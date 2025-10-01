Știri de ultimă oră: Indicele PMI pentru sectorul manufacturier din Franța și Germania intră în contracție 📉 🇫🇷 🇩🇪

10:50 ora României Franța - Date PMI pentru septembrie: HCOB Franța PMI pentru sectorul manufacturier: real 48,2; consens Bloomberg 48,1; anterior 50,4; 10:55 ora României - Germania - Date PMI pentru septembrie: PMI pentru sectorul manufacturier din Germania HCOB: real: 49,5; consens Bloomberg 48,5; anterior 49,8; Sectorul manufacturier din Franța s-a confruntat cu o presiune crescândă în septembrie, pe fondul scăderii producției și a comenzilor noi la cel mai rapid ritm din februarie, determinată de slăbiciunea pronunțată a sectorului bunurilor de investiții. Firmele au redus achizițiile și stocurile, reducând în același timp prețurile pentru a rămâne competitive, în ciuda creșterii costurilor de producție. Creșterea ocupării forței de muncă a continuat pentru a cincea lună consecutivă, deși angajările au încetinit brusc, reflectând prudența în contextul cererii reduse, al încrederii în scădere și al incertitudinii politice. O încetinire similară a fost înregistrată în Germania, reflectând noi scăderi ale comenzilor noi și ale ocupării forței de muncă. Creșterea producției a fost cea mai puternică din ultimii trei ani și jumătate, determinată de bunurile de investiții, dar în mare parte de lucrările restante. Firmele au redus personalul și activitatea de achiziții pe fondul cererii mai slabe, concurenței străine puternice și incertitudinii politice. Costurile de producție au scăzut brusc, însă marjele de profit au rămas sub presiune, deoarece prețurile de vânzare au continuat să scadă. EURUSD s-a retras de la rezistența cheie de lângă 1,1770 după publicarea unor date PMI mai slabe. Deși cifrele au depășit ușor așteptările, ele evidențiază în continuare încetinirea ritmului activității economice din Zona Euro, în special în contextul cererii slabe. Sursa: xStation 5

