Știri de ultimă oră: Datele PMI din țările europene au fost în conformitate cu așteptările 🔎

10:15 ora României - Spania - Date PMI pentru octombrie: HCOB Spania PMI pentru sectorul manufacturier: real 52,1; prognoză 51,8; anterior 51,5; 10:30 ora României - Elveția - Date PMI pentru octombrie: procure.ch PMI pentru sectorul manufacturier: real 48,2; prognoză 47,7; anterior 46,3; 10:45 ora României - Italia - Date PMI pentru octombrie: PMI pentru sectorul manufacturier HCOB Italia: real 49,9; prognoză 49,3; anterior 49,0; 10:50 ora României - Franța - Date PMI pentru octombrie: PMI pentru sectorul manufacturier HCOB Franța: real 48,8; prognoză 48,3; anterior 48,3; 10:55 ora României - Germania - Date PMI pentru octombrie: HCOB Germania PMI pentru sectorul manufacturier: actual 49,6; prognoză 49,6; anterior 49,6; 11:00 ora României - Zona Euro - Date PMI pentru octombrie: HCOB Zona Euro PMI pentru sectorul manufacturier: actual 50,0; prognoză 50,0; anterior 50,0; Rezumatul PMI pentru sectorul manufacturier european – octombrie În octombrie, sentimentul din sectorul manufacturier din Europa a rămas mixt, arătând semne incerte de stabilizare, dar fără o redresare puternică. PMI global pentru sectorul manufacturier din Zona Euro a fost confirmat la 50,0, corespunzând estimării preliminare și marcând o revenire la pragul de creștere pentru prima dată în ultimele luni. Producția a continuat să crească modest, deși cererea a rămas slabă și reducerile de personal au persistat, evidențiind condițiile fragile din principalele economii. Germania a raportat un PMI de 49,6, neschimbat față de estimarea preliminară și puțin sub pragul de expansiune. Producția a crescut din nou, condusă de bunurile de investiții, dar comenzile noi și exporturile au rămas slabe. Firmele au continuat să reducă personalul și stocurile pe fondul cererii slabe și al presiunilor asupra costurilor. Franța a rămas în contracție, la 48,8, pe fondul instabilității politice și al cererii slabe care au afectat producția. Producătorii au continuat să scadă prețurile pentru a rămâne competitivi, iar încrederea a rămas în mod evident slabă. Italia s-a apropiat cel mai mult de stabilizare, cu un indice de 49,9, cel mai bun din ultimul an. Producția și încrederea s-au îmbunătățit, sugerând că sectorul se apropie de un punct de cotitură, deși firmele au raportat în continuare o ușoară slăbiciune a cererii și presiuni asupra marjelor din cauza reducerilor de preț. Spania a rămas cea mai performantă țară din regiune, cu un PMI în creștere la 52,1, susținut de producția puternică și comenzile noi. Cu toate acestea, angajările au încetinit și exporturile s-au redus, parțial din cauza cererii mai slabe din Franța. Elveția, deși se află în afara Zonei Euro, a continuat să se îmbunătățească, cu un PMI de 48,2 (în creștere de la 46,3). Sectorul rămâne sub presiunea protecționismului global, dar se redresează treptat de la jumătatea anului 2023. În ansamblu, industria europeană de prelucrare arată semne timpurii de stabilizare după o perioadă îndelungată de recesiune. Creșterea economiilor din sud, precum Spania, contrastează cu slăbiciunea continuă a țărilor centrale, precum Germania și Franța. Reducerile persistente de locuri de muncă, cererea slabă și factorii externi nefavorabili continuă să limiteze dinamica, lăsând redresarea Zonei Euro fragilă, dar în lentă ascensiune. EURUSD este în scădere, dar presiunea de vânzare nu este declanșată de datele PMI.

