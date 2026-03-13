Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (13.03.2026)

O „super-săptămână” a băncilor centrale, fenomen rar întâlnit, se suprapune cu o creștere rapidă a primei de risc geopolitic legată de evoluțiile din Orientul Mijlociu. Calendarul evenimentelor este extrem de încărcat și include deciziile privind rata dobânzii ale Fed (miercuri), BCE (joi) și BOJ (joi), un catalizator major pentru sectorul tehnologic sub forma conferinței GTC AI a Nvidia (luni–joi) și o componentă politică sub forma reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE axată pe Orientul Mijlociu. În același timp, piața petrolului include în prețuri riscurile extreme de întreruperi prelungite ale rutelor cheie de transport. Piețe cheie de urmărit: PETROL, US500, USDJPY. PETROL Petrolul rămâne cel mai clar barometru al tensiunilor actuale din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, riscul de piață nu mai ține doar de volatilitate, ci în primul rând de durata întreruperilor și de cât de repede se vor putea ajusta fluxurile globale de petrol. În ultimele zile, Brent s-a tranzacționat pentru scurt timp peste nivelul de 100 USD, iar băncile de investiții își majorează previziunile de preț pe termen scurt, presupunând că tensiunile geopolitice și riscurile la adresa infrastructurii energetice vor menține piața într-un mediu de ofertă restrânsă. Evenimentele macroeconomice viitoare ar putea amplifica și mai mult mișcările în orice direcție: datele privind vânzările cu amănuntul și producția industrială din China (luni) vor oferi semnale privind cererea, urmate de deciziile Fed, BCE și BOJ, care vor influența dolarul american și condițiile financiare generale. US500 Acțiunile americane se află în prezent în centrul a trei forțe opuse: semnalele din politica monetară, narațiunea privind AI și riscul geopolitic. Decizia Fed și conferința de presă a lui Jerome Powell (miercuri) vor fi evenimentul cheie al săptămânii pentru investitorii în acțiuni. Piața va urmări dacă comitetul va pune accentul pe un scenariu de „rate mai mari pentru mai mult timp” din cauza riscurilor inflaționiste (mai ales dacă prețurile petrolului rămân ridicate) sau dacă va vedea semne suficiente de încetinire economică pentru a lăsa loc unor reduceri viitoare ale ratei dobânzii. În același timp, conferința GTC a Nvidia (luni–joi) ar putea consolida din nou narațiunea privind inteligența artificială prin anunțuri de produse noi, planuri tehnologice și prezentări ale CEO-ului Jensen Huang. USDJPY Decizia Băncii Japoniei (joi) și conferința de presă a guvernatorului Kazuo Ueda vor fi analizate de piață pentru a identifica semnale privind durabilitatea inflației în Japonia și impactul șocurilor globale ale prețurilor materiilor prime. În același timp, decizia Fed (miercuri) va determina direcția randamentelor obligațiunilor americane, care rămân un factor cheie pentru dolar. În practică, perechea ar trebui analizată săptămâna aceasta într-un cadru „în două etape” — mai întâi decizia Fed, apoi cea a Băncii Japoniei — și abia după ce ambele anunțuri vor fi cunoscute se poate aștepta o mișcare direcțională mai puternică

