Știri de ultimă oră: Stocurile de petrol continuă să scadă, iar prețul WTI coboară la cel mai scăzut nivel din martie

Concluzii cheie ale raportului privind petrolul: Stocurile de țiței: -6,088 milioane de barili Consens: -4,461 milioane de barili Valoarea anterioară: -8,263 milioane de barili

Stocurile de benzină: +2,064 milioane de barili Consens: -0,578 milioane de barili

Stocurile de distilați: +3,064 milioane de barili Consens: -0,505 milioane de barili

Raportul privat al API a indicat o scădere mai mică a stocurilor de petrol (-765.000) și creșteri ale stocurilor de produse petroliere (benzină +1.238.000, distilați +1.447.000). Datele EIA au confirmat această tendință, dar la o scară mult mai mare. Stocurile de petrol scad sub minimul ultimilor 5 ani. Amploarea scăderilor din ultimele săptămâni este uriașă, dar, având în vedere că Strâmtoarea Hormuz se va redeschide probabil în curând, ar trebui să asistăm la o normalizare a situației. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Sezonalitatea și tendințele pe termen lung Tendință descendentă constantă încă din primăvară: Privind imaginea de ansamblu, încă din aprilie s-au observat în SUA scăderi persistente și semnificative ale stocurilor de țiței. Acesta este un fenomen tipic pentru această perioadă a anului, legat de pregătirile pentru sezonul estival de călătorii (așa-numitul sezon al călătoriilor cu mașina ), când rafinăriile funcționează la capacitate maximă.

Niciun impact asupra prețurilor: Interesant este faptul că această reducere ciclică a ofertei de materie primă din depozitele americane a avut un impact redus asupra piețelor financiare pentru o lungă perioadă de timp și nu se traduce în creșteri durabile ale prețurilor petrolului. Comentariu: Problemele se ascund în detalii La prima vedere, titlul raportului pare foarte „optimist”. La urma urmei, stocurile de petrol s-au redus mai mult decât se aștepta piața (cu peste 6 milioane de barili). Cu toate acestea, reacția investitorilor ar trebui să fie prudentă. De ce nu este, până la urmă, acest raport atât de optimist pentru prețurile petrolului? Rafinăriile prelucrează petrolul într-un ritm impresionant (de aici și scăderea semnificativă a stocurilor de țiței), iar exporturile se mențin la niveluri ridicate datorită prețurilor încă ridicate și onorării contractelor încheiate anterior. Cu toate acestea, merită remarcat faptul că se conturează o situație interesantă în ceea ce privește stocurile de combustibili finali. După multe săptămâni de scăderi, stocurile de benzină și distilați au crescut cu un total de peste 5 milioane de barili, în timp ce piața se aștepta la scăderi în ambele cazuri. Aceasta înseamnă că produsul final se acumulează în depozite mai repede decât îl pot consuma clienții. Această structură a datelor sugerează o cerere internă mai slabă în SUA și neutralizează efectiv tonul pozitiv al scăderii accentuate a stocurilor de țiței.

Prețul petrolului WTI scade sub 70 USD pe baril și testează minimele înregistrate în prima sesiune de tranzacționare de după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Piața a revenit în mod evident la o situație normală din punct de vedere al prețurilor, deși situația de pe piața fizică a petrolului rămâne tensionată, mai ales având în vedere eliberarea continuă a rezervelor strategice. Sursă: xStation5 Rezervele de petrol ale SUA coboară la cele mai scăzute niveluri din anii 1980 și sunt deja cu aproape 100 de milioane de barili mai mici decât înainte de conflict. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB



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