Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (12.12.2025)

Trei piețe de urmărit Ultima săptămână înainte de sărbătorile de Crăciun aduce de obicei o volatilitate redusă și consolidarea tendințelor existente pe piețele financiare. Cu toate acestea, 2026 pare să aibă alte planuri. Sfârșitul anului va aduce o serie de publicări cruciale și întârziate de date din Statele Unite, alături de două decizii cheie privind rata dobânzii din Zona Euro și Japonia. În consecință, cele mai importante piețe de urmărit săptămâna aceasta sunt EURUSD, USDJPY și indicele US100. EURUSD Cea mai importantă pereche valutară din lume a atins cele mai înalte niveluri din octombrie. Această creștere este determinată în principal de semnalul deosebit de “dovish” al președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, care anticipează o slăbire a pieței muncii, în ciuda disensiunilor crescânde din cadrul Fed cu privire la evoluția viitoare a ratelor dobânzilor în anul următor. În mod neobișnuit, din cauza necesității de a avea mai mult timp pentru a colecta date, raportul NFP (Non-Farm Payrolls) va fi publicat marți, 16 decembrie. Datele privind inflația CPI, între timp, sunt programate pentru publicare joi, 18 decembrie. În aceeași zi, vom primi și decizia Băncii Centrale Europene (BCE) privind rata dobânzii, care ar putea aduce o surpriză “hawkish”, având în vedere recentele semne de revigorare a inflației și previziunile de creștere economică potențial îmbunătățite pentru zona euro. USDJPY Publicarea datelor din SUA va exercita o influență semnificativă asupra perechii USDJPY, care a încercat să revină la tendința descendentă săptămâna trecută. Întărirea yenului în noiembrie a fost legată de comunicarea care sugera că Banca Japoniei (BOJ) ar putea majora ratele dobânzilor. Dincolo de decizia în sine, orientările viitoare vor fi esențiale. Deși se preconizează că ratele dobânzilor vor rămâne scăzute, randamentele obligațiunilor japoneze se află în prezent la cel mai ridicat nivel din 2007, ceea ce sugerează că perechea USDJPY ar trebui să se tranzacționeze la un nivel semnificativ mai scăzut. Acest scenariu ar necesita nu numai date mai slabe din SUA, ci și o retorică agresivă din partea Băncii Japoniei și un semnal clar privind noi majorări ale ratei dobânzii. US100 Am asistat la publicarea unor rapoarte financiare importante ale unor companii precum Oracle, Adobe și Broadcom. Deși majoritatea firmelor au prezentat un ritm de creștere semnificativ, au apărut îndoieli considerabile cu privire la sectorul inteligenței artificiale (AI), în urma rezultatelor dezamăgitoare față de estimările consensuale atât pentru Oracle, cât și pentru Broadcom. Cu toate acestea, în cazul în care datele din SUA vor indica o inflație mai scăzută și o posibilă răcire suplimentară a pieței muncii, în timp ce economia rămâne robustă, US100 are șansa de a-și continua mișcarea către niveluri istorice, reflectând traiectoria recentă a contractelor pe indicele small-cap, US2000.

