Suport tehnic: De ce aurul se ancorează la pragul de 5.000 de dolari

Prețurile aurului au demonstrat o reziliență remarcabilă miercuri, reușind să se aprecieze cu aproximativ 2,50% pentru a reveni la pragul critic de 5.000 de dolari pe uncie. Această mișcare ascendentă a avut loc în ciuda unui context macroeconomic complex, caracterizat de o consolidare a dolarului american și de creșterea randamentelor titlurilor de stat americane, factori care, în mod tradițional, sunt negativi pentru activele fără randament.

Comportamentul actual al pieței sugerează o schimbare în sentimentul investitorilor, pe măsură ce metalul trece de la o perioadă de volatilitate la stabilirea unei noi „baze tehnice”.

Suport tehnic și pragul de 5.000 USD

După ce a atins un maxim de aproape 5.355 USD la sfârșitul lunii ianuarie, capacitatea metalului de a se menține aproape de acest nivel sugerează că a devenit un punct de referință psihologic important pentru traderi.

Niveluri cheie de preț de urmărit

Rezistență: 5.000 USD (actuala „bază” psihologică).

Suport imediat: 4.990 USD (contracte futures din martie).

Suport critic: 4.860 USD (identificat de Saxo Bank ca un punct de intrare cheie pentru cumpărători).

Faptul că aurul a urcat din nou spre 5.000 USD după o scurtă scădere și în contextul lichidității reduse din cauza Anului Nou Lunar indică faptul că cumpărătorii apără în mod proactiv aceste repere tehnice.

Factori macroeconomici: lupta dintre „rate și asigurări”

Evoluția recentă a prețului aurului reflectă mai puțin cererea fizică de bijuterii și mai mult un pariu cu miză mare pe politica Rezervei Federale. Metalul servește ca un „tablou de bord live” pentru dezbaterea în curs privind perioada în care ratele dobânzilor vor rămâne ridicate.

1. Contradicția randamentului

De obicei, când randamentele Trezoreriei SUA cresc, aurul devine mai puțin atractiv, deoarece nu plătește dobânzi. Cu toate acestea, creșterea recentă sugerează că investitorii acordă prioritate asigurării împotriva incertitudinii în detrimentul randamentului imediat.

2. Catalizatori iminenți ai datelor

Se așteaptă ca două evenimente majore să dicteze traiectoria pe termen scurt a aurului:

Minutele ședinței Rezervei Federale: Investitorii analizează aceste rapoarte pentru a clarifica cât de încrezători sunt factorii de decizie în ceea ce privește ținta de inflație de 2%.

Raportul privind cheltuielile de consum personal (PCE): Fiind indicatorul preferat al Fed pentru măsurarea inflației, datele PCE de vineri vor fi probabil principalul catalizator al următoarei oscilații majore a prețurilor.

Perspectivele pieței și factorii de lichiditate

Contextul actual este amplificat de condițiile de tranzacționare „slabe”. Având în vedere că piețele din China sunt închise pentru Anul Nou Lunar, lichiditatea redusă poate exagera oscilațiile prețurilor, făcând ca nivelurile de suport tehnic, cum ar fi 4.860 USD, să pară mai semnificative decât de obicei.

Testul „mai mult timp la un nivel mai ridicat”

Dacă datele viitoare privind inflația sau Minutele Fed sugerează că ratele dobânzilor vor rămâne ridicate pentru o perioadă îndelungată, „atracția numerarului” (prin obligațiuni și dolar) ar putea în cele din urmă să reducă din atractivitatea aurului. În schimb, orice indiciu al unei schimbări către o politică mai relaxată, anticipată în prezent de piețele futures pentru jumătatea anului, ar putea determina aurul să-și consolideze poziția deasupra zonei de 5.000 USD.