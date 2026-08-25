The Witcher 4 în 2028. Este de această dată o veste bună?

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CD Projekt (CDR.PL) amână din nou termenul preconizat pentru lansarea jocului The Witcher 4. Compania estimează în prezent că jocul va fi lansat în 2028, ceea ce înseamnă că va trebui să așteptăm următorul episod al unuia dintre cele mai importante branduri poloneze. Piața a reacționat negativ la această informație. Cotațiile CD Projekt sunt în scădere evidentă, în timp ce piața în ansamblu se comportă mult mai calm. Acest lucru arată că investitorii mizau pe o lansare mai devreme, iar orice informație care amână premiera reprezintă astăzi o povară pentru cotațiile bursiere.

Cu toate acestea, merită să acordăm atenție unui detaliu important. Anul 2028 nu are o dată de lansare fixă, ci obiectivul actual al companiei, care se poate schimba. Pe de o parte, acest lucru sporește incertitudinea și înseamnă că investitorii ar putea fi nevoiți să aștepte și mai mult. Pe de altă parte, arată că CD Projekt nu dorește să declare un termen limită specific cu orice preț. În cazul unei producții de o asemenea amploare, acest lucru poate fi un semnal semnificativ. Compania are astăzi mult mai mult de pierdut în cazul unei lansări premature decât în cazul unei amânări ulterioare.

Acest lucru este ilustrat cel mai bine de povestea jocului Cyberpunk 2077. Jocul s-a dovedit a fi un succes comercial uriaș și a generat venituri foarte mari pentru CD Projekt, în special pe piețele occidentale. În același timp, lansarea sa a fost una dintre cele mai problematice din istoria marilor producții AAA. Jocul era slab dezvoltat, avea probleme tehnice grave și nu era pregătit corespunzător pentru a funcționa pe calculatoare și console mai vechi. În loc să înceapă o perioadă de monetizare liniștită a unui interes uriaș, compania a fost nevoită să remedieze produsul în anii următori și să recâștige încrederea jucătorilor.

Este important de menționat, însă, că povestea Cyberpunk nu s-a încheiat cu un eșec. Dimpotrivă. După actualizări ulterioare, expansiunea „Phantom Liberty” și îmbunătățirea calității jocului în sine, interesul pentru această producție a crescut din nou. Așadar, Cyberpunk a demonstrat două lucruri în același timp. În primul rând, CD Projekt este capabilă să creeze un brand la scară globală și cu un potențial comercial uriaș. În al doilea rând, lansarea unui joc subdezvoltat poate limita valorificarea acestui potențial pentru o lungă perioadă de timp. Această experiență poate fi foarte importantă astăzi în producția jocului The Witcher 4.

Prin urmare, amânarea premierei poate fi interpretată nu doar ca o problemă, ci și ca o încercare de a evita repetarea greșelilor din 2020. The Witcher 4 va fi unul dintre cele mai așteptate titluri din industrie, iar așteptările față de CD Projekt sunt uriașe. Într-o astfel de situație, lansarea unui joc cu probleme tehnice ar fi extrem de costisitoare pentru companie. Timpul suplimentar poate fi folosit pentru optimizare, perfecționarea mecanicilor de joc și pregătirea producției pentru funcționarea pe o bază hardware cât mai largă posibil. Pentru jucători, acest lucru înseamnă o așteptare mai lungă, dar pentru companie poate însemna o șansă mult mai mare de a avea o lansare de succes.

Desigur, din punctul de vedere al acționarilor, consecințele negative nu pot fi ignorate. O lansare mai târzie înseamnă o amânare a veniturilor și profiturilor potențiale, precum și o perioadă de așteptare mai lungă pentru cel mai important proiect din portofoliul CD Projekt. Piața trebuie să țină cont, de asemenea, de riscul unor noi amânări, întrucât compania însăși nu consideră anul 2028 drept termen limită. Pe termen scurt, este așadar dificil să ne așteptăm ca investitorii să accepte cu entuziasm astfel de informații.

Din perspectivă pe termen lung, însă, situația arată puțin diferit. Brandul „The Witcher” rămâne unul dintre cele mai mari atuuri ale CD Projekt, iar interesul pentru acest univers este în continuare imens. The Witcher 3 continuă să atragă jucători, Cyberpunk 2077 se bucură, de asemenea, de o bază de utilizatori foarte mare, iar popularitatea producțiilor legate de aceste mărci consolidează și mai mult interesul față de întregul portofoliu al companiei. Așadar, CD Projekt are timp să pregătească corespunzător o campanie de marketing și să creeze așteptări în jurul jocului The Witcher 4, în loc să fie nevoită să exploateze rapid interesul actual.

Prin urmare, scăderea de astăzi a cursului de schimb este de înțeles, dar simpla informație privind lansarea în 2028 nu înseamnă neapărat o deteriorare a istoricului investițional pe termen lung al CD Projekt. Cel mai important lucru va fi ce va face compania cu timpul suplimentar. Dacă îl va folosi pentru a crea un produs rafinat, care să funcționeze la nivelul dorit încă din prima zi, o lansare mai târzie s-ar putea dovedi o soluție mult mai bună decât încercarea de a grăbi debutul.

În cazul jocului The Witcher 4, investitorii și jucătorii trebuie să aibă răbdare. Piața ar prefera cu siguranță o lansare mai devreme, dar experiența cu Cyberpunk 2077 arată că graba poate avea un preț foarte mare. CD Projekt deține astăzi una dintre cele mai valoroase mărci din industria jocurilor video și are mari așteptări pentru următorul episod din seria The Witcher. Într-o astfel de situație, câteva luni suplimentare sau chiar un an de muncă pot fi mult mai puțin costisitoare decât lansarea unui joc care nu este încă gata.

În cele din urmă, cel mai important lucru nu va fi dacă The Witcher 4 va ajunge pe piață în 2027 sau 2028. Cel mai important lucru va fi în ce stare va ajunge la jucători. Dacă CD Projekt a învățat cu adevărat din experiența cu Cyberpunk 2077, schimbarea actuală s-ar putea să nu fie un semn al unor probleme, ci o decizie conștientă de a proteja cel mai important produs al companiei împotriva repetării greșelilor din trecut.

Sursă: xStation5