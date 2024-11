Super Micro Computer se prăbușește cu 24% pe fondul rezultatelor și orientărilor mai slabe 📉

Acțiunile producătorului de rafturi pentru servere Super Micro Computer (SMCI.US) au scăzut astăzi cu 23% și sunt acum la niveluri nemaivăzute din mai 2023, în timp ce piețele evaluează rezultatele mai slabe, îndrumările viitoare presate și riscul de fraudă cu incertitudine suplimentară în rândul listării în indicii S&P 500 și Nasdaq. În timp ce veniturile au ratat ușor așteptările, previziunile privind profitul pe acțiune și marja arată rezistența eficienței operaționale. Orientările pentru al doilea trimestru sugerează așteptări în continuare conservatoare, reflectând probabil condițiile de piață sau tendințele de cumpărare ale clienților, însă concentrarea companiei pe controlul costurilor și gestionarea numerarului rămâne evidentă.

Consiliul de administrație a comentat că nu a fost detectată nicio fraudă sau incorectitudine în documentele financiare analizate. Compania susține că relația sa cu Nvidia este încă profundă și se așteaptă la noi evoluții pe fondul debutului cipului AI Blackwell.

Iată cele mai importante aspecte și informații din raportul preliminar de câștiguri al Super Micro Computer, Inc. pentru trimestrul fiscal Q1 FY 2025 (trimestru încheiat în septembrie 2024). Vânzări nete : Așteptate în intervalul de 5,9 miliarde de dolari până la 6,0 miliarde de dolari , ceea ce este sub intervalul de orientare anterioară de 6,0 miliarde de dolari până la 7,0 miliarde de dolari . Acest lucru indică o ușoară scădere a veniturilor, probabil influențată de o cerere mai slabă decât se aștepta sau de o întârziere în modelele de cumpărare ale clienților. Marje : Marja brută GAAP și non-GAAP : Aproximativ 13,3% , reflectând performanța constantă a gestionării costurilor. Ajustări non-GAAP : Include o adăugare de 4 milioane de dolari pentru compensarea pe bază de acțiuni, ceea ce indică măsurile proactive luate de aceștia în gestionarea cheltuielilor de exploatare. Venit net pe acțiune : Venit net GAAP : Estimat între 0,68 $ și 0,70 $ , ușor peste punctul mediu al orientării anterioare de 0,60 $ - 0,77 $ .

Venit net non-GAAP : preconizat între 0,75 și 0,76 dolari , ceea ce este peste punctul mediu al orientărilor anterioare de 0,67 - 0,83 dolari .

În ciuda scăderii veniturilor, cifrele EPS depășesc ușor așteptările medii, beneficiind probabil de controlul costurilor sau de alocarea eficientă a activelor. Situația numerarului și a datoriilor : Total numerar și echivalente : Aproximativ 2,1 miliarde de dolari , cu o datorie totală de 2,3 miliarde de dolari , din care 0,6 miliarde de dolari în datorii bancare și 1,7 miliarde de dolari în titluri convertibile.

Raportul numerar/datorie reflectă o poziție cu un grad ridicat de îndatorare, numerarul acoperind doar o mică parte din datoriile sale. Acest echilibru ar putea avea un impact asupra flexibilității viitoare, în special în cazul în care ratele dobânzilor cresc sau creșterea veniturilor încetinește. Orientări mai slabe decât se preconiza (trimestrul fiscal 2 2025 care se încheie la 31 decembrie 2024) Vânzări nete : Se așteaptă să varieze între 5,5 și 6,1 miliarde de dolari , semnalând o posibilă slăbire sezonieră sau o perspectivă prudentă asupra cererii pe termen scurt. Wall Street se aștepta la 6,86 miliarde de dolari. Orientarea câștigurilor pe acțiune : Venit net GAAP : Proiectat să fie între 0,48 și 0,58 dolari . Analiștii se așteptau la un EPS de 0,83 dolari.

Venit net non-GAAP : Proiectat între 0,56 $ și 0,65 $ , excluzând cheltuielile cu compensarea pe bază de acțiuni de 54 milioane $ și alte cheltuieli, nete de efectele fiscale aferente.

Comitetul special a furnizat astăzi următoarea declarație către Super Micro, dar nu a furnizat alte detalii sau informații suplimentare: „Comitetul special și-a finalizat ancheta pe baza unui set de preocupări inițiale ridicate de EY. În urma unei investigații de trei luni conduse de avocatul independent, investigația de până acum a constatat că, Comitetul de audit a acționat independent și că nu există nicio dovadă de fraudă sau conduită necorespunzătoare din partea conducerii sau a Consiliului de administrație. Comitetul recomandă o serie de măsuri de remediere pentru ca societatea să își consolideze guvernanța internă și funcțiile de supraveghere și se așteaptă să prezinte raportul complet privind activitatea finalizată săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare. Comitetul special are și alte lucrări în curs, dar se așteaptă ca acestea să fie finalizate în curând."

