Deschiderea sesiunii din SUA: Tarifele și datele slabe privind locurile de muncă din sectorul privat declanșează o vânzare masivă (01.08.2025)

Wall Street face un pas înapoi vineri, pe fondul continuării efectelor negative ale tarifelor și datelor privind locurile de muncă. Russell 2000 înregistrează cea mai mare scădere (US2000: -2%), urmat de Nasdaq (US100: -1,5%), în ciuda faptului că Apple și Amazon au depășit așteptările pieței cu rapoartele financiare pentru trimestrul al doilea. S&P 500 și Dow Jones sunt, de asemenea, în teritoriul negativ(US500: -1,4%; US30: -1,25%). Raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol publicat astăzi a fost cu mult sub așteptări, afectând optimismul Fed cu privire la starea pieței muncii din SUA. Deși economia a creat 73.000 de locuri de muncă, cifra a ratat consensul de 106.000 și așteptările ridicate stabilite de raportul ADP surprinzător de puternic. Ceea ce uimește și mai mult piețele sunt revizuirile în jos ale cifrelor din iunie și mai, care totalizează aproape 260 de mii. Acest lucru poate indica faptul că puterea pieței muncii a fost percepută greșit, deși șomajul nu a adus nicio surpriză negativă (4,2%, prognoza 4,2%, anterior 4,1%). Cu toate acestea, probabilitatea implicită a reducerii ratei dobânzii în septembrie a crescut de la 50% la 70% după publicarea datelor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În rândul sectoarelor S&P 500, companiile din sectorul bunurilor de consum discreționare și cel financiar sunt cele mai afectate, deoarece traderii anticipează o piață a muncii mai slabă decât se aștepta și reduceri ale ratei dobânzii mai rapide decât se preconiza. Numai sectorul bunurilor de consum de bază rezistă vânzărilor masive de pe piață. Sursa: Bloomberg Finance LP US100 (interval H1) Indicele Nasdaq, cu o pondere mare a companiilor tehnologice, a înregistrat o ușoară revenire de la nivelul de suport de 22.800 de puncte, deși indicele este încă în scădere cu 3,5% față de maximul recent. Cumpărătorii se luptă să readucă indicele peste nivelul psihologic de 23.000 de puncte, prețul rămânând cu mult sub media mobilă exponențială pe 100 de perioade (EMA100, violet închis). RSI este, de asemenea, blocat în zona de supravânzare. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile Amazon (AMZN.US) au scăzut cu 7% după publicarea unor previziuni de profit pentru trimestrul al treilea și a unei creșteri dezamăgitoare a AWS. Deși veniturile din trimestrul al doilea au depășit așteptările, AWS a rămas în urma concurenților săi care au înregistrat creșteri datorate inteligenței artificiale. Cheltuielile record și creșterea costurilor au ridicat îngrijorări cu privire la rentabilitatea investițiilor în inteligența artificială. CEO-ul Andy Jassy a apărat poziția de lider a AWS, invocând dinamica inteligenței artificiale, care se află încă într-un stadiu incipient, și constrângerile pe termen lung legate de infrastructură.

Apple (AAPL.US) a scăzut cu 1,6% în ciuda optimismului dinaintea deschiderii sesiunii, după ce a raportat cea mai puternică creștere a veniturilor din ultimii trei ani , cu vânzări în trimestrul al treilea în creștere cu 9,6%, până la 94 miliarde de dolari, depășind estimările. Cererea pentru iPhone și China a determinat creșterea. Serviciile și Mac-urile au înregistrat performanțe superioare, în timp ce dispozitivele purtabile au înregistrat o scădere. CEO-ul Tim Cook a semnalat investiții continue în AI și potențiale achiziții, deși Apple rămâne în urma rivalilor în domeniul AI generativ.

DXC Technology (DXC.US) scade cu 7,9%, în ciuda faptului că a depășit estimările pentru primul trimestru și perspectivele pentru anul fiscal 2026. Veniturile au atins 3,16 miliarde de dolari, cu rezervări solide și o execuție îmbunătățită, care au sporit încrederea. În ciuda dificultăților continue în domeniul externalizării, DXC a reafirmat obiectivele privind marja de profit și s-a orientat către GenAI. Analiștii au remarcat dinamica solidă a proiectelor în curs de derulare sub noua conducere și integrarea AI în toate serviciile sale.

Acțiunile Eli Lilly (LLY.US) au crescut cu 2,3% pe fondul știrilor că Medicare și Medicaid ar putea testa acoperirea medicamentelor pentru slăbit, inclusiv Zepbound. Planurile propuse, care vor începe în 2026-2027, ar putea extinde accesul pentru milioane de persoane. Deși nu este definitivă, această măsură semnalează o schimbare de politică și ar beneficia producătorii de medicamente precum Lilly și Novo Nordisk, pe fondul creșterii cererii de tratamente pentru obezitate.

Acțiunile Moderna (MRNA.US) au scăzut cu 8,7% după ce compania și-a redus previziunile de venituri pentru 2025 la 1,5-2,2 miliarde de dolari, invocând întârzieri în livrările către Marea Britanie. Cheltuielile de capital au fost reduse la 300 de milioane de dolari. Veniturile din trimestrul al doilea au scăzut cu 41%, la 142 de milioane de dolari, dar au depășit estimările. Pierderile operaționale s-au îmbunătățit de la an la an, în timp ce cheltuielile mai mici pentru cercetare și dezvoltare și cheltuielile generale și administrative au contribuit la compensarea presiunilor asupra costurilor.

