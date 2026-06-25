Toate privirile sunt îndreptate spre SUA, pe fondul creșterii acțiunilor impulsionate de Micron, în timp ce prețul petrolului continuă să scadă

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Totul este din nou în ordine, după o săptămână dificilă pentru acțiunile americane. Luna iunie a fost una dezastruoasă pentru Nasdaq, care a înregistrat până acum o scădere de peste 5%. Cu toate acestea, dacă prețurile contractelor futures se confirmă, Nasdaq ar putea înregistra o creștere de peste 2% mai târziu, joi.

Pot rezultatele Micron să ducă la o revenire prelungită a sectorului tehnologic?

Motorul creșterilor de astăzi de pe piața bursieră este o revenire a sectorului tehnologic. Micron, compania producătoare de semiconductori, a raportat aseară rezultate uimitoare. Compania a înregistrat venituri de 41,46 miliarde de dolari în ultimul trimestru și o marjă brută de 85%. Previziunile pentru trimestrul următor sunt, de asemenea, solide, fiind așteptate venituri de 50 miliarde de dolari, cheltuieli de capital de 10 miliarde de dolari și o marjă de profit de 86%. Acestea sunt rezultate aproape perfecte, iar acțiunile companiei au înregistrat o creștere puternică în premarket, fiind în prezent în creștere cu 16%. Acest lucru sugerează două lucruri: 1, boom-ul cheltuielilor în domeniul AI va continua, și 2, recentele vânzări masive din sectorul tehnologic, care includ o scădere de 13% a acțiunilor Palantir în ultima săptămână și o scădere de 12% a acțiunilor Arm, sunt legate mai degrabă de probleme de evaluare decât de preocupări economice.

Raliu de la o zi la alta pentru Nasdaq

După o evoluție puternică în acest an, Nasdaq este încă cu 10% mai sus față de începutul anului, iar volatilitatea începe să afecteze puternicul indice al acțiunilor tehnologice din SUA. Modelul de tranzacționare devine de la o zi la alta, indicele înregistrând creșteri doar când primește vești bune, dar tendința predominantă este îngrijorarea cu privire la evaluări. Datorită acestei schimbări, rezultatele Micron, luate separat, ar putea să nu fie suficiente pentru a susține o revenire a acțiunilor pe măsură ce ne apropiem de ultimele zile de tranzacționare din iunie.

Schimbarea așteptărilor privind rata dobânzii la Fed determină evoluția USD

Dolarul a înregistrat, de asemenea, o creștere puternică în ultimele câteva sesiuni de tranzacționare. În ultima lună, dolarul s-a apreciat semnificativ față de principalele valute. De exemplu, perechea EURUSD a scăzut cu 2,58% de la începutul lunii. Yenul japonez (JPY) a scăzut, de asemenea, cu 1,6%, iar lira sterlină (GBP) cu 2%. Dolarul este unul dintre principalii beneficiari ai schimbării așteptărilor privind rata dobânzii din partea Fed. În prezent, există o probabilitate de 34% ca rata dobânzii să fie majorată la ședința de luna viitoare, iar șansele ca Fed să majoreze rata dobânzii de două ori în acest an sunt în creștere.

Atunci când așteptările privind reducerea ratei dobânzii de către Fed se schimbă, impactul imediat se resimte pe piața valutară și asupra dolarului. Acum că piața începe să includă în preț o schimbare a politicii Fed, dolarul va fi cel care va beneficia. Cu toate acestea, Fed, sub conducerea lui Kevin Warsh, nu oferă orientări prospective, astfel încât direcția viitoare a ratelor dobânzilor din SUA va depinde de datele economice. Acest lucru conferă o importanță suplimentară datelor PCE din SUA publicate astăzi. Piața se așteaptă la o creștere la 4,1% pentru luna mai, de la 3,8%, ceea ce este în concordanță cu raportul IPC din luna mai. Aceste date, împreună cu datele privind veniturile și cheltuielile personale, care vor fi, de asemenea, publicate, ar putea constitui un factor cheie al evoluției prețurilor în cursul zilei de astăzi.

În absența orientărilor Fed, piața va umple acest vid, iar dacă vom avea parte astăzi de o serie de date solide, ne-am aștepta ca pariurile pe majorările ratei dobânzii de către Fed să crească brusc, iar dolarul să-și extindă câștigurile recente. Acest lucru ar putea afecta, de asemenea, prețul aurului, care a scăzut cu 12% în ultima lună. Prețul metalului galben se află încă sub nivelul cheie de 4.000 de dolari pe uncie și ar putea scădea și mai mult dacă pariurile privind majorarea ratei dobânzii în SUA continuă să crească.

Scăderea prețului petrolului are impact asupra randamentelor obligațiunilor la nivel global

Randamentele obligațiunilor la nivel global sunt stabile în perioada premergătoare publicării acestor date, dar ne așteptăm la o reacție puternică odată cu publicarea acestora. Interesant este faptul că randamentele titlurilor de stat americane nu cresc în concordanță cu așteptările privind majorarea ratei dobânzii deoarece scăderea prețului petrolului este considerată a fi mai importantă pentru piața titlurilor de stat. După ce s-au menținut ferme în ultimele săptămâni, randamentele titlurilor de stat au reacționat în cele din urmă la scăderea semnificativă a prețului petrolului de miercuri, iar randamentele au înregistrat o scădere; țițeiul Brent este astăzi mai ieftin cu 1% și a scăzut cu 7% în ultimele 7 zile.

Europa se confruntă cu un val de caniculă record și prețuri ridicate la energie electrică

În timp ce prețurile petrolului scad, prețurile la energie electrică din Europa cresc din cauza valului de căldură. Acest fenomen a fost deosebit de evident în Franța și Spania și ar putea contrabalansa parțial atenuarea presiunilor asupra prețurilor din datele IPC din iunie.