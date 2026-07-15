Știri de ultimă oră: Indicatorul PPI din SUA confirmă tendința de atenuare a presiunii asupra prețurilor, conform datelor CPI

Datele PPI din iunie s-au situat sub așteptări pe toate planurile, consolidând semnalul de dezinflație transmis de raportul CPI de marți, care a înregistrat valori mai scăzute decât se preconiza. Cifre cheie PPI (lunar): -0,3% față de 0,0% cât se aștepta

PPI de bază (lunar): 0,2% față de 0,3% cât se aștepta

PPI (anual): 5,5% față de 6,2% cât se aștepta

PPI de bază (anual): 4,7% față de 5,1% cât se aștepta Aceste date vin în continuarea raportului CPI din iunie, care a arătat o scădere a inflației globale cu 0,4% față de luna precedentă (față de -0,1% estimat) și o temperare a acesteia la 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 4,2%, în timp ce inflația CPI de bază a rămas neschimbat față de luna precedentă și a scăzut la 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ambele rapoarte indică acum aceeași direcție — presiunile asupra prețurilor de producție și de consum se atenuează simultan, o aliniere rară după câteva luni de accelerare a valorilor anuale ale PPI, care au atins un maxim de 6,5% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna mai. Reacția pieței Dolarul s-a depreciat ușor în urma publicării datelor, în concordanță cu tendința istorică conform căreia valorile PPI mai scăzute decât se aștepta reduc argumentele în favoarea unei poziții restrictive a Fed și exercită presiuni asupra dolarului, determinându-i deprecierea. Având în vedere că atât datele CPI cât și PPI au înregistrat valori mai mici decât se aștepta în această săptămână, piețele vor tinde probabil să preconizeze tot mai mult o traiectorie mai puțin agresivă a Fed, chiar dacă banca centrală s-a arătat reticentă față de reducerile de dobândă pe termen scurt, având în vedere că inflația se menținea încă peste ținta stabilită cu doar o lună în urmă.

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