Deschiderea sesiunii americane: Optimism reînnoit la începutul săptămânii

Aspecte esențiale Îmbunătățirea sentimentului pieței la începutul săptămânii

Companiile tehnologice câștigă pe fondul veștilor pozitive

Aurul și argintul susțin companiile miniere

Începutul săptămânii începe optimist pe bursa americană. Sentimentul investitorilor este clar mai pozitiv, iar absența datelor macroeconomice le permite investitorilor să se concentreze pe anunțurile pozitive ale companiilor. Liderul creșterii printre indicii americani este Russell2000, ale cărui contracte cresc cu aproximativ 0,8%. Creșteri mai mici, dar totuși vizibile, sunt înregistrate de US100, US500 și US30, unde creșterea este limitată la 0,4%. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Cumpărătorii au reușit să spargă formațiunea RGR, apărând nivelul retragerii Fibonacci de 50% și media mobilă exponențială de 100 de perioade. Următorul obiectiv este în jurul valorii de 25.900, nivel care trebuie depășit pentru a încerca testarea maximelor istorice pe grafic. Dacă oferta dorește să recâștige inițiativa, este necesară o revenire rapidă sub retragerea Fibonacci de 38,2%, de unde s-ar putea încerca depășirea mediei exponențiale de 100 de perioade pentru a extinde corecția. Știri despre companii: Clearwater Analytics (CWAN.US) - Evaluările companiei cresc cu peste 8% după ce s-a anunțat că un grup de capital privat va achiziționa producătorul de software pentru 8,5 miliarde de dolari.

Rocketlab (RKLB.US) - Compania de tehnologie orbitală și rachete câștigă peste 4% la deschidere, după ce a anunțat că a câștigat un contract pentru construirea a 18 sateliți. Acesta este cel mai mare contract unic al companiei până în prezent.

Anglogold (AU.US) - Creșterea prețului metalelor prețioase determină creșterea evaluărilor companiilor miniere și de bijuterii. Creșterile depășesc 4%.

Warner Bros Discovery (WBD.US) - Compania înregistrează o creștere de peste 3% la deschidere, după ce s-a anunțat că Netflix va primi un împrumut de 59 de miliarde de dolari pentru a achiziționa compania.

Nvidia (NVDA.US) - Gigantul din domeniul cipurilor și al inteligenței artificiale anunță că primul lot de procesoare H200 destinate exportului va ajunge în China înainte de sfârșitul lunii februarie 2026. Compania înregistrează o creștere de aproximativ 1,5%.

Carnival (CCL.US) - Operatorul de nave de croazieră a publicat rezultate semnificativ peste așteptări, cu un EPS la sfârșitul anului de 0,34 dolari, comparativ cu 0,25 dolari așteptați. Acest lucru a permis simultan o serie de recomandări pozitive din partea băncilor de investiții. Compania înregistrează o creștere de aproximativ 8% la deschiderea tranzacționării.

