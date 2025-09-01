Știri de ultimă oră: Indicii PMI din Zona Euro depășesc așteptările. EURUSD aproape de maximul ultimei luni

Datele PMI din sectorul manufacturier pentru Zona Euro publicate astăzi au arătat rezultate mai bune decât se aștepta. Deși cifrele pentru cele mai mari economii erau finale, câteva aspecte cheie sunt demne de menționat: Spania a înregistrat o îmbunătățire semnificativă, indicele crescând la 54,3 , cu mult peste 52,0 , cât se aștepta, și 51,9 , cât a fost luna trecută.

a înregistrat o îmbunătățire semnificativă, indicele crescând la , cu mult peste , cât se aștepta, și , cât a fost luna trecută. Italia a revenit la creștere, indicele ajungând la 50,4 , depășind atât prognoza de 49,8 , cât și valoarea anterioară de 49,8 .

a revenit la creștere, indicele ajungând la , depășind atât prognoza de , cât și valoarea anterioară de . Cifra finală pentru Franța a fost mai puternică decât cea preliminară, urcând deasupra valorii de 50 , la 50,4 . Aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de valoarea preliminară de 49,9 și cea din iulie de 48,2 .

a fost mai puternică decât cea preliminară, urcând deasupra valorii de , la . Aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de valoarea preliminară de și cea din iulie de . Datele din Germania au fost ușor sub valoarea preliminară și au rămas sub pragul de expansiune. Cifra finală a fost de 49,8 , comparativ cu valoarea preliminară de 49,9 , deși reprezintă totuși o creștere față de valoarea din iulie de 49,1 .

au fost ușor sub valoarea preliminară și au rămas sub pragul de expansiune. Cifra finală a fost de , comparativ cu valoarea preliminară de , deși reprezintă totuși o creștere față de valoarea din iulie de . În ansamblu, PMI final pentru sectorul manufacturier din Zona Euro s-a situat la 50,7, depășind atât prognoza, cât și valoarea preliminară de 50,5. Aceasta reprezintă o creștere notabilă față de valoarea din iulie de 49,8 și marchează cea mai mare valoare din iunie 2022, inversând tendința descendentă. Un factor cheie al acestei reveniri este recuperarea comenzilor noi, care a ajuns la 50,8, comparativ cu 49,3 în iulie. În afara Zonei Euro, valorile PMI au fost în mare parte mai bune decât se anticipase la nivel global. Datele Elveției s-au îmbunătățit la 49,0, contrar așteptărilor privind o scădere semnificativă, probabil alimentată de îngrijorările legate de tarife. În timpul sesiunii asiatice, valorile din Australia și ale firmelor mai mici din China au depășit previziunile. Singura excepție a fost un PMI ușor mai slab decât se aștepta din Japonia. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Datele europene de astăzi oferă un impuls perechii EURUSD, care este determinată nu numai de slăbiciunea dolarului, ci și de semnele unei redresări europene. Perechea a depășit deja nivelul de 1,1720. În ciuda unei vânzări masive pe Wall Street la sfârșitul săptămânii trecute, piețele europene dau semne de viață în această dimineață.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."