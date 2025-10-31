Știri de ultimă oră: CPI preliminar pentru Zona Euro în conformitate cu așteptările

Zona Euro: HICP preliminar pentru octombrie HICP MoM: real 0,2% (anterior 0,1%)

HICP de bază MoM: real 0,3% (anterior 0,1%)

HICP YoY: real 2,1% (prognoză 2,1%; anterior 2,2%)

HICP de bază YoY: 2,4% (prognoză 2,3%; anterior 2,4%) Datele preliminare Eurostat pentru octombrie 2025 pentru zona euro arată că inflația HICP (Indicele armonizat al prețurilor de consum) s-a situat la 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu previziunile și ușor sub valoarea din septembrie de 2,2%. Inflația HICP de bază, care exclude componentele mai volatile, precum energia și alimentele, s-a situat la 2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, neschimbată față de septembrie și ușor peste prognoza de 2,3%. Pe o bază lunară, inflația HICP a crescut cu 0,2%, comparativ cu 0,1% în luna precedentă, în timp ce HICP de bază a crescut cu 0,3% de la o lună la alta, în creștere de la 0,1% anterior. Acest lucru indică faptul că, în ciuda inflației anuale stabile, presiunile pe termen scurt asupra prețurilor în sectoare care exclud energia și alimentele se accelerează. În concluzie, inflația din Zona Euro a scăzut ușor față de aceeași perioadă a anului trecut, dar datele lunare indică o accelerare moderată a creșterii prețurilor. Stabilitatea inflației de bază anuale la 2,4% sugerează că presiunile inflaționiste persistă în sectoarele fundamentale ale economiei. Datele sunt în concordanță cu așteptările pieței, care în prezent nu indică necesitatea modificării politicii ratei dobânzii a Băncii Centrale Europene, întrucât BCE a menținut recent ratele neschimbate, subliniind stabilizarea perspectivelor inflației. Pentru piața EURUSD, datele oferă un sprijin moderat pentru euro. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."