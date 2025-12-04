Știri de ultimă oră: Raportul Challenger indică un număr mai mic de concedieri în SUA decât anterior🔎

Concedieri Challenger în SUA: 71,321 mii (anterior 153,074 mii). USDIDX continuă să scadă astăzi, dar înregistrează ușoare creșteri după publicarea raportului Challenger. Raportul Challenger din noiembrie prezintă o imagine mixtă a pieței muncii din SUA: concedieri moderate la suprafață, dar niveluri istorice ridicate sub titlu. În ciuda unei scăderi bruște de 53% de la o lună la alta, reducerile de locuri de muncă rămân cu mult peste normele pe termen lung și semnalează că America corporativă se pregătește în continuare pentru ajustări economice și structurale. Reducerile de personal au scăzut în noiembrie, dar rămân la niveluri istorice ridicate Concedierile din noiembrie au scăzut cu 53% față de nivelul neobișnuit de ridicat din octombrie, de 153.074 de concedieri.

Chiar și după această scădere, noiembrie a înregistrat totuși cel mai ridicat total din noiembrie din 2022 și a fost a opta lună din acest an în care concedierile au depășit nivelurile de acum un an.

Istoric, concedierile din noiembrie rareori depășesc 70.000 — acest lucru s-a întâmplat doar de două ori din 2008. Scăderea este încurajatoare, dar tendința generală rămâne ridicată, reflectând incertitudinea economică persistentă și încetinirea ciclică în industriile cheie. Reducerile de locuri de muncă de la începutul anului ating cel mai ridicat nivel de la începutul pandemiei Angajatorii au anunțat 1,17 milioane de reduceri de locuri de muncă până în noiembrie — o creștere de 54% față de anul trecut .

Acesta este cel mai ridicat nivel de la începutul anului din 2020 și doar a șasea oară din 1993 când reducerile au depășit 1,1 milioane până în noiembrie.

Perioadele comparabile din trecut au avut loc în anii de recesiune: 2001, 2002, 2009 și 2020. Deși economia SUA a evitat până acum recesiunea, amploarea concedierilor seamănă cu dinamica începutului unei recesiuni, companiile acționând preventiv pentru a-și proteja marjele. Industriile care conduc valul de concedieri Mai multe sectoare sunt supuse unei restructurări semnificative: • Telecomunicații: +268% față de aceeași perioadă a anului trecut 15.139 concedieri în noiembrie , în mare parte de la Verizon — cea mai proastă lună de la începutul anului 2020.

Totalul de la începutul anului: 38.035 concedieri. • Tehnologia rămâne sectorul privat cu cele mai multe concedieri 12.377 concedieri în noiembrie ; de la începutul anului: 153.536 (+17% față de aceeași perioadă a anului trecut).

Reflectă disciplina continuă în materie de costuri, eliminarea redundanțelor și restructurarea bazată pe inteligența artificială. • Comerț cu amănuntul: +139% față de aceeași perioadă a anului trecut Reducerile de personal sunt determinate de scăderea cererii consumatorilor , incertitudinea tarifelor și schimbările în comportamentul de cumpărare . • Organizații non-profit: +409% față de aceeași perioadă a anului trecut Afectate grav de reducerile fondurilor federale și de scăderea donațiilor caritabile. • Sectorul alimentar (procesatori de carne de vită): +26% față de aceeași perioadă a anului trecut Continuă să-și ajusteze capacitatea în contextul schimbărilor din agricultură și al tendințelor de consum. Presiunile de restructurare sunt generalizate, afectând atât industriile ciclice (comerț cu amănuntul, alimentație), cât și cele structurale (tehnologie, telecomunicații, organizații non-profit). De ce companiile reduc locurile de muncă? Principalii factori care determină concedierile relevă atât presiuni ciclice, cât și structurale: Restructurare: 20.217 reduceri în noiembrie; de la începutul anului: 128.255 .

Închideri (magazine, unități, departamente): 17.140 în noiembrie; de la începutul anului: 178.531 .

Condiții de piață/economice: 15.755 în noiembrie; de la începutul anului: 245.086 .

Inteligența artificială: 6.280 de concedieri în noiembrie. 54.694 de concedieri de la începutul anului atribuite direct automatizării AI — o tendință care se accelerează din 2023.

DOGE (Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală): 293.753 de concedieri de la începutul anului — cel mai important motiv în ansamblu. 20.976 de concedieri suplimentare din cauza pierderilor indirecte de finanțare („Impact în aval”).

O parte semnificativă a concedierilor este determinată de factori politici și tehnologici, mai degrabă decât de slăbiciunea economică pură, ceea ce sugerează schimbări mai profunde în compoziția forței de muncă. Planurile de angajare au atins cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu Companiile au anunțat 497.151 de angajări planificate până în noiembrie, în scădere cu 35% față de anul precedent .

Aceasta este cea mai slabă perspectivă de angajare din 2010 .

Angajările sezoniere au scăzut, de asemenea, la cel mai scăzut nivel de la începutul monitorizării în 2012 , fără anunțuri noi de angajări sezoniere în noiembrie . Companiile nu numai că reduc numărul de angajați, ci și încetinesc angajările viitoare. Această combinație precede adesea o relaxare mai amplă a pieței muncii. Sursa: xStation 5

