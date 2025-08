Tarifele la cupru: sunt chiar atât de terifiante?

Pe 30 iulie 2025, președintele Donald Trump a anunțat impunerea unor tarife de 50% pentru anumite produse din cupru, scutind în mod crucial cuprul rafinat, cea mai importantă formă comercială. Această decizie a declanșat cea mai mare scădere istorică a prețurilor cuprului pe bursa COMEX din SUA, stabilizând în același timp prețul de la Bursa de Metale din Londra (LME). Deși prețurile LME au scăzut inițial ca reacție, se anticipează o convergență suplimentară a prețurilor pe termen scurt, probabil determinată de ajustările prețurilor din SUA, mai degrabă decât din Europa. Care a fost decizia lui Donald Trump? Începând cu 1 august 2025, se va aplica un tarif de 50% pentru următoarele produse din cupru: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Produse semifabricate din cupru: țevi, fire, bare, foi, tuburi

Componente din cupru: fitinguri pentru țevi, cabluri electrice, conectori

Produse cu conținut ridicat de cupru: transformatoare, motoare electrice

Produse finite: instalații electrice, sisteme de încălzire Scutiri tarifare cheie Trump a luat o decizie strategică de a exclude produsele critice care servesc ca materii prime pentru produse manufacturate importante: Cupru rafinat (cathode): principala formă comercială a cuprului (cea mai pură formă).

Minereuri și concentrate de cupru: Materii prime pentru producție.

Deșeuri de cupru: Material pentru reciclare.

Cupru blister și anozi: Produse intermediare în procesul de rafinare. Cum a reacționat piața? Prețurile cuprului pe COMEX, care înregistraseră o primă de peste 30% față de prețurile LME, au scăzut brusc, înregistrând ieri cea mai mare scădere într-o singură sesiune din istorie. Prețul a scăzut instantaneu cu aproximativ 20%, erodând aproape în totalitate prima COMEX-LME. Este important de menționat că, în ultimele șase luni, în SUA s-au acumulat stocuri semnificative de cupru în anticiparea tarifelor, ceea ce ar putea duce acum la o reducere drastică a cererii de cupru din SUA. Stocurile au ajuns la peste 250.000 de tone, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani. Această situație va elimina orice profitabilitate din arbitraj.



Diferența de creștere înregistrată de COMEX și LME de la începutul anului până în prezent a dispărut complet. Sursa: Bloomberg Finance LP Ce urmează pentru prețurile LME? Scăderea prețurilor de astăzi pe LME a fost limitată. Eliminarea aproape completă a primei COMEX a însemnat că prețurile LME nu au putut crește semnificativ. Cu toate acestea, importanța LME ar putea reapărea odată cu eliminarea riscurilor asociate cu oprirea comerțului american. Este de remarcat faptul că stocurile globale ale burselor au crescut recent într-o oarecare măsură, ceea ce ar putea frâna creșterea prețurilor, în timp ce stocurile din China sunt în scădere. În plus, un indicator principal al prețurilor cuprului, impulsul creditului din China, este în creștere clară, ceea ce ar putea indica perspective moderate pozitive pe termen mediu pentru cupru. Piața LME ar putea, de asemenea, să înregistreze un aflux de investitori care se mută de pe piața americană, atenuând și mai mult îngrijorările legate de volatilitatea excesivă.

Stocurile globale de cupru au crescut recent, deși rămân la un nivel istoric scăzut. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Stocurile chineze de pe Bursa din Shanghai au atins cel mai scăzut nivel din 2024. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Impulsul creditului din China crește până la cel mai înalt nivel din noiembrie 2024. Impulsul creditului este un indicator principal pentru prețurile cuprului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Chile și Peru: principalii beneficiari Majoritatea cuprului furnizat Statelor Unite provine din țări sud-americane, și anume Chile și Peru. În consecință, această situație ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra prețurilor LME, deoarece aceste țări nu vor trebui să caute noi piețe. Ele vor putea continua să exporte cupru rafinat către Statele Unite fără tarife. În schimb, Canada, care exportă în mare parte produse finite, se va confrunta cu sarcini semnificativ mai mari. Deși dolarul american se află în prezent într-o poziție foarte puternică, nu se poate exclude un impact pozitiv asupra peso-ului chilian pe termen lung. După cum s-a observat, corelația din ultimele luni a fost destul de ridicată, deși în ultimele săptămâni a apărut o divergență mai mare.

USDCLP rămâne la niveluri ridicate, dar o îmbunătățire a situației tarifelor ar putea avea un impact pozitiv asupra monedelor sud-americane. Sursa: xStation 5 Perspective privind prețurile Prețurile cuprului au scăzut recent și au reacționat negativ la decizia lui Trump de a exclude din tarife cuprul rafinat comercializat la nivel mondial. Prețul reacționează la minimele locale din mijlocul lunii iulie și ar putea începe să răspundă din nou la fundamentele globale. Un nivel important de sprijin se situează la 9.500 USD și puțin sub acesta, la retragerea Fibonacci de 38,2% din ultima tendință descendentă. Întărirea dolarului american este în prezent un factor negativ pentru cupru. Cu toate acestea, o oprire susținută a creșterii prețurilor pe termen lung ar avea loc numai în cazul unui colaps economic global sau al unei creșteri semnificative a ofertei. Cu toate acestea, nivelul de 10.000 USD reprezintă o barieră clară, care ar necesita un catalizator pozitiv pentru a fi depășită. Nu este exclus ca accelerarea recentă a cheltuielilor chineze să continue să susțină prețurile globale ale cuprului.



