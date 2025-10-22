Tesla pierde 1,30% după raportarea unor rezultate trimestriale solide 🔎

Conducerea a pus accentul pe un itinerariu bazat pe AI(FSD v14, proiecte pilot Robotaxi) și pe produse noi (Model 3/Y Standard, Megapack 3/Megablock).

Conducerea a pus accentul pe un itinerariu bazat pe AI(FSD v14, proiecte pilot Robotaxi) și pe produse noi (Model 3/Y Standard, Megapack 3/Megablock).

Conducerea a pus accentul pe un itinerariu bazat pe AI(FSD v14, proiecte pilot Robotaxi) și pe produse noi (Model 3/Y Standard, Megapack 3/Megablock).

Conducerea a pus accentul pe un itinerariu bazat pe AI(FSD v14, proiecte pilot Robotaxi) și pe produse noi (Model 3/Y Standard, Megapack 3/Megablock).

Conducerea a pus accentul pe un itinerariu bazat pe AI(FSD v14, proiecte pilot Robotaxi) și pe produse noi (Model 3/Y Standard, Megapack 3/Megablock).

Conducerea a pus accentul pe un itinerariu bazat pe AI(FSD v14, proiecte pilot Robotaxi) și pe produse noi (Model 3/Y Standard, Megapack 3/Megablock).

Conducerea a pus accentul pe un itinerariu bazat pe AI(FSD v14, proiecte pilot Robotaxi) și pe produse noi (Model 3/Y Standard, Megapack 3/Megablock).

Tesla a înregistrat venituri record și flux de numerar disponibil datorită volumului mai mare de vehicule și creșterii implementărilor de stocare a energiei, deși marjele din sectorul auto au rămas sub presiune.

Tesla a înregistrat venituri record și flux de numerar disponibil datorită volumului mai mare de vehicule și creșterii implementărilor de stocare a energiei, deși marjele din sectorul auto au rămas sub presiune.

Tesla a înregistrat venituri record și flux de numerar disponibil datorită volumului mai mare de vehicule și creșterii implementărilor de stocare a energiei, deși marjele din sectorul auto au rămas sub presiune.

Tesla a înregistrat venituri record și flux de numerar disponibil datorită volumului mai mare de vehicule și creșterii implementărilor de stocare a energiei, deși marjele din sectorul auto au rămas sub presiune.

Tesla a înregistrat venituri record și flux de numerar disponibil datorită volumului mai mare de vehicule și creșterii implementărilor de stocare a energiei, deși marjele din sectorul auto au rămas sub presiune.

Tesla a înregistrat venituri record și flux de numerar disponibil datorită volumului mai mare de vehicule și creșterii implementărilor de stocare a energiei, deși marjele din sectorul auto au rămas sub presiune.

Tesla a înregistrat venituri record și flux de numerar disponibil datorită volumului mai mare de vehicule și creșterii implementărilor de stocare a energiei, deși marjele din sectorul auto au rămas sub presiune.

Aspecte esențiale Tesla a înregistrat venituri record și flux de numerar disponibil datorită volumului mai mare de vehicule și creșterii implementărilor de stocare a energiei, deși marjele din sectorul auto au rămas sub presiune.

Conducerea a pus accentul pe un itinerariu bazat pe AI(FSD v14, proiecte pilot Robotaxi) și pe produse noi (Model 3/Y Standard, Megapack 3/Megablock).

Perspectivele rămân orientate spre creștere, dar prudente, având în vedere tarifele și incertitudinea macroeconomică.

Acțiunile scad cu 1,30% după închiderea sesiunii.

Tesla a raportat venituri trimestriale record și un flux de numerar liber semnificativ mai mare, determinate de cel mai mare număr de livrări de vehicule din istoria sa și de implementări record de stocare a energiei. Marjele din sectorul auto rămân mai mici față de anul precedent, din cauza costurilor operaționale mai mari, a tarifelor și a mixului de vânzări. Cu toate acestea, compania a reușit să genereze un excedent de numerar substanțial. Conducerea continuă să se bazeze în mare măsură pe AI (lansarea FSD v14, proiectele pilot Robotaxi) și produse noi (Model 3/Y Standard, Model YL, Megapack 3/Megablock), menținând în același timp un ton prudent în ceea ce privește riscurile macroeconomice și comerciale. Rezultate cheie Venituri totale: 28,10 miliarde de dolari (+12% față de anul precedent)

Venituri operaționale/marjă GAAP: 1,62 miliarde de dolari/5,8%

Venituri nete GAAP: 1,37 miliarde de dolari ; venituri nete non-GAAP: 1,77 miliarde de dolari (EPS non-GAAP 0,50 dolari )

EBITDA ajustat / marjă: 4,23 miliarde USD / 15,0%

Flux de numerar operațional / FCF: 6,24 miliarde USD / 3,99 miliarde USD (record)

Numerar și investiții: 41,65 miliarde USD (+4,9 miliarde USD față de trimestrul anterior)

Livrări de vehicule: 497.099 (+7% față de anul precedent) ; zile de stoc: 10

Implementări de stocare a energiei: 12,5 GWh (+81% față de anul precedent)

Rețea Supercharger: 7.753 stații / 73.817 conectori (+16–18% față de anul precedent) Comentariul conducerii Conducerea rămâne optimistă, subliniind că producția actuală servește drept bază pentru monetizarea serviciilor bazate pe inteligență artificială oferite de companie. Comentariile indică o incertitudine pe termen scurt legată de politica comercială și fiscală, dar viitoarele linii de producție (Cybercab/Robotaxi, Semi, Megapack 3, Optimus) susțin un puternic potențial de comercializare. FSD v14 a început să fie lansat, integrând o mare parte din modelul Robotaxi cu o gestionare îmbunătățită a scenariilor complexe. Serviciul Robotaxi a fost extins în Austin, iar în zona Bay Area a fost lansat un program de transport la cerere pentru a colecta date înainte de extinderea comercială completă.

Conducerea indică creșterea tarifelor și incertitudinea lanțului de aprovizionare ca factori care determină costurile și limitează flexibilitatea prețurilor. Se preconizează că aprovizionarea locală cu baterii și transmisii va reduce aceste riscuri în timp.

Capacitatea de instruire AI a crescut la aproximativ 81.000 de GPU-uri din clasa H100 , fiind preconizată o creștere suplimentară prin colaborarea cu Samsung în domeniul fabricării de cipuri AI avansate în SUA. Detalii despre segment Livrări: 497.099 de vehicule (+7% față de anul precedent) ; zilele de stoc au scăzut la 10 . Modelul 3/Y a reprezentat 481.166 de livrări .

Stocarea energiei: 12,5 GWh implementați (+81% față de anul precedent) și un profit brut trimestrial record în segmentul energiei ( 1,1 miliarde de dolari TTM ).

Rețea și servicii: Aproximativ 7.753 stații Supercharger și 73.817 conectori (+16-18% față de anul precedent) . Au fost lansate primele unități v4 , cu o densitate de putere și un debit mai mari. Acțiunile Tesla scad cu 1,30% în tranzacțiile după închiderea bursei, ajungând la 433 USD

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."