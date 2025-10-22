Texas Instruments se prăbușește după publicarea rezultatelor financiare. Ce a mers prost?

Aspecte esențiale Compania a înregistrat rezultate financiare acceptabile

Previziunile mai slabe au dus la scăderea prețului acțiunilor

Texas Instrument beneficiază de legea Chip, dar suferă din cauza tarifelor

Tensiunile comerciale ar putea avantaja compania pe termen lung

În ciuda situației financiare tensionate, compania restituie bani investitorilor

Texas Instruments este o emblemă a semiconductorilor analogici. Compania proiectează și produce sisteme de alimentare, semnal și microcontrolere utilizate în industria auto, industrială, electronice de larg consum și echipamente medicale. Compania își construiește propriul lanț de producție pe plăci de 300 de milimetri în Statele Unite, cu scopul de a deveni independentă de furnizorii externi și de a consolida controlul asupra costurilor. La prima vedere, raportul pentru al treilea trimestru publicat astăzi de companie pare decent. Veniturile au atins 4,74 miliarde de dolari, depășind consensul

Vânzările au crescut cu 7% față de trimestrul anterior și cu până la 14% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Câștigul pe acțiune s-a ridicat la 1,48 dolari, cu un cent mai puțin decât așteptările pieței. În ciuda acestui fapt, acțiunile scad cu aproximativ 8% înainte de deschiderea pieței. Motivul este clar și a devenit evident imediat după publicare. Compania a furnizat o prognoză mai slabă pentru al patrulea trimestru, care a fost semnificativ sub consensul anterior, iar piața a interpretat acest lucru ca un semnal al unei recuperări mai lente în întregul sector analogic. Cu toate acestea, lista problemelor nu se oprește aici. Compania operează sub presiunea crescândă a tarifelor și a incertitudinii privind noile taxe și se confruntă, de asemenea, cu o concurență mai dură din partea producătorilor din China. Extinderea capacității în domeniul semiconductorilor de generație mai veche determină o presiune asupra prețurilor, iar revenirea ciclică a cererii în sectorul auto și industrial este mai lentă decât se așteptau mulți. Ca urmare, piața se teme că comenzile din lunile următoare ar putea să nu îndeplinească așteptările. În plus, datoria totală se ridică la aproximativ paisprezece miliarde de dolari, iar marjele, deși au înregistrat recent o revenire, rămân mai mici decât în 2022. Acest lucru se datorează costurilor mai mari, utilizării mai slabe a capacității și presiunii asupra prețurilor. O astfel de combinație agravează în mod natural percepția companiei în ochii pieței, într-un context de incertitudine crescută. Două cifre ies în evidență în raport. Fluxul liber de numerar pe 12 luni a crescut cu șaizeci și cinci la sută, iar cheltuielile pentru răscumpărarea de acțiuni au crescut cu aproximativ două sute cincizeci și trei la sută. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, în cazul răscumpărării de acțiuni, acest lucru se datorează în principal unei baze scăzute și este încă departe de nivelurile din 2022. În cazul fluxului liber de numerar, situația este mai bună, deoarece CAPEX-ul mai mic contribuie în mod clar la îmbunătățire. Datorită subvențiilor din programul CHIPS Act, compania a reușit să mențină ritmul investițiilor la un cost de numerar semnificativ mai mic. În plus, compania a beneficiat de o mai bună gestionare a stocurilor și a creanțelor, ceea ce a redus rata ciclului de stocuri. Totuși, nu totul este pierdut Conducerea continuă programul de restructurare și optimizare și extinde capacitățile de producție interne, menținând în același timp o politică generoasă de dividende și de cumpărare de acțiuni. Pe termen lung, tensiunile comerciale actuale pot deveni, în mod paradoxal, un avantaj dacă clienții americani încep să prefere furnizorii locali, iar investițiile din ultimii ani încep să se reflecte în rezultate sub forma unei productivități mai ridicate și a unui flux liber de numerar. Acest scenariu nu este garantat, dar rămâne o opțiune reală pe care investitorii ar trebui să o ia în considerare. Situația Texas Instruments este complexă și nu inspiră optimism pentru următorul trimestru, dar compania ia măsuri pentru a remedia principalele puncte slabe. Dacă transparența politicii tarifare se îmbunătățește și concurența se stabilizează pe piețele mature, iar investițiile în curs încep să crească eficiența, atunci în următorii ani, punctele slabe actuale s-ar putea dovedi a fi o perioadă de tranziție care pune bazele unei creșteri mai solide. Deocamdată, însă, piața ia în calcul, pe bună dreptate, indicațiile mai slabe pentru al patrulea trimestru și incertitudinea mai mare la nivel de mediu. TXN.US (interval D1) Sursa: xStation 5

