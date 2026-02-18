Suport tehnic: De ce aurul se ancorează la pragul de 5.000 de dolari

- Prag psihologic: Aurul stabilește 5.000 de dolari ca nou „punct de referință”, trecând de la un vârf volatil la un nivel tehnic apărat.
- Sfidarea randamentului: În ciuda unui dolar mai puternic și a creșterii ratelor dobânzilor, aurul se apreciază deoarece investitorii acordă prioritate asigurării împotriva incertitudinii în detrimentul numerarului.
- Dependența de date: Următoarea mișcare importantă a metalului depinde de Minutele Fed și de datele PCE, care vor testa dacă pragul de 5.000 de dolari poate rezista.
- Prag psihologic: Aurul stabilește 5.000 de dolari ca nou „punct de referință”, trecând de la un vârf volatil la un nivel tehnic apărat.
- Sfidarea randamentului: În ciuda unui dolar mai puternic și a creșterii ratelor dobânzilor, aurul se apreciază deoarece investitorii acordă prioritate asigurării împotriva incertitudinii în detrimentul numerarului.
- Dependența de date: Următoarea mișcare importantă a metalului depinde de Minutele Fed și de datele PCE, care vor testa dacă pragul de 5.000 de dolari poate rezista.
Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Prețurile aurului au demonstrat o reziliență remarcabilă miercuri, reușind să se aprecieze cu aproximativ 2,50% pentru a reveni la pragul critic de 5.000 de dolari pe uncie. Această mișcare ascendentă a avut loc în ciuda unui context macroeconomic complex, caracterizat de o consolidare a dolarului american și de creșterea randamentelor titlurilor de stat americane, factori care, în mod tradițional, sunt negativi pentru activele fără randament.
Comportamentul actual al pieței sugerează o schimbare în sentimentul investitorilor, pe măsură ce metalul trece de la o perioadă de volatilitate la stabilirea unei noi „baze tehnice”.
Suport tehnic și pragul de 5.000 USD
După ce a atins un maxim de aproape 5.355 USD la sfârșitul lunii ianuarie, capacitatea metalului de a se menține aproape de acest nivel sugerează că a devenit un punct de referință psihologic important pentru traderi.
Niveluri cheie de preț de urmărit
- Rezistență: 5.000 USD (actuala „bază” psihologică).
- Suport imediat: 4.990 USD (contracte futures din martie).
- Suport critic: 4.860 USD (identificat de Saxo Bank ca un punct de intrare cheie pentru cumpărători).
Faptul că aurul a urcat din nou spre 5.000 USD după o scurtă scădere și în contextul lichidității reduse din cauza Anului Nou Lunar indică faptul că cumpărătorii apără în mod proactiv aceste repere tehnice.
Factori macroeconomici: lupta dintre „rate și asigurări”
Evoluția recentă a prețului aurului reflectă mai puțin cererea fizică de bijuterii și mai mult un pariu cu miză mare pe politica Rezervei Federale. Metalul servește ca un „tablou de bord live” pentru dezbaterea în curs privind perioada în care ratele dobânzilor vor rămâne ridicate.
1. Contradicția randamentului
De obicei, când randamentele Trezoreriei SUA cresc, aurul devine mai puțin atractiv, deoarece nu plătește dobânzi. Cu toate acestea, creșterea recentă sugerează că investitorii acordă prioritate asigurării împotriva incertitudinii în detrimentul randamentului imediat.
2. Catalizatori iminenți ai datelor
Se așteaptă ca două evenimente majore să dicteze traiectoria pe termen scurt a aurului:
- Minutele ședinței Rezervei Federale: Investitorii analizează aceste rapoarte pentru a clarifica cât de încrezători sunt factorii de decizie în ceea ce privește ținta de inflație de 2%.
- Raportul privind cheltuielile de consum personal (PCE): Fiind indicatorul preferat al Fed pentru măsurarea inflației, datele PCE de vineri vor fi probabil principalul catalizator al următoarei oscilații majore a prețurilor.
Perspectivele pieței și factorii de lichiditate
Contextul actual este amplificat de condițiile de tranzacționare „slabe”. Având în vedere că piețele din China sunt închise pentru Anul Nou Lunar, lichiditatea redusă poate exagera oscilațiile prețurilor, făcând ca nivelurile de suport tehnic, cum ar fi 4.860 USD, să pară mai semnificative decât de obicei.
Testul „mai mult timp la un nivel mai ridicat”
Dacă datele viitoare privind inflația sau Minutele Fed sugerează că ratele dobânzilor vor rămâne ridicate pentru o perioadă îndelungată, „atracția numerarului” (prin obligațiuni și dolar) ar putea în cele din urmă să reducă din atractivitatea aurului. În schimb, orice indiciu al unei schimbări către o politică mai relaxată, anticipată în prezent de piețele futures pentru jumătatea anului, ar putea determina aurul să-și consolideze poziția deasupra zonei de 5.000 USD.
Rezumatul zilei: Curtea Supremă suspendă tarifele lui Trump, dar pentru cât timp?
Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (20.02.2026)
Dezamăgire pentru Trump, reziliență pentru toți ceilalți: adevărul despre PIB-ul SUA 🇺🇸
ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ: TARIFELE GLOBALE IMPUSE DE TRUMP AU FOST ANULATE DE CURTEA SUPREMĂ A SUA 🚨🏛️
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."