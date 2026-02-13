Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (13.02.2026)

După o serie de date economice critice din SUA, care au oferit o imagine fragmentată pentru Rezerva Federală, piețele globale intră într-o perioadă relativă calmă din perspectivă macroeconomică. Statele Unite sărbătoresc un weekend lung cu ocazia zilei de naștere a lui Washington, în timp ce China se pregătește pentru festivitățile de Anul Nou Lunar, care durează o săptămână, ceea ce necesită închiderea parțială a piețelor. În Brazilia, etapele finale ale Carnavalului reduc și mai mult lichiditatea. Cu toate acestea, sub această aparență de liniște de sărbătoare, rămân catalizatori semnificativi de volatilitate: publicarea procesului-verbal al ultimei ședințe FOMC, datele privind inflația PCE și o decizie importantă privind rata dobânzii în Noua Zeelandă. Investitorii ar trebui să își concentreze atenția asupra AUDNZD, US500 și aluminiu. AUDNZD Perechea AUDNZD a urcat la cele mai înalte niveluri din 2013, susținută de o creștere a prețurilor metalelor prețioase și industriale — dintre care Australia este un producător de seamă — și de o schimbare distinctă a politicii monetare a Băncii Centrale a Australiei (RBA) către una mai restrictivă. Această divergență va fi testată miercuri, în timpul sesiunii asiatice, când Banca Centrală a Noii Zeelande (RBNZ) va anunța ultima sa decizie de politică monetară. Consensul se așteaptă ca RBNZ să mențină rata dobânzii la un nivel relativ modest de 2,25%. Deși inflația din Noua Zeelandă a revenit la peste 3%, fragilitatea economică sistemică a limitat în mare măsură acțiunile băncii centrale, împiedicând înăsprirea agresivă observată peste Marea Tasmaniei. Deși piețele anticipează o potențială majorare până în toamna anului 2026, atenția imediată se concentrează asupra orientărilor viitoare ale RBNZ. În cazul în care banca va evidenția riscurile inflaționiste crescânde și va semnaliza o înăsprire a politicii monetare la sfârșitul ciclului, perechea ar putea înregistra o retragere tactică. În schimb, o poziție moderată susținută, combinată cu o cerere reînnoită pentru metale, ar putea determina AUDNZD să vizeze pragul de 1,20. US500 Piețele de numerar din SUA vor fi închise luni, iar contractele futures de pe Wall Street vor funcționa după un program redus. În ciuda unui început constructiv al săptămânii precedente, câteva sesiuni ulterioare s-au încheiat în roșu. Această reducere reflectă o anxietate multifacetată: escaladarea tensiunilor geopolitice privind politica SUA-Iran și răcirea „febrei AI” care a început să afecteze dezvoltatorii de software și sindicatele de știri. Principalul obstacol rămâne ambiguitatea traiectoriei politicii Fed. În timp ce o piață a muncii robustă complică argumentul pentru o relaxare iminentă, datele CPI au înregistrat o încetinire mai accentuată decât se anticipase. Două evenimente critice vor dicta narativul: publicarea miercuri a procesului-verbal al ultimei ședințe a FOMC, care va oferi o imagine detaliată a dezbaterilor interne ale comitetului, și raportul PCE de vineri — „steaua polară” a Rezervei Federale pentru măsurarea stabilității prețurilor. Aluminiu Volatilitatea în sectorul metalelor a atins apogeul la sfârșitul lunii februarie, dar situația s-a schimbat, înregistrându-se o ieșire pronunțată a capitalului speculativ de pe piețele futures. Aluminiul nu a fost scutit; prețurile au scăzut spre pragul de 3.000 USD pe tonă, ștergând efectiv toate câștigurile din 2026. Metalul se confruntă cu o dublă amenințare. Din punct de vedere sezonier, Anul Nou Lunar a determinat o suspendare generalizată a activității industriale în China, cel mai mare consumator mondial. Din punct de vedere structural, piața digeră rapoartele potrivit cărora administrația SUA ar putea lua în considerare o relaxare a tarifelor la oțel și aluminiu. Până când nu va exista claritate pe frontul comercial sau un impuls al cererii post-sărbători din partea Beijingului, potențialul de creștere al aluminiului pare limitat din punct de vedere structural.

