Temerile legate de escaladarea conflictului declanșează un val de vânzări, Marea Britanie fiind pe cale să înregistreze cea mai slabă performanță din G7

Riscul legat de știrile de ultimă oră domină din nou, țițeiul Brent se situează în jurul valorii de 106 dolari pe baril, după o serie de declarații ale președintelui Trump care sugerează că conflictul se intensifică, în loc să se atenueze. Trump a afirmat că SUA planifică operațiuni, inclusiv cu trupe terestre, pentru o „lovitură finală" în Iran. Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă în retorica președintelui și evidențiază cât de complex va fi 1) să se ajungă la un acord de pace, având în vedere că ambele părți sunt negociatori dificili, și 2) perspectiva trupelor terestre sugerează un război prelungit și nu o lovitură finală asupra Iranului. Petrolul este din nou rege Când prețul petrolului crește, strategia pieței rămâne aceeași: acțiunile și obligațiunile se vând masiv. Aurul este, de asemenea, sub presiune și a scăzut cu 1,5% joi, iar dolarul își continuă recuperarea și se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 99,60 pentru indicele dolarului, după ce a scăzut până la 98,80 la începutul acestei săptămâni. Tranzacțiile legate de pace sunt sub presiune și afectează prețul aurului Tranzacțiile legate de pace sunt sub presiune astăzi, iar acțiunile europene au scăzut cu aproximativ 1%. Sectorul energetic este singurul sector pe verde pentru FTSE 100, iar sectorul materialelor, care include minerii de aur și argint, a înregistrat o scădere bruscă, condusă de o scădere de 4% pentru Antofagasta, Fresnillo și Endeavour. Next strălucește, ridicându-și previziunile de profit în mijlocul unui șoc economic Nu totul este sumbru, Next este în creștere cu 5% astăzi, după ce și-a ridicat previziunile de profit pentru acest an. Acest lucru erodează o parte din pierderile înregistrate de acțiuni de la începutul anului până acum; în prezent, acestea sunt în scădere cu 7% de la începutul anului, pe măsură ce acțiunile din sectorul bunurilor de consum discreționare sunt supuse presiunii din cauza costurilor în creștere și a previziunilor de creștere mai slabe. Cum poate Next să-și ridice previziunile de profit în acest context? Next are obiceiul de a face acest lucru și tinde să stabilească un nivel scăzut înainte de a-l ridica în cadrul conferințelor privind rezultatele financiare. Vânzările la preț întreg mai puternice din ianuarie și ratele de lichidare mai bune la începutul acestui an au contribuit, de asemenea, la îmbunătățirea previziunilor de profit pentru 2026. Există încă multă incertitudine, iar Next a declarat că nu este în măsură să facă previziuni, deși se așteaptă ca războiul din Orientul Mijlociu să aibă efecte de undă asupra cererii de consum, a costurilor și a prețurilor de vânzare. Astfel, cu cât războiul se prelungește, cu atât lovitura pentru sectorul de consum din Marea Britanie este mai puternică.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."