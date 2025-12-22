Nvidia: Livrările potențiale de H200 către China în centrul atenției

NVIDIA (NVDA.US) se află în prezent într-un moment care s-ar putea dovedi a fi unul dintre cele mai importante pentru evaluarea companiei în trimestrele următoare, în special în contextul relației sale cu piața chineză de inteligență artificială. Conform unor rapoarte recente, compania a informat clienți selectați din China cu privire la planurile de a începe livrările de procesoare grafice H200 la mijlocul lunii februarie 2026, chiar înainte de perioada Anului Nou Chinezesc. Se preconizează că volumele inițiale vor proveni din stocurile existente și vor varia între 5.000 și 10.000 de module, ceea ce înseamnă aproximativ 40.000 până la 80.000 de unități GPU individuale. Deși H200 nu reprezintă ultima generație de soluții NVIDIA, acesta rămâne un instrument cheie pentru antrenarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni și gestionarea sarcinilor de lucru avansate, în special în medii supuse restricțiilor de export. Aceste planuri sunt rezultatul direct al schimbării abordării Statelor Unite în ceea ce privește exportul de tehnologie avansată, după preluarea mandatului de către noua administrație la începutul anului 2025. Relaxarea restricțiilor asupra anumitor produse NVIDIA deschide companiei accesul la una dintre cele mai mari piețe de AI din lume. În China, cererea de GPU-uri de înaltă performanță depășește semnificativ capacitățile furnizorilor locali, ale căror soluții rămân vizibil mai puțin competitive în comparație cu hardware-ul NVIDIA. Drept urmare, pentru multe companii locale de tehnologie, unitățile H200 reprezintă singura cale viabilă pentru dezvoltarea în continuare a sistemelor avansate de AI. Piețele financiare au inclus rapid în preț această informație. În premarket, acțiunile NVIDIA au crescut cu peste 1,5%, în concordanță cu tendința observată în rapoartele anterioare privind potențialele aprobări de export către China. Importanța Chinei pentru traiectoria de creștere pe termen lung a NVIDIA rămâne esențială. Prognozele indică faptul că, în 2026, piața ar putea reprezenta aproximativ 20-25% din cererea globală de procesoare AI, ceea ce s-ar putea traduce în venituri de 15-20 miliarde USD. Jucători importanți precum ByteDance, Alibaba Cloud și Tencent caută în mod activ aprobări rapide din partea autorităților de reglementare, deoarece dezvoltarea continuă a platformelor lor de AI depinde de accesul la infrastructura de calcul de înaltă performanță. În multe aplicații, cipurile locale rămân semnificativ mai puțin performante decât soluțiile NVIDIA. Într-un scenariu de bază, deschiderea treptată a pieței chineze reprezintă un factor cheie care influențează evaluarea NVIDIA în prima jumătate a anului 2026. Pe lângă livrările din stocurile existente, creșterea producției începând cu al doilea trimestru și obținerea de noi comenzi în valoare de sute de milioane de dolari joacă un rol important. Contractele potențiale pe termen lung cu clienți chinezi importanți ar putea determina piața să revizuiască prognozele de venituri pentru următorul an fiscal. În același timp, mediul de investiții prezintă riscuri semnificative. Procesul decizional al autorităților de reglementare chineze este încă în curs, iar autoritățile urmăresc să echilibreze importurile de tehnologie avansată cu sprijinul acordat furnizorilor interni. O incertitudine suplimentară provine din tensiunile geopolitice și preocupările unor decidenți politici americani cu privire la potențialele utilizări non-civile ale procesoarelor avansate. Din perspectiva pieței, informațiile despre potențialele livrări de H200 către China sunt considerate un factor comercial extrem de relevant și un semnal al schimbărilor în peisajul de reglementare din sectorul AI. Faptul că NVIDIA a comunicat cu clienții chinezi și relaxarea restricțiilor la export au atras atenția investitorilor asupra importanței Chinei în structura operațională a companiei. Drept urmare, perspectiva chineză a devenit din nou un element cheie în narațiunea pieței în jurul NVIDIA, în special în contextul deciziilor de reglementare și al rapoartelor financiare viitoare.

