) odată ce condițiile sunt îndeplinite.

Investiția este justificată de necesitatea de a consolida aprovizionarea internă cu metale esențiale pentru electrificare, apărare și producție avansată. Cuprul și cobaltul sunt vitale pentru rețelele electrice, baterii și tehnologia militară, ceea ce face ca dezvoltarea districtului Ambler să fie o prioritate strategică pentru administrația SUA.

Nippon Steel (acțiune de aur)

În acest caz, situația este inversată: compania japoneză Nippon Steel a propus achiziționarea companiei U.S. Steel, un simbol al industriei americane. Deși este vorba de o investiție străină, guvernul SUA a intervenit direct prin CFIUS (Comitetul pentru Investiții Străine în Statele Unite) pentru a supraveghea și condiționa tranzacția.

În 2025, Casa Albă a aprobat tranzacția în cadrul unui acord de securitate națională care includea o clauză cheie: crearea unei „acțiuni de aur” în favoarea guvernului american. Această acțiune specială, controlată de Departamentul Trezoreriei, nu conferă drepturi economice, dar acordă un drept de veto asupra deciziilor care afectează securitatea națională, cum ar fi vânzarea de fabrici sau transferul de tehnologie sensibilă.

Prin acest mecanism, Washingtonul se asigură că producția strategică de oțel rămâne sub supraveghere națională, echilibrând deschiderea către investițiile străine cu controlul.

Motivația din spatele acestei intervenții nu este financiară, ci strategică: conservarea securității industriale și a locurilor de muncă interne, asigurându-se că investițiile străine sunt în concordanță cu interesele naționale.

O nouă eră a capitalismului strategic

Țara care timp de decenii și-a pus încrederea în puterea pieței a decis acum să-și consolideze baza industrială printr-un rol mai activ al statului. Participațiile în companii precum Intel sau MP Materials sunt descrise ca o necesitate strategică – o modalitate de a proteja sectoarele critice într-un mediu global din ce în ce mai competitiv. Provocarea va fi menținerea unui echilibru între securitatea națională, eficiența economică și încrederea investitorilor, fără a pierde ceea ce a făcut de mult timp economia SUA un model de inovare și încredere.