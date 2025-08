Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (01.08.2025)

Ultimele zile ale lunii iulie au adus o volatilitate crescută pe piețe, determinată, pe de o parte, de poziția “hawkish” a Fed, iar pe de altă parte, de rezultatele financiare solide ale companiilor din sectorul tehnologic. Un eveniment cheie în primele zile ale lunii august va fi decizia de politică monetară a unei alte bănci centrale – Banca Angliei. În plus, vor fi publicate rapoartele trimestriale ale mai multor companii din sectoarele tehnologic, al economiei tradiționale și cel industrial. În ceea ce privește problemele geopolitice, situația din jurul tarifelor începe să se clarifice în unele cazuri, în timp ce în altele – cum ar fi în Canada – devine mai complexă. Ca urmare, în săptămâna care urmează, merită să acordăm atenție perechilor EURGBP, US500 și USDCAD. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil EURGBP Lira sterlină a fost supusă presiunilor de vânzare în ultimele săptămâni. Slăbiciunea GBP este vizibilă chiar și față de euro, care este la rândul său sub presiune din cauza unui acord comercial nefavorabil cu SUA. Joi, vom afla decizia de politică monetară a Băncii Angliei și, după o pauză în iunie, participanții la piață se așteaptă la o revenire la ciclul de reducere a ratei dobânzii. Deși este probabilă o reducere a ratei dobânzii de către Banca Angliei, aceasta nu este sigură, iar această incertitudine poate duce la o volatilitate crescută în timpul anunțului și conferinței de presă ulterioare. Principala sursă de incertitudine este creșterea inflației CPi în iunie la 3,6% față de anul precedent – cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024 și aproape dublu față de ținta de 2%. Guvernatorul Bailey insistă că, deși BoE „rămâne într-un ciclu de reduceri”, aceste reduceri trebuie implementate „treptat și cu prudență”, sugerând un ton conservator în lumina datelor mixte. Investitorii vor urmări cu atenție eventualele divergențe în vot și orientările guvernatorului Andrew Bailey cu privire la ritmul reducerilor viitoare. Lipsa de convingere a pieței poate provoca mișcări mai ample ale perechii EURGBP în ziua deciziei BoE din august. US500 Piața bursieră din SUA a intrat într-o fază de corecție pentru prima dată de la sfârșitul lunii mai, declanșată de tonul “hawkish” al Fed. După conferința de presă a FOMC de săptămâna trecută, investitorii sunt din ce în ce mai puțin optimisti cu privire la continuarea reducerilor de rate ale Fed. Cu toate acestea, fundamentele rămân solide datorită rezultatelor impresionante ale companiilor Big Tech, care au susținut sentimentul optimist de ceva timp. În săptămâna care urmează, vor fi publicate mai multe rapoarte financiare, inclusiv de la companii precum AMD, Palantir, Arista Networks, Uber, Shopify, Disney și McDonald's. Desigur, investitorii vor urmări și rapoartele ISM și PMI din SUA, precum și noutățile privind negocierile comerciale. Având în vedere valorile record și riscul iminent al unei corecții mai profunde, va fi util să monitorizăm îndeaproape indicele US500 în zilele următoare. USDCAD Dolarul canadian a înregistrat recent o slăbiciune deosebită. O altă lovitură a venit atunci când Trump a anunțat tarife și mai mari pentru Canada. Data cheie în acest context este 8 august, când noile reglementări vor intra în vigoare. Noul sistem american de „tarife reciproce” va majora tarifele pentru majoritatea produselor canadiene la 35%. Vineri va fi publicat raportul privind piața muncii din Canada, care ar putea confirma că înrăutățirea condițiilor comerciale motivează companiile să fie mai puțin dispuse să creeze noi locuri de muncă. Deși premierul Mark Carney subliniază importanța dialogului pentru a preveni o escaladare suplimentară, se așteaptă ca Ottawa să anunțe în zilele următoare o listă proporțională de tarife de retorsiune. Având în vedere evoluțiile recente și viitoare, perechea USDCAD este una dintre cele care trebuie urmărite cu atenție.

